სიფა-ს წევრები ადვოკატთა ასოციაციის არჩევნებში მონაწილეობენ

საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაცია (სიფა) განცხადებას ავრცელებს, რომელშიც აღნიშნულია, რომ მისი წევრი ადვოკატები მონაწილეობენ ადვოკატთა ასოციაციის არჩევნებში, რათა “შევცვალოთ სისტემა და ჩამოვაყალიბოთ ორგანიზაცია, რომლისთვისაც პრინციპულია:
- კონსტიტუცია და ადამიანის ფუნდამენტური უფლებები
- მდუმარე მმართველობის დასრულება
- მიუკერძოებელი მართლმსაჯულება
- სწორი და სამართლიანი კანონმდებლობა
- ერთი გუნდის მმართველობის ნაცვლად, უპრეცედენტო, კოლეგიური, ალიანსის ტიპის მმართველობის ჩამოყალიბება, სადაც ისმის ყველას ხმა
- ადვოკატის და ჩვენი პროფესიის დაცვა და გაძლიერება
- დაცვისა და ბრალდების უფლებების გათანაბრება
- ინდივიდუალური იდეებისა და ინიციატივების წახალისება და მხარდაჭერა
- ახალგაზრდა ადვოკატებისთვის პროფესიული ზრდის და დასაქმების პლატფორმის შექმნა
- პროფესიული ეთიკის სტანდარტების დაცვა
“და რომელსაც არ მოერიდება მთავრობის კრიტიკა, ვინც არ უნდა იყოს მმართველობაში, როდესაც საკითხი მართლმსაჯულებას, ადამიანის უფლებებს და ადვოკატის პროფესიას ეხება”, – ნათქვამია ასოციაციის განცხადებაში.
როგორც განცხადებიდან ჩანს, არჩევნებში, სიფა-ს შემდეგ წევრები მონაწილეობენ:
აღმასრულებელ საბჭოში:
- ქეთევან ქვარცხავა
- გოჩა სვანიძე
- დავით კიკალეიშვილი
- აკაკი ჩარგეიშვილი
- მაია მწარიაშვილი
- გიორგი ზედელაშვილი
- ანა ლორია
- კახაბერ წერეთელი
სარევიზიო კომისიაში:
- შალვა ბუავა
- ზვიად კორძაძე
ეთიკის კომისიაში:
- სოფიო როინიშვილი
- ნინო სოსელია
- ჟანა ჩიქოვანი
- უჩა ქირია
- ნანა ამისულაშვილი
- რუსუდან ჭკუასელი
- ირაკლი გაფრინდაშვილი
- ანა რეხვიაშვილი
- სოფიო ჩაჩავა (არაწევრი)
13-14 დეკემბერს საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის საერთო კრება და არჩევნები გაიმართება. ათასობით ადვოკატი ასოციაციის ახალ თავმჯდომარეს და მმართველ ორგანოებს (აღმასრულებელი საბჭო, სარევიზიო კომისია, ეთიკის კომისია) აირჩევს. ადვოკატთა ასოციაცია 11 ათასზე მეტ ადვოკატს აერთიანებს, მათგან 5500 ადვოკატს აქვს სტატუსი – მოქმედი.
ადვოკატების ასოციაციის 20-წლიან ისტორიაში, ეს რიგით მე-7 არჩევნებია. 2005 წელს, ორგანიზაციის დაფუძნებისას გამართულ პირველ არჩევნებში 900-მდე ადვოკატი მონაწილეობდა. დღეს კი 5000-ზე მეტ მოქმედ ადვოკატს შეუძლია არჩევნებში მონაწილეობა და თავიანთი კოლეგების არჩევა მმართველი ორგანოების 38 ვაკანტურ პოზიციაზე.
ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარის არჩევნებში სამი კანდიდატი მონაწილეობს – ირაკლი ჩომახაშვილი, ირაკლი ყანდაშვილი და მუხრან ღურწკაია.