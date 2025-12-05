ახალი ამბები

აშშ-ს სურს, 2027 წლისთვის ნატოს თავდაცვა უმეტესად ევროპამ იტვირთოს — Reuters

5 დეკემბერი, 2025 •
აშშ-ს სურს, 2027 წლისთვის ნატოს თავდაცვა უმეტესად ევროპამ იტვირთოს — Reuters
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

შეერთებულ შტატებს სურს, რომ 2027 წლისთვის ევროპამ საკუთარ თავზე აიღოს ნატოს კონვენციური თავდაცვის შესაძლებლობების უმეტესი ნაწილი — დაზვერვიდან დაწყებული რაკეტებით დამთავრებული.

„როიტერსის“ ცნობით, ეს გზავნილი, რომელზეც დისკუსიის დეტალების მცოდნე ხუთი წყარო (მათ შორის აშშ-ის ოფიციალური პირი) საუბრობს, გაჟღერდა ვაშინგტონში გამართულ შეხვედრაზე, რომელსაც პენტაგონის ნატოს პოლიტიკის ზედამხედველები და რამდენიმე ევროპული დელეგაცია ესწრებოდნენ. ეს მოკლე ვადა ზოგიერთმა ევროპელმა მაღალჩინოსანმა არარეალისტურად მიიჩნია.

„ტვირთის აშშ-დან ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის ევროპელ წევრებზე გადატანა რადიკალურად შეცვლის იმას, თუ როგორ მუშაობს შეერთებული შტატები — ომის შემდგომი ალიანსის დამფუძნებელი წევრი — თავის უმნიშვნელოვანეს სამხედრო პარტნიორებთან. შეხვედრაზე პენტაგონის წარმომადგენლებმა მიანიშნეს, რომ ვაშინგტონი ჯერ კიდევ არ არის კმაყოფილი იმ პროგრესით, რომელსაც ევროპამ თავდაცვითი შესაძლებლობების გაძლიერების კუთხით მიაღწია 2022 წელს უკრაინაში რუსეთის ფართომასშტაბიანი შეჭრის შემდეგ“, — წერს „როიტერსი“.

გამოცემის წყაროების ცნობით, ამერიკელმა ოფიციალურმა პირებმა თავიანთ კოლეგებს უთხრეს, რომ თუ ევროპა 2027 წლის ვადას არ დაიცავს, აშშ-მა შესაძლოა, შეწყვიტოს მონაწილეობა ნატოს თავდაცვის კოორდინაციის ზოგიერთ მექანიზმში.

კონვენციური თავდაცვის შესაძლებლობები მოიცავს არაბირთვულ აქტივებს — ჯარებიდან დაწყებული შეიარაღებით დამთავრებული. ოფიციალურ პირებს არ აუხსნიათ, როგორ გაზომავს აშშ ევროპის პროგრესს ტვირთის ძირითადი ნაწილის საკუთარ თავზე აღების პროცესში.

ასევე გაურკვეველია, წარმოადგენდა თუ არა 2027 წლის ვადა ტრამპის ადმინისტრაციის პოზიციას, თუ მხოლოდ პენტაგონის ზოგიერთი მაღალჩინოსნის შეხედულებას. ვაშინგტონში არსებობს მნიშვნელოვანი უთანხმოება იმის შესახებ, თუ რა სამხედრო როლი უნდა შეასრულოს აშშ-მა ევროპაში.

„რამდენიმე ევროპელმა ოფიციალურმა პირმა განაცხადა, რომ 2027 წლის ვადა არარეალისტურია, მიუხედავად იმისა, თუ როგორ შეაფასებს ვაშინგტონი პროგრესს, რადგან მოკლევადიან პერსპექტივაში აშშ-ის გარკვეული შესაძლებლობების ჩასანაცვლებლად ევროპას ფულსა და პოლიტიკურ ნებაზე მეტი სჭირდება. სხვა გამოწვევებთან ერთად, ნატოს მოკავშირეები აწყდებიან შეფერხებებს იმ სამხედრო ტექნიკის წარმოებაში, რომლის შეძენასაც ცდილობენ. მართალია, აშშ-ის ოფიციალური პირები მოუწოდებენ ევროპას, შეიძინონ მეტი ამერიკული წარმოების ტექნიკა, თუმცა ყველაზე მოთხოვნადი ამერიკული იარაღისა და თავდაცვის სისტემების მიწოდებას, დღეს შეკვეთის შემთხვევაშიც კი, წლები დასჭირდება. აშშ ასევე უზრუნველყოფს ისეთ უნიკალურ სადაზვერვო და სამეთვალყურეო შესაძლებლობებს, რომელთა უბრალოდ ყიდვა შეუძლებელია“, — წერს „როიტერსი“.

ცნობისთვის, თეთრმა სახლმა გამოაქვეყნა აშშ-ის ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგია, რომლის თანახმადაც, „დასრულდა ის დრო, როცა შეერთებულ შტატებს, ატლასის მსგავსად, მთელი მსოფლიო წესრიგი ზურგით ეჭირა“.

