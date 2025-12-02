ახალი ამბები

გიორგი ბარამიძეს რუსეთის პროკურატურამ ბრალი წარუდგინა “უკრაინის მხარეს ბრძოლისთვის”

2 დეკემბერი, 2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

საქართველოს ყოფილ ვიცე-პრემიერ გიორგი ბარამიძეს რუსეთის გენერალურმა პროკურატურამ ბრალი წარუდგინა. ოკუპანტი ქვეყნის საგამოძიებო უწყება ბარამიძეს ედავება უკრაინაში მიმდინარე ომში “დაქირავებულ მებრძოლად” მონაწილეობას.

ანექსირებული დონეცკის არაღირებული რესპუბლიკის სასამართლომ ბარამიძეს აღკვეთის ღონისძიების სახით უკვე შეუფარდა პატიმრობა. მასზე საერთაშორისო ძებნა გამოცხადდა.

რუსეთის გენერალური პროკურატურის ინფორმაციით, ბარამიძე უკრაინაში 2022 წლის თებერვალში ჩავიდა და ქართულ ლეგიონს შეუერთდა, რომელთან ერთადაც აპრილამდე რუსი სამხედროების წინააღმდეგ იბრძოდა.

რუსეთის გენერალურ პროკურატურას უკრაინაში მებრძოლი სხვა არაერთი ქართველისთვის აქვს ბრალი წარდგენილი. ერთ-ერთი ბოლო, ვის წინააღმდეგაც რუსეთის პროკურატურამ ამ საფუძვლით გამოძიება დაიწყო, “მოქალაქეების” ლიდერი, ალეკო ელისაშვილია.

რამდენიმე დღის წინ ელისაშვილის საქართველოშიც წარუდგინეს ბრალი ტერორიზმის მუხლით.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

20 წლამდე პატიმრობა ემუქრება პირს, რომელმაც ქუთაისში ერთი ადამიანი მოკლა, ორი კი დაჭრა – პროკურატურა 02.12.2025
ევროკავშირს სომხეთი-აზერბაიჯანი-თურქეთი-ევროკავშირის შექმნის ინიციატივა აქვს 02.12.2025
ზურაბიშვილი საერთაშორისო ორგანიზაციებს კამიტის შესაძლო გამოყენების შესწავლას სთხოვს 02.12.2025
აშშ-ის წარმომადგენლები კრემლში პუტინს ხვდებიან 02.12.2025
ფედერიკა მოგერინი დააკავეს — Euractiv 02.12.2025
“ავტორიტარიზმის განმტკიცების ნიშანი” – “Amnesty International” ალი ქარიმლის დაკავებაზე 02.12.2025
“საბჭოთა წარსულში დაბრუნება” – გამომცემელი სასკოლო სახელმძღვანელოების “ნაციონალიზაციაზე” 02.12.2025
გიორგი ბარამიძეს რუსეთის პროკურატურამ ბრალი წარუდგინა “უკრაინის მხარეს ბრძოლისთვის” 02.12.2025
