PACE-ში შეშფოთებას გამოთქვამენ ალი ქერიმლის წინასწარი დაკავების გამო
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

PACE-ის გენერალური მომხსენებელი გამოხატავს ღრმა შეშფოთებას ალი ქერიმლის წინასწარი დაკავების გამო აზერბაიჯანში.

საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის (PACE) პოლიტიკური პატიმრების საკითხებზე გენერალურმა მომხსენებელმა, აზადე როჟანმა (შვედეთი, SOC), გააკეთა  განცხადება აზერბაიჯანის ოპოზიციური პარტიის თავმჯდომარის, ალი ქარიმლის დაკავებასთან დაკავშირებით, რომელსაც ბრალად ედება ძალის გამოყენებით ხელისუფლების ხელში ჩაგდების მცდელობა ან კონსტიტუციური წყობის ძალადობრივი შეცვლა:

„გულწრფელად შეშფოთებული ვარ ალი ქარიმლის წინასწარ პატიმრობაში დატოვების შესახებ მიღებული უახლესი გადაწყვეტილებით, მას შემდეგ, რაც მას წაუყენეს ხელისუფლების ხელში ჩაგდების მცდელობის ბრალდება. ეს წარმოადგენს კიდევ ერთ ეპიზოდს აზერბაიჯანში პოლიტიკური უთანხმოების სივრცის შემაშფოთებელი შემცირების ტენდენციაში. ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ უკვე ორჯერ მიიღო გადაწყვეტილება მის სასარგებლოდ – მათ შორის დაადგინა მისი საარჩევნო უფლებებისა და გადაადგილების თავისუფლების დარღვევა. მოვუწოდებ აზერბაიჯანის ხელისუფლებას, სწრაფად განიხილონ ალი ქარიმლის წინააღმდეგ წარდგენილი ბრალდებები და უზრუნველყონ, რომ მასთან დაკავშირებული მიმდინარე სისხლისსამართლებრივი პროცედურები სრულ შესაბამისობაში იყოს ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციით დაკისრებულ ვალდებულებებთან.“

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ერევანი სომხეთსა და ევროკავშირს შორის პარტნიორობის ახალ სტრატეგიულ დღის წესრიგს აქვეყნებს

ფიქსირებული ნარჩენი ღირებულება ელექტრომობილებზე – „პორშე ცენტრი თბილისი“ ბაზრის წესებს ცვლის

ცოტა გაუგებარია, რატომ ვიყავი დაბარებული, ძირითადი კითხვები ეხებოდა BBC-თან ინტერვიუს შინაარსს – ონიანი

„ამბასადორი აილენდ ბათუმმა” კუნძულის ტერიტორიაზე მრავალფუნქციური კომპლექსის მშენებლობა დაიწყო

PACE-ში შეშფოთებას გამოთქვამენ ალი ქერიმლის წინასწარი დაკავების გამო
რატომ ეხმარება რუსეთი აფხაზეთს – რას პასუხობს კირიენკო აფხაზურ მედიას
“რუსეთს არ აქვს მიზანი, შთანთქოს აფხაზეთი” – მოსკოვის წარმომადგენელი რუსეთ-აფხაზეთის პრობლემებზე
სოხუმი – თბილისთან დიალოგისთვის მზად ვართ მხოლოდ პოლიტიკური რეალიების გათვალისწინებით
სუს-თან ლევან ხაბეიშვილის მხარდასაჭერად აქცია გაიმართა
ჰელსინკის კომისია “ოცნების” მიერ ქიმიური იარაღის გამოყენებაზე ცნობების შემოწმებას ითხოვს
ევროკავშირი რუსული გაზის იმპორტის სრულ აკრძალვაზე შეთანხმდა
სუს-ში გამოკითხვაზე დაიბარეს საია-ს თანამშრომელი, რომელიც BBC-ის კადრში რამდენიმე წამით ჩანს