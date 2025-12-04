ახალი ამბები

“რუსეთს არ აქვს მიზანი, შთანთქოს აფხაზეთი” – მოსკოვის წარმომადგენელი რუსეთ-აფხაზეთის პრობლემებზე

4 დეკემბერი, 2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

რუსეთის მთავრობის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე, სერგეი კირიენკო აფხაზურ ტელევიზია Abaza.tv-თან ინტერვიუში სხვადასხვა საკითხზე საუბრისას, ასევე, აცხადებს, რომ ანტირუსული განწყობები აფხაზეთში არ არსებობს, თუმცა პოლიტიკურმა ელიტებმა უნდა დაარწმუნონ საზოგადოება, რომ რუსეთის მიზანი არ არის აფხაზეთის შთანთქმა.

“მე ვფიქრობ, რომ არანაირი ანტირუსული განწყობები არაა აფხაზეთში. ალბათ, არსებობენ ერთეული ადამიანები, რომელთაც არ უყვართ რუსეთი. ისინი რუსეთშიც არიან, ეს ნორმალურია. ანტირუსული გამონათქვამებიც არსებობს და ისინი ტელეგრამ არხებზეც და საჯარო დისკუსიებშიც ჩნდება.

ამ ნახევარი წლის განმავლობაში ამაზე მიფიქრია და ამ პასუხამდე მოვედი – ეს გამონათქვამები ჩნდება ორი მიზეზით. პირველი – ეკონომიკური – ადამიანებს შეიძლება კარგი დამოკიდებულება აქვთ რუსეთთან, მაგრამ მათი ეკონომიკური ინტერესები ხელს უშლის რუსეთთან პარტნიორობას, მაგალითად, მაინინგით ვინც ფულს შოულობდა და შოულობს და ენერგეტიკული რეფორმები ხელს უშლის. ამ ადამიანებს ახარებს რუსეთ-აფხაზეთის ურთიერთობა, როგორ ფიქრობთ? არა, რა თქმა უნდა. მათ ჯიბეს ურტყამს რუსულ-აფხაზური სტრატეგიული პარტნიორობა.

მეორე  არის პოლიტიკური მიზეზი. აფხაზეთში ორი ფუნდამენტური იდეა არსებობს -გრძელვადიანი სუვერენიტეტი აფხაზეთის მხოლოდ რუსეთთან სტრატეგიული პარტნიორობითაა შესაძლებელი. ამ იდეას მხარს უჭერს საზოგადოების უმრავლესობა. მეორე იდეა უკავშირდება იმას, რომ რუსეთი გადაყლაპავს აფხაზეთს. მესამე იდეოლოგიური კონცეფცია არ არსებობს. ორივე იდეა მონაცვლეობით ცირკულირებს ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის ყველა დროს, ანუ ორ კონკურენტ პოლიტიკურ ძალას შორის ერთადერთი საშუალებაა რუსეთთან ურთიერთობებზე აპელირება. ამ ჩიხიდან საჭიროა გამოსვლა, ამის გამო ბევრი პოლიტიკური საკითხი გადაუჭრელი რჩება ხოლმე. ეს პირველ რიგში აფხაზეთს აზარალებს. მიზეზი მარტივია – როგორც კი ამის გაკეთებას იწყებ, ეროვნული ინტერესების ღალატად ინათლება.

ეს რუსეთშიც მტკივნეულად აღიქმება ხოლმე. რუსეთს არ აქვს მიზანი, შთანთქოს აფხაზეთი. ამაზე პირველ რიგში პოლიტიკურმა ელიტებმა აფხაზეთში უნდა გასცენ პასუხი, ჩვენ ვერაფერს ვიზამთ”.

 

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

