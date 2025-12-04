PACE-ში შეშფოთებას გამოთქვამენ ალი ქერიმლის წინასწარი დაკავების გამო

PACE-ის გენერალური მომხსენებელი გამოხატავს ღრმა შეშფოთებას ალი ქერიმლის წინასწარი დაკავების გამო აზერბაიჯანში.
საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის (PACE) პოლიტიკური პატიმრების საკითხებზე გენერალურმა მომხსენებელმა, აზადე როჟანმა (შვედეთი, SOC), გააკეთა განცხადება აზერბაიჯანის ოპოზიციური პარტიის თავმჯდომარის, ალი ქარიმლის დაკავებასთან დაკავშირებით, რომელსაც ბრალად ედება ძალის გამოყენებით ხელისუფლების ხელში ჩაგდების მცდელობა ან კონსტიტუციური წყობის ძალადობრივი შეცვლა:
„გულწრფელად შეშფოთებული ვარ ალი ქარიმლის წინასწარ პატიმრობაში დატოვების შესახებ მიღებული უახლესი გადაწყვეტილებით, მას შემდეგ, რაც მას წაუყენეს ხელისუფლების ხელში ჩაგდების მცდელობის ბრალდება. ეს წარმოადგენს კიდევ ერთ ეპიზოდს აზერბაიჯანში პოლიტიკური უთანხმოების სივრცის შემაშფოთებელი შემცირების ტენდენციაში. ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ უკვე ორჯერ მიიღო გადაწყვეტილება მის სასარგებლოდ – მათ შორის დაადგინა მისი საარჩევნო უფლებებისა და გადაადგილების თავისუფლების დარღვევა. მოვუწოდებ აზერბაიჯანის ხელისუფლებას, სწრაფად განიხილონ ალი ქარიმლის წინააღმდეგ წარდგენილი ბრალდებები და უზრუნველყონ, რომ მასთან დაკავშირებული მიმდინარე სისხლისსამართლებრივი პროცედურები სრულ შესაბამისობაში იყოს ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციით დაკისრებულ ვალდებულებებთან.“