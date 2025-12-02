ახალი ამბები

აშშ-ის წარმომადგენლები კრემლში პუტინს ხვდებიან

ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

მოსკოვში ტრამპის სპეციალური წარმომადგენლის, სტივ უიტკოფისა და ტრამპის სიძის, ჯარედ კუშნერის შეხვედრაა დანიშნული პუტინთან. შეხვედრის თემა უკრაინაში რუსეთის ომია.

რუსეთის მხრიდან შეხვედრაში მონაწილეობას მიიღებს პირდაპირი ინვესტიციების ფონდის ხელმძღვანელი კირილ დმიტრიევიც. მას რუსეთის პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენლის სტატუსი აქვს უცხო ქვეყნებთან ინვესტიციებისა და ეკონომიკური თანამშრომლობის საკითხებში. უიტკოფს „ვნუკოვოს“ აეროპორტში სწორედ ის დახვდა.

ორი დღით ადრე ფლორიდის შტატში სამშვიდობო გეგმის შესახებ შეხვედრა შედგა აშშ-ისა და უკრაინის წარმომადგენლებს შორის, რომელშიც ასევე უიტკოფი და კუშნერი იღებდნენ მონაწილეობას. უკრაინის პრეზიდენტმა ზელენსკიმ ის შეხვედრა „კონსტრუქციულად“ შეაფასა, თუმცა აღნიშნა, რომ რჩებოდა მწვავე საკითხები, რაც დამუშავებას საჭიროებდა“.

ზელენსკის თქმით, „ტერიტორიული საკითხი ყველაზე რთული ელემენტი“ იყო აშშ-ის მიერ შემუშავებულ სამშვიდობო გეგმაში.

მოსკოვში გამგზავრებამდე უიტკოფი გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრს, კირ სტარმერს, ზელენსკისა და უკრაინის თავდაცვის საბჭოს მდივან რუსტემ უმეროვსაც ესაუბრა. თეთრი სახლიდან გაკეთდა განცხადება, რომ თავდაპირველმა სამშვიდობო გეგმამ ცვლილებები და სრულყოფა განიცადა, თუმცა დეტალები უცნობი რჩება. ცნობილია პუტინის კომენტარიც ამ სამშვიდობო გეგმის შესახებ, რომ ის შესაძლოა გახდეს „საფუძველი“ მომავალში შეთანხმების მისაღწევად, რომ ომი დასრულდეს.

კრემლში დაგეგმილ შეხვედრამდე საათებით ადრე რუსი მაღალჩინოსნები ამტკიცებდნენ, რომ დაიკავეს აღმოსავლეთ უკრაინის ერთ-ერთი მთავარი სტრატეგიული ქალაქი პოკროვსკი და ვოვჩანსკი უკრაინის ჩრდილო-აღმოსავლეთ საზღვართან. უკრაინის მხარე ამბობს, რომ თავდაცვითი ოპერაციები გრძელდება და რუსების განცხადებები სიმართლეს არ შეესაბამება.

რუსეთის შეიარაღებული ძალები უკრაინის ტერიტორიის 19%-ზე მეტს აკონტროლებენ.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

20 წლამდე პატიმრობა ემუქრება პირს, რომელმაც ქუთაისში ერთი ადამიანი მოკლა, ორი კი დაჭრა – პროკურატურა 02.12.2025
ევროკავშირს სომხეთი-აზერბაიჯანი-თურქეთი-ევროკავშირის შექმნის ინიციატივა აქვს 02.12.2025
ზურაბიშვილი საერთაშორისო ორგანიზაციებს კამიტის შესაძლო გამოყენების შესწავლას სთხოვს 02.12.2025
აშშ-ის წარმომადგენლები კრემლში პუტინს ხვდებიან 02.12.2025
ფედერიკა მოგერინი დააკავეს — Euractiv 02.12.2025
“ავტორიტარიზმის განმტკიცების ნიშანი” – “Amnesty International” ალი ქარიმლის დაკავებაზე 02.12.2025
“საბჭოთა წარსულში დაბრუნება” – გამომცემელი სასკოლო სახელმძღვანელოების “ნაციონალიზაციაზე” 02.12.2025
გიორგი ბარამიძეს რუსეთის პროკურატურამ ბრალი წარუდგინა “უკრაინის მხარეს ბრძოლისთვის” 02.12.2025
