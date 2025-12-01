ახალი ამბები

ოპოზიცია ქიმიური ნივთიერებები გამოყენებაზე საერთაშორისო გამოძიებას ითხოვს

1 დეკემბერი, 2025 •
ოპოზიცია ქიმიური ნივთიერებები გამოყენებაზე საერთაშორისო გამოძიებას ითხოვს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

BBC-ს მიერ გავრცელებული ინფორმაციის შემდეგ, ოპოზიციური პარტიები სანდო საერთაშორისო ინსტიტუტებს მოუწოდებენ, რომ ჩაატარონ დამოუკიდებელი საერთაშორისო გამოძიება.

კერძოდ, BBC-ის გამოძიების თანახმად, ხელისუფლებამ მომიტინგეების წინააღმდეგ ქიმიური იარაღი გამოიყენა.

როგორც ოპოზიური პარტიების ერთობლივ განცხადებაშია აღნიშნული, საერთაშორისო გამოძიებით უნდა დადგინდეს ფაქტობრივი გარემოებები, პასუხიმგებელ პირთა ვინაობა და აღიკვეთოს მსგავსი ნივთიერებების შემდგომი გამოყენება.

„BBC-ს მიერ ჩატარებულმა ბოლო გამოძიებამ წარმოადგინა სერიოზული მტკიცებულებები იმის შესახებ, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ, 2024 წელს, მშვიდობიანი ანტისამთავრობო საპროტესტო აქციების ძალადობრივი დარბევისას საქართველოს მოქალაქეების წინააღმდეგ აკრძალული ქიმიური ნივთიერებები გამოიყენა.

დადასტურების შემთხვევაში, ეს ფაქტი წარმოადგენს საერთაშორისო ნორმების, ადამიანის უფლებების დაცვის ვალდებულებებისა და საქართველოს საერთაშორისო კონვენციებისადმი ერთგულების უმძიმეს დარღვევას.

ქვეყანაში, სადაც ყველა სახელმწიფო ინსტიტუტი ერთ ადამიანს ემორჩილება, მიუკერძოებელი შიდა გამოძიება ვერ ჩატარდება. რასაკვირველია, ავტორიტარული, არალეგიტიმური ხელისუფლება გამჭვირვალობის უზრუნველსაყოფად საერთაშორისო საგამოძიებო ჯგუფის მოიწვევას არ გეგმავს – მაშინ, როცა მსგავსი ბრალდების პირობებში, ნებისმიერი ანგარიშვალდებული ხელისუფლება სწორედ ასე მოიქცეოდა.

ჩვენ, საქართველოს დემოკრატიული ოპოზიციური პარტიები, მოვუწოდებთ სანდო საერთაშორისო ინსტიტუტებს, ჩაატარონ დამოუკიდებელი საერთაშორისო გამოძიება, რათა დადგინდეს ფაქტობრივი გარემოებები, პასუხიმგებელ პირთა ვინაობა და აღიკვეთოს მსგავსი ნივთიერებების შემდგომი გამოყენება.

დემოკრატიულ პარტნიორებთან თანამშრომლობით, ჩვენ უკვე ვაგროვებთ და ვამუშავებთ ყველა შესაბამის ინფორმაციას, რომელიც საერთაშორისო ინსტიტუტებს გადაეგზავნება.

ჩვენი საერთო მიზანი ნათელია: რეჟიმის ცვლილებამდე აიცილოს თავიდან ამგვარი ნივთიერებების ნებისმიერი შემდგომი გამოყენება, იმ შემთხვევაში, თუ ბიბისის გამოძიების დასკვნები დამოუკიდებლად დადასტურდება“, – ნათქვამია ოპოზიციური პარტიების ერთობლივ განცხადებაში.

განცხადებას უერთდებიან:

  • ახალი
  • დროა
  • გირჩი-მეტი თავისუფლება
  • ნაციონალური მოძრაობა
  • თავისუფლების მოედანი
  • სტრატეგია აღმაშენებელი
  • ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია
  • ფედერალისტები

BBC-ის მიერ მოპოვებული მტკიცებულებების თანახმად, საქართველოს ხელისუფლებამ გასულ წელს ანტისამთავრობო მომიტინგეების წინააღმდეგ პირველი მსოფლიო ომის ეპოქის ქიმიური იარაღი გამოიყენა. “ქართული ოცნება” ამ ცნობას აბსურდს უწოდებს და BBC-ის სასამართლოში ჩივილით ემუქრება.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

“ქარიმლის დაკავება მცდელობაა, განადგურდეს აზერბაიჯანში ბოლო დამოუკიდებელი პოლიტიკური ძალა”

„კრისტალ ჯგუფის“ მფლობელს პატიმრობა 2 მლნ ლარის გირაოთი შეეცვალა

აზერბაიჯანელი ოპოზიციონერი თურქეთში დააკავეს

აზერბაიჯანში ოპოზიციური პარტიის ლიდერი დააკავეს

ეს ფუნდამენტურ უფლებებზე შოკისმომგვრელი თავდასხმაა – ALDE BBC-ის გამოძიებაზე 01.12.2025
ეს ფუნდამენტურ უფლებებზე შოკისმომგვრელი თავდასხმაა – ALDE BBC-ის გამოძიებაზე
გომელაური უარყოფს ქიმიური იარაღის გამოყენებას – „იმედი“ 01.12.2025
გომელაური უარყოფს ქიმიური იარაღის გამოყენებას – „იმედი“
მაგნიტსკის აქტის ინიციატორი გამოეხმაურა BBC-ის გამოძიებას საქართველოზე 01.12.2025
მაგნიტსკის აქტის ინიციატორი გამოეხმაურა BBC-ის გამოძიებას საქართველოზე
ოპოზიცია ქიმიური ნივთიერებები გამოყენებაზე საერთაშორისო გამოძიებას ითხოვს 01.12.2025
ოპოზიცია ქიმიური ნივთიერებები გამოყენებაზე საერთაშორისო გამოძიებას ითხოვს
სუს-მა BBC-ის მასალაზე გამოძიება ორი მუხლით დაიწყო 01.12.2025
სუს-მა BBC-ის მასალაზე გამოძიება ორი მუხლით დაიწყო
ზანგეზურის მარშრუტი და მკაცრი ტონი ბაქოდან საქართველოს მიმართ 01.12.2025
ზანგეზურის მარშრუტი და მკაცრი ტონი ბაქოდან საქართველოს მიმართ
„სპექტაკლის სუნი მცემს“ — სააკაშვილი ელისაშვილის საქმეზე 01.12.2025
„სპექტაკლის სუნი მცემს“ — სააკაშვილი ელისაშვილის საქმეზე
ინტერვიუ იმ კვლევის თანაავტორ ექიმთან, რომელიც BBC-ის საგამოძიებო ფილმშია მოცემული 01.12.2025
ინტერვიუ იმ კვლევის თანაავტორ ექიმთან, რომელიც BBC-ის საგამოძიებო ფილმშია მოცემული