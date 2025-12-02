გიორგი ბარამიძეს რუსეთის პროკურატურამ ბრალი წარუდგინა “უკრაინის მხარეს ბრძოლისთვის”

საქართველოს ყოფილ ვიცე-პრემიერ გიორგი ბარამიძეს რუსეთის გენერალურმა პროკურატურამ ბრალი წარუდგინა. ოკუპანტი ქვეყნის საგამოძიებო უწყება ბარამიძეს ედავება უკრაინაში მიმდინარე ომში “დაქირავებულ მებრძოლად” მონაწილეობას.
ანექსირებული დონეცკის არაღირებული რესპუბლიკის სასამართლომ ბარამიძეს აღკვეთის ღონისძიების სახით უკვე შეუფარდა პატიმრობა. მასზე საერთაშორისო ძებნა გამოცხადდა.
რუსეთის გენერალური პროკურატურის ინფორმაციით, ბარამიძე უკრაინაში 2022 წლის თებერვალში ჩავიდა და ქართულ ლეგიონს შეუერთდა, რომელთან ერთადაც აპრილამდე რუსი სამხედროების წინააღმდეგ იბრძოდა.
რუსეთის გენერალურ პროკურატურას უკრაინაში მებრძოლი სხვა არაერთი ქართველისთვის აქვს ბრალი წარდგენილი. ერთ-ერთი ბოლო, ვის წინააღმდეგაც რუსეთის პროკურატურამ ამ საფუძვლით გამოძიება დაიწყო, “მოქალაქეების” ლიდერი, ალეკო ელისაშვილია.
რამდენიმე დღის წინ ელისაშვილის საქართველოშიც წარუდგინეს ბრალი ტერორიზმის მუხლით.