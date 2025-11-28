ახალი ამბები

უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გადადგა, ზელენსკის განცხადება

უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გადადგა, ზელენსკის განცხადება
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ დაკავებული თანამდებობიდან ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ანდრი ერმაკი გაათავისუფლა. მან აღნიშნა, რომ გადადგომის შესახებ განცხადება ერმაკმა თავადვე დაწერა და პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში ცვლილებები იგეგმება.

„ანდრის მადლიერი ვარ, რომ უკრაინის პოზიციას მოლაპარაკებებისას წარმოადგენდა სწორედ ისე, როგორც ეს უნდა ყოფილიყო. ეს ყოველთვის იყო პატრიოტული პოზიცია. მაგრამ მინდა, რომ არ არსებობდეს არანაირი ჭორი და სპეკულაცია“, — განაცხადა ზელენსკიმ ერმაკის გათავისუფლებასთან დაკავშირებით.

მოგვიანებით პრეზიდენტმა ზელენსკიმ განმარტა, ვინ წარადგენს უკრაინას სამშვიდობო მოლაპარაკებებში ერმაკის გათავისუფლების შემდეგ, რომელიც გარდა ადმინისტრაციის ხელმძღვანელობისა, მოლაპარაკებებში ჩართულ ჯგუფსაც ხელმძღვანელობდა. ზელენსკის თქმით, ეს გენერალური შტაბის უფროსი ანდრეი გნატოვი იქნება, საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და დაზვერვის წარმომადგენლები და ასევე ეროვნული უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საბჭოს მდივანი რუსტემ უმეროვი.

ზელენსკიმ ისიც აღნიშნა, რომ მალე შედგება შეხვედრები ამერიკულ მხარესთანაც.

„როდესაც ჩვენ ყველას გვაქვს ასეთი გამოწვევა ქვეყნის გარედან — ომი, ძლიერები უნდა ვიყოთ ქვეყნის შიგნით“, — თქვა უკრაინის პრეზიდენტმა ვიდეომიმართვისას.

28 ნოემბერს დილით უკრაინის ეროვნულმა ანტიკორუფციულმა ბიურომ (НАБУ) და პროკურატურის სპეციალიზებულმა ანტიკორუფციულმა სამსახურმა (САП) ერმაკის სახლში ჩხრეკა ჩაატარა. რა საქმეს უკავშირდება ჩხრეკა, დადასტურებული ინფორმაცია ამ დრომდე არ არსებობს.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ოქტომბერში საქართველოს ეკონომიკა 6.0%-ით გაიზარდა – სამინისტრო

აზერბაიჯანში Kanal-13-ის ხელმძღვანელმა აზიზ ორუჯევმა 2 წლის შემდეგ ციხე დატოვა

ფაშინიანი აზერბაიჯანთან ურთიერთობების დარეგულირების პროცესში დიალოგის აუცილებლობას ხედავს

პუტინი ყირიმის და დონბასის საერთაშორისო აღიარებას ითხოვს

უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გადადგა, ზელენსკის განცხადება 28.11.2025
უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გადადგა, ზელენსკის განცხადება
Bybit Georgia MNT ტოკენის ახალ ფუნქციებს ააქტიურებს — შემცირებული საკომისიოები და სწრაფი VIP სტატუსი 28.11.2025
Bybit Georgia MNT ტოკენის ახალ ფუნქციებს ააქტიურებს — შემცირებული საკომისიოები და სწრაფი VIP სტატუსი
ლიეტუველი ევროპარლამენტარის წერილი ქართველების ერთწლიანი პროტესტისა და მზია ამაღლობელის შესახებ 28.11.2025
ლიეტუველი ევროპარლამენტარის წერილი ქართველების ერთწლიანი პროტესტისა და მზია ამაღლობელის შესახებ
"სოხუმიდან თბილისში ავიარეისი არ შესრულებულა" – ავიაციის სააგენტო 28.11.2025
“სოხუმიდან თბილისში ავიარეისი არ შესრულებულა” – ავიაციის სააგენტო
პოლიციის აკადემიას უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტატუსი მიენიჭება – კანონპროექტი 28.11.2025
პოლიციის აკადემიას უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტატუსი მიენიჭება – კანონპროექტი
მეყანწიშვილის საქმიდან ამორიცხეს პაპუაშვილის პოსტი, რომლითაც ადვოკატებს "პოლიტიკური დაკვეთის" დადასტურება სურდათ 28.11.2025
მეყანწიშვილის საქმიდან ამორიცხეს პაპუაშვილის პოსტი, რომლითაც ადვოკატებს “პოლიტიკური დაკვეთის” დადასტურება სურდათ
ტრამპი აცხადებს, რომ „მესამე სამყაროს ქვეყნებიდან" აშშ-ში მიგრაციას სამუდამოდ შეაჩერებს 28.11.2025
ტრამპი აცხადებს, რომ „მესამე სამყაროს ქვეყნებიდან“ აშშ-ში მიგრაციას სამუდამოდ შეაჩერებს
საქართველოს მოქალაქეები პოლონეთში სამუშაო ვიზას გამარტივებულად ვეღარ მიიღებენ 28.11.2025
საქართველოს მოქალაქეები პოლონეთში სამუშაო ვიზას გამარტივებულად ვეღარ მიიღებენ