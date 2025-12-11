ახალი ამბები

ALDE-მ შალვა პაპუაშვილს X-ზე უპასუხა

11 დეკემბერი, 2025 •
ALDE-მ შალვა პაპუაშვილს X-ზე უპასუხა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ALDE – ევროპელი ლიბერალებისა და დემოკრატების გაერთიანება- პასუხობს შალვა პაპუაშვილის კამპანიას, რომელიც შეეხება ალეკო ელისაშვილის ქმედებების დაგმობის მოთხოვნას.

“რა თქმა უნდა, უთქმელადაც ცხადია, რომ ALDE ამ ქმედებებს [ელისაშვილს] არ ამართლებს. ისევე როგორც ჩვენ არასდროს გავამართლებთ მშვიდობიანი დემონსტრანტების მიმართ ძალადობას და ქიმიური იარაღის გამოყენებას მოქალაქეების წინააღმდეგ”, – ნათქვამია ALDE-ს საპასუხო პოსტში, რომელიც სოციალურ ქსელ X-ზე გამოქვეყნდა.

ალეკო ელისაშვილი რამდენიმე დღის წინ დააკავეს. გამოძიების თანახმად, სასამართლოს კანცელარიის შენობაში ცეცხლის წაკიდებას აპირებდა. ამის შემდეგ პაპუაშვილი ცდილობდა, ელისაშვილის პოლიტიკური პარტნიორ “ლელოსთვის” და ALDE-სთვის დაეკისრებინა პოლიტიკური პასუხისმგებლობა ელისაშვილის ქმედების გამო.

ALDE არის ევროპაში არსებული დემოკრატიული და ლიბერალური პარტიების გაერთიანება. ალეკო ელისაშვილის პარტია “მოქალაქეები” მისი წევრი არ არის, თუმცა ამ გაერთიანების წევრია ელისაშვილის პარტიის კოალიციური პარტნიორი “ლელო”.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

“თბილისის დემარშის პასუხად, ბაქო სომხეთამდე რკინიგზის აღდგენას განიხილავს” – Minval

რა თქვეს სასამართლოში მათ, ვისაც პროკურატურა 4 ოქტომბრის ორგანიზებას ედავება

GCRT-ს დირექტორი ლელა ცისკარიშვილი ფრანგულ-გერმანული პრემიით დაჯილდოვდა

„ქართულმა ოცნებამ“ განათლების რეფორმა დაამტკიცა

საიას თავმჯდომარე ხსნის, რატომ არის 20 ივნისის საქმეზე სტრასბურგის გადაწყვეტილება მნიშვნელოვანი 11.12.2025
საიას თავმჯდომარე ხსნის, რატომ არის 20 ივნისის საქმეზე სტრასბურგის გადაწყვეტილება მნიშვნელოვანი
საქართველო ფსიქიკური ჯანმრთელობის რეესტრს ქმნის – რას ნიშნავს და რატომაა სახიფათო? 11.12.2025
საქართველო ფსიქიკური ჯანმრთელობის რეესტრს ქმნის – რას ნიშნავს და რატომაა სახიფათო?
პოლიციის რამდენიმე დეპარტამენტში ხელმძღვანელები შეიცვალა 11.12.2025
პოლიციის რამდენიმე დეპარტამენტში ხელმძღვანელები შეიცვალა
“არ შეიძლება, მშობელი ან მასწავლებელი ასეთ ცარიელ დაპირებას წამოეგოს” – ინტერვიუ 11.12.2025
“არ შეიძლება, მშობელი ან მასწავლებელი ასეთ ცარიელ დაპირებას წამოეგოს” – ინტერვიუ
ვეთანხმებით სტრასბურგის სასამართლოს დიდი პალატის გადაწყვეტილებას – გახარიას პარტია 11.12.2025
ვეთანხმებით სტრასბურგის სასამართლოს დიდი პალატის გადაწყვეტილებას – გახარიას პარტია
ბაჩო ქაჯაიას სარჩელი სტრასბურგმა წარმოებაში მიიღო – ადვოკატი 11.12.2025
ბაჩო ქაჯაიას სარჩელი სტრასბურგმა წარმოებაში მიიღო – ადვოკატი
ე.წ. გავრილოვის ღამეს დაზარალებულებმა საქმე სტრასბურგს სასამართლოს დიდ პალატაში მოიგეს 11.12.2025
ე.წ. გავრილოვის ღამეს დაზარალებულებმა საქმე სტრასბურგს სასამართლოს დიდ პალატაში მოიგეს
„სიყვარული ბრუნდება, მთავარია გჯეროდეს“ – თიბისის საახალწლო გზავნილი ემიგრანტებისთვის 11.12.2025
„სიყვარული ბრუნდება, მთავარია გჯეროდეს“ – თიბისის საახალწლო გზავნილი ემიგრანტებისთვის