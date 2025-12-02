ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

ევროკავშირს სომხეთი-აზერბაიჯანი-თურქეთი-ევროკავშირის შექმნის ინიციატივა აქვს

2 დეკემბერი, 2025 •
ევროკავშირს სომხეთი-აზერბაიჯანი-თურქეთი-ევროკავშირის შექმნის ინიციატივა აქვს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ევროკავშირის გაფართოების საკითხების კომისარმა მართა კოსმა წამოაყენა წინადადება, შეიქმნას ოთხმხრივი ფორმატი – სომხეთი-აზერბაიჯანი-თურქეთი-ევროკავშირი, რომელიც სატრანსპორტო საკითხებზე იმუშავებს. როგორც „არმენპრესი” იუწყება, ამის შესახებ კოსმა განაცხადა სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ არარატ მირზოიანთან და ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების საკითხების უმაღლეს წარმომადგენელ კაია კალასთან ერთობლივ პრესკონფერენციაზე.

„ოქტომბერში დავიწყეთ ამ თემის განხილვა. დღეს მინისტრს ვთხოვე, წარმოგვედგინა სომხეთის პრიორიტეტები ტრანსპორტის კავშირიანობის დღის წესრიგში და შემდეგ ერთად განვიხილავთ მათ“, – განაცხადა მართა კოსმა.

ბრიუსელში მიმდინარეობს სომხეთ-ევროკავშირის პარტნიორობის საბჭოს მეექვსე შეხვედრა. შეხვედრის ფარგლებში სომხეთმა და ევროკავშირმა ხელი მოაწერეს სტრატეგიული პარტნიორობის ახალ დღის წესრიგს. დოკუმენტს ხელი მოაწერეს სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა არარატ მირზოიანმა და ევროკავშირის საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხების უმაღლესმა წარმომადგენელმა კაია კალასმა.

 

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

NGO-ები ითხოვენ პასუხს, რა ქიმიურ ნივთიერებებს იყენებდა შსს პროტესტის წინააღმდეგ?

ბრიტანელი მინისტრი ბოჭორიშვილს და მის მოადგილეს ესაუბრა

“დეზინფორმაციაა” – რით ხსნის თბილისი აზერბაიჯანის სატვირთოების ხანგრძლივ შეფერხებას

შავ ზღვაში თავს დაესხნენ რუსულ ტანკერს, რომელიც საქართველოსკენ მიდიოდა – მედია

20 წლამდე პატიმრობა ემუქრება პირს, რომელმაც ქუთაისში ერთი ადამიანი მოკლა, ორი კი დაჭრა – პროკურატურა 02.12.2025
20 წლამდე პატიმრობა ემუქრება პირს, რომელმაც ქუთაისში ერთი ადამიანი მოკლა, ორი კი დაჭრა – პროკურატურა
ევროკავშირს სომხეთი-აზერბაიჯანი-თურქეთი-ევროკავშირის შექმნის ინიციატივა აქვს 02.12.2025
ევროკავშირს სომხეთი-აზერბაიჯანი-თურქეთი-ევროკავშირის შექმნის ინიციატივა აქვს
ზურაბიშვილი საერთაშორისო ორგანიზაციებს კამიტის შესაძლო გამოყენების შესწავლას სთხოვს 02.12.2025
ზურაბიშვილი საერთაშორისო ორგანიზაციებს კამიტის შესაძლო გამოყენების შესწავლას სთხოვს
აშშ-ის წარმომადგენლები კრემლში პუტინს ხვდებიან 02.12.2025
აშშ-ის წარმომადგენლები კრემლში პუტინს ხვდებიან
ფედერიკა მოგერინი დააკავეს — Euractiv 02.12.2025
ფედერიკა მოგერინი დააკავეს — Euractiv
“ავტორიტარიზმის განმტკიცების ნიშანი” – “Amnesty International” ალი ქარიმლის დაკავებაზე 02.12.2025
“ავტორიტარიზმის განმტკიცების ნიშანი” – “Amnesty International” ალი ქარიმლის დაკავებაზე
“საბჭოთა წარსულში დაბრუნება” – გამომცემელი სასკოლო სახელმძღვანელოების “ნაციონალიზაციაზე” 02.12.2025
“საბჭოთა წარსულში დაბრუნება” – გამომცემელი სასკოლო სახელმძღვანელოების “ნაციონალიზაციაზე”
გიორგი ბარამიძეს რუსეთის პროკურატურამ ბრალი წარუდგინა “უკრაინის მხარეს ბრძოლისთვის” 02.12.2025
გიორგი ბარამიძეს რუსეთის პროკურატურამ ბრალი წარუდგინა “უკრაინის მხარეს ბრძოლისთვის”