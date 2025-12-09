ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

9 დეკემბერი, 2025 •
ფაშინიანმა “სომხური ეკლესიის” განახლების გეგმა წარმოადგინა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

სომხეთის პრემიერ მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა წარმოადგინა გეგმა „სომხური სამოციქულო ეკლესიის განახლების შესახებ“ მას შემდეგ, რაც უვადოდ არჩეული კათოლიკოსი, გარეგინ II თანამდებობიდან გადადგება.

ფაშინიანის გეგმა შედგება რამდენიმე ძირითადი პუნქტისა და ქვეპუნქტისგან – მათ შორის სომხური სამოციქულო ეკლესიის ქცევის კოდექსის მიღება და ყველა სომეხის კათოლიკოსის არჩევნები ახალი კანონის მიხედვით,“ – დაწერა ფაშინიანმა საკუთარ Telegram-არხზე.

ფაშინიანის განცხადებით, ქცევის კოდექსი უნდა მოიცავდეს სასულიერო პირთა კეთილსინდისიერი ქცევის წესებს, სომხური სამოციქულო ეკლესიის ფინანსურ გამჭვირვალობას, ეკლესიის აპოლიტიკურობის აუცილებლობას, მისი საქმიანობის შესაბამისობას საგადასახადო კანონმდებლობასთან, სასულიერო პირების სოციალურ გარანტიებს, მათ შესაძლებლობას სრულად ისარგებლონ დანაზოგების საპენსიო სისტემით, სოციალური სესხებითა და საყოველთაო სამედიცინო დაზღვევით. აქვე ის წერს, რომ ამჟამად სასულიერო პირები ძირითადად ვერ სარგებლობენ ამ შესაძლებლობებით, რადგან არ არსებობს შრომის ანაზღაურების ფიქსირებული სისტემა.

მანამდე პრემიერ-მინისტრმა ეკლესიას შესთავაზა, რომ სომხეთის სახელმწიფო დროშა განთავსებულიყო სომხური ეკლესიების ტერიტორიაზე და კვირის ღვთისმსახურებამდე შესრულებულიყო სომხეთის ჰიმნი.

ფაშინიანსა და სომხეთის საეკლესიო იერარქიას შორის ურთიერთობები დაიძაბა 2020 წლის შემდეგ, როდესაც ეჩმიაძინში პრემიერის გადადგომა მოითხოვეს და გააკრიტიკეს მისი პოლიტიკა არაღიარებული მთიანი ყარაბაღის მიმართ. ბოლო თვეებში ფაშინიანი ღიად ატარებს გარეგინ II-ის გადაყენების კამპანიას სომხური სამოციქულო ეკლესიის ხელმძღვანელის პოსტიდან, რომელიც, საეკლესიო წესდების თანახმად, უვადოა.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ლევან ხაბეიშვილი: სამასამდე პოლიტპატიმარია, როგორ გძინავთ? 09.12.2025
ფაშინიანმა “სომხური ეკლესიის” განახლების გეგმა წარმოადგინა 09.12.2025
“ბექას სკოლა” Cambridge-ის ოჯახში — რას ნიშნავს ეს ქართველი მოსწავლეებისთვის? 09.12.2025
ყოველწლიურად მთავრობა გადაწყვეტს, რამდენი სტუდენტი ჩაირიცხება სახელმწიფო უნივერსიტეტებში 09.12.2025
2025 მომაკვდინებელი წელი ჟურნალისტებისთვის – რეპორტიორები საზღვრებს გარეშე 09.12.2025
განათლების სამინისტრო უარყოფს მინისტრის მოადგილის განცხადებას 09.12.2025
პატიმრობა ხალხის სავალი ნაწილის გადაკეტვისთვის – რას ზღუდავს „ოცნება“ ამჯერად 08.12.2025
აბიტურიენტები რამდენიმე უნივერსიტეტისა და ფაკულტეტის არჩევას ვეღარ შეძლებენ 08.12.2025