სტრატეგიაში ნათქვამია, რომ გააგრძელებს რა პრეზიდენტ ტრამპის მიდგომას, რომელიც მოკავშირეებს საკუთარ რეგიონებზე მთავარი პასუხისმგებლობის აღებისკენ მოუწოდებს, შეერთებული შტატები ჩამოაყალიბებს ტვირთის გადანაწილების ქსელს, სადაც აშშ ორგანიზატორისა და მხარდამჭერის როლს შეასრულებს. შეერთებული შტატები მზად იქნება დაეხმაროს — სავარაუდოდ, კომერციულ საკითხებში უფრო ხელსაყრელი პირობებით, ტექნოლოგიების გაზიარებითა და თავდაცვითი შესყიდვებით — იმ ქვეყნებს, რომლებიც ნებაყოფლობით აიღებენ მეტ პასუხისმგებლობას თავიანთ სამეზობლოში უსაფრთხოებაზე და თავიანთ საექსპორტო კონტროლს ამერიკულს შეუსაბამებენ.

„გრძელვადიან პერსპექტივაში, სავსებით სავარაუდოა, რომ უახლოეს ათწლეულებში ნატოს ზოგიერთი წევრის მოსახლეობის უმრავლესობა არაევროპული გახდეს. აქედან გამომდინარე, ღია კითხვად რჩება, შეხედავენ თუ არა ისინი თავიანთ ადგილს მსოფლიოში, ან ალიანსს შეერთებულ შტატებთან ისევე, როგორც ისინი, ვინც ნატოს წესდებას მოაწერა ხელი“, — ნათქვამია სტრატეგიაში.

ეროვნული უსაფრთხოების სტრატეგიის თანახმად, აშშ-ის ზოგადი პოლიტიკა ევროპის მიმართ პრიორიტეტს უნდა ანიჭებდეს რუსეთთან სტრატეგიული სტაბილურობის აღდგენას და იმ აღქმის დასრულებას, თითქოს ნატო მუდმივად გაფართოებადი ალიანსია.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

სომხეთსსა და თურქეთს შორის საზღვრის სრული გახსნა რეგიონის ტრანსფორმაციის რგოლია։ მირზოიანი

რა არის “კამიტი” და რა ეფექტი აქვს მას საჯარო და სანდო წყაროების მიხედვით

თიბისი x ილია თოფურია – მთავარია ჯიუტად გჯეროდეს მიზნის

სომხეთი ელოდება ევროკავშირის კონკრეტულ ინვესტიციებსა და მონაწილეობას TRIPP პროექტში։ ფაშინიანი

ეუთოს 40-მდე წევრი ეხმაურება საქართველოში განსხვავებული აზრის ჩახშობის მცდელობებს 05.12.2025
ეუთოს 40-მდე წევრი ეხმაურება საქართველოში განსხვავებული აზრის ჩახშობის მცდელობებს
სუს-ი აცხადებს, რომ კორუფციის 6 საქმე გაახსნა 05.12.2025
სუს-ი აცხადებს, რომ კორუფციის 6 საქმე გაახსნა
უსაფუძვლოდ ატეხილი აჟიოტაჟია ქიმიურ მოწამვლასთან დაკავშირებით – სარჯველაძე 05.12.2025
უსაფუძვლოდ ატეხილი აჟიოტაჟია ქიმიურ მოწამვლასთან დაკავშირებით – სარჯველაძე
აშშ-ს სურს, 2027 წლისთვის ნატოს თავდაცვა უმეტესად ევროპამ იტვირთოს — Reuters 05.12.2025
აშშ-ს სურს, 2027 წლისთვის ნატოს თავდაცვა უმეტესად ევროპამ იტვირთოს — Reuters
ბარკალაიას სახლის დაყაჩაღების ბრალდებით დაკავებული პირი პოლიციას უმოწყალოდ ცემაში ადანაშაულებს 05.12.2025
ბარკალაიას სახლის დაყაჩაღების ბრალდებით დაკავებული პირი პოლიციას უმოწყალოდ ცემაში ადანაშაულებს
“ყურადღების გადატანა უნდათ” – უტიაშვილი კობახიძეს პასუხობს 05.12.2025
“ყურადღების გადატანა უნდათ” – უტიაშვილი კობახიძეს პასუხობს
კობახიძის თანახმად, ხალხს 15 და 17 წლის წინ ნაყიდი ქიმიური ნივთიერება შეასხეს 05.12.2025
კობახიძის თანახმად, ხალხს 15 და 17 წლის წინ ნაყიდი ქიმიური ნივთიერება შეასხეს
სელფი მობაილი ქსელის სიახლეებს ახალი კამპანიით გვიყვება 05.12.2025
სელფი მობაილი ქსელის სიახლეებს ახალი კამპანიით გვიყვება