“გერმანია სომხეთის ევროპასთან დაახლოებით დაინტერესებულია” – მერცი

10 დეკემბერი, 2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

გერმანიის კანცლერმა ფრიდრიხ მერცმა, სომხეთის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანთან ერთობლივ პრესკონფერენციაზე, განაცხადა, რომ გერმანია დიდი ინტერესს ავლენს სომხეთის ევროპასთან დაახლოების საკითხზე. ეს განცხადება მან სომხეთის ევროკავშირთან უფრო ღრმა ინტეგრაციის,  მათ შორის ეკონომიკურ, ენერგეტიკულ და ინსტიტუციურ სფეროებში ხელშეწყობის გერმანიის მზადყოფნის შესახებ დასმულ კითხვაზე პასუხად გააკეთა.

სომხეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრი ნიკოლ ფაშინიანი 9-10 დეკემბერს ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში.

„ჩვენ დიდ ინტერესს ვავლენთ სომხეთის ევროპასთან დაახლოებაში. ჩვენ შევთანხმდით კონკრეტულ პროექტებზე, და გერმანია სომხეთს დაეხმარება ენერგომომარაგების სექტორში რამდენიმე ინიციატივის განხორციელებაში, რათა ამ სფეროში უფრო დიდი დამოუკიდებლობა იყოს მიღწეული“ – განაცხადა მერცმა.

მან ასევე დამატებით განაცხადა, რომ მან და სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა დეტალურად განიხილეს და მიაღწიეს შესაბამის შეთანხმებებს, რომლებიც წერილობით დოკუმენტად გაფორმდა – მომდევნო წლებისთვის ჩამოყალიბდა ორმხრივი თანამშრომლობის გეგმა.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

