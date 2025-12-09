ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

კაია კალასი – რუსეთი დეზინფორმაციის კამპანიას სომხეთშიც აძლიერებს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში, ევროპული კომისიის თავმჯდომარის მოადგილემ კაია კალასმა ევროპული პარლამენტის საგარეო ურთიერთობების კომიტეტის საგანგებო სხდომაზე გამოსვლისას  ისაუბრა  სომხეთში რუსეთის დეზინფორმაციის კამპანიის შესახებაც.

“ვხედავთ, რომ რაც უფრო უახლოვდება ქვეყანა ევროკავშირს, მით უფრო იზრდება ზეწოლა მავნე უცხოური გავლენების მხრიდან. რუსეთი და მისი პროქსები დეზინფორმაციის კამპანიებს ამძიმებენ, მათ შორის სომხეთში, მომავალი წლის არჩევნების წინ. მოლდოვა იყო ამ წლის მთავარი სამიზნე, თუმცა ის ასევე საუკეთესო მტკიცებულებაა იმისა, რომ ამ გამოწვევის დაძლევა შეიძლება”, – განაცხადა კალასმა.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ყოველწლიურად მთავრობა გადაწყვეტს, რამდენი სტუდენტი ჩაირიცხება სახელმწიფო უნივერსიტეტებში

განათლების სამინისტრო უარყოფს მინისტრის მოადგილის განცხადებას

აბიტურიენტები რამდენიმე უნივერსიტეტისა და ფაკულტეტის არჩევას ვეღარ შეძლებენ

ავარიების ინსცენირების საქმეზე კიდევ ორი ადამიანი დააკავეს

კომუნიკაციების კომისიის წევრი „ოცნების“ ყოფილი მაჟორიტარი გოგა გულორდავა გახდა
აქტივისტის თქმით, 10 წლის შვილის თანდასწრებით თავს დაესხნენ
„ქართულმა ოცნებამ“ განათლების რეფორმის კანონპროექტი I მოსმენით მიიღო
ბრიტანეთის კინო ინსტიტუტმა ორი ქართული ფილმი წლის საუკეთესო 50 ფილმს შორის დაასახელა
„ოცნებამ“ I მოსმენით მიიღო ცვლილებები, რომლითაც ტროტუარზე შეკრებასაც ზღუდავს
კობახიძემ UK “ღირსებაჩამორთმეულ” და “სუვერენიტეტდაკარგულ” ქვეყნად მოიხსენია
აშკარაა, რომ „ოცნება“ შეკრების თავისუფლების ფაქტობრივ გაუქმებას ცდილობს – საია
