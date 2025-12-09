კაია კალასი – რუსეთი დეზინფორმაციის კამპანიას სომხეთშიც აძლიერებს

ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში, ევროპული კომისიის თავმჯდომარის მოადგილემ კაია კალასმა ევროპული პარლამენტის საგარეო ურთიერთობების კომიტეტის საგანგებო სხდომაზე გამოსვლისას ისაუბრა სომხეთში რუსეთის დეზინფორმაციის კამპანიის შესახებაც.
“ვხედავთ, რომ რაც უფრო უახლოვდება ქვეყანა ევროკავშირს, მით უფრო იზრდება ზეწოლა მავნე უცხოური გავლენების მხრიდან. რუსეთი და მისი პროქსები დეზინფორმაციის კამპანიებს ამძიმებენ, მათ შორის სომხეთში, მომავალი წლის არჩევნების წინ. მოლდოვა იყო ამ წლის მთავარი სამიზნე, თუმცა ის ასევე საუკეთესო მტკიცებულებაა იმისა, რომ ამ გამოწვევის დაძლევა შეიძლება”, – განაცხადა კალასმა.