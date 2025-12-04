ახალი ამბები

სახალხო დამცველმა ციხეში ალეკო ელისაშვილი მოინახულა

4 დეკემბერი, 2025 •
სახალხო დამცველმა ციხეში ალეკო ელისაშვილი მოინახულა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

სახალხო დამცველმა ლევან იოსელიანმა N6 პენიტენციურ დაწესებულებაში ყოფილი თანაგუნდელი, ალეკო ელისაშვილი მოინახულა.

სახალხო დამცველის აპარატის ცნობით, ომბუდსმენმა ასევე მოინახულა სხვა პატიმრები N6 პენიტენციურ დაწესებულებაში და მათი განთავსების პირობებს გაეცნო, დაათვალიერა ინფრასტრუქტურა, მოინახულა ახლად გახსნილი ხის საამქრო, გაეცნო რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის ხელშეწყობის მიზნით მიმდინარე პროგრამებს, დაათვალიერა პირადი სივრცეები და შეხვდა და გაესაუბრა დაწესებულების ადმინისტრაციას.

პოლიტიკოსი ალეკო ელისაშვილი ბრალდებულია ტერორიზმში. მას ედავებიან 29 ნოემბერს თბილისის საქალაქო სასამართლოში ტერორისტული აქტის ჩადენის მცდელობას. ელისაშვილს 10-დან 15 წლამდე პატიმრობა ემუქრება.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

რატომ ეხმარება რუსეთი აფხაზეთს – რას პასუხობს კირიენკო აფხაზურ მედიას

“რუსეთს არ აქვს მიზანი, შთანთქოს აფხაზეთი” – მოსკოვის წარმომადგენელი რუსეთ-აფხაზეთის პრობლემებზე

სოხუმი – თბილისთან დიალოგისთვის მზად ვართ მხოლოდ პოლიტიკური რეალიების გათვალისწინებით

სუს-თან ლევან ხაბეიშვილის მხარდასაჭერად აქცია გაიმართა

ქვეყანა თავზე ეშლებათ, თავიანთ პრეზიდენტს მიხედონ – მახაშვილი ფრანგ დეპუტატებზე 04.12.2025
CS AWARD 2025 – „თეგეტა“ ნომინაციაში – „მდგრადი მოხმარება და წარმოება“ გამარჯვებულია 04.12.2025
სელფი მობაილის 23.6 მილიონი ლარის ინვესტიცია ქსელის განახლებაში 04.12.2025
შემაშფოთებელ ამბებს ვისმენ – გაეროს სპეცწარმომადგენელი საიას იურისტების გამოკითხვაზე 04.12.2025
ვაუჩერული და საგრანტო დაფინანსება აღარ იქნება – მიქანაძე უმაღლეს სასწავლებლებზე 04.12.2025
“ოცნების” მინისტრი ადასტურებს, რომ სასკოლო ფორმების შეძენა მშობლებს მოუწევთ 04.12.2025
ისეთი ნივთიერება არ იყო გამოყენებული, რასაც ევროპული ან ამერიკული პოლიცია არ იყენებს – დარახველიძე 04.12.2025
საქართველოში ხელისუფლებისგან განსხვავებული აზრის ქონა სულ უფრო საშიში ხდება — HRW 04.12.2025
