ტრამპი აცხადებს, რომ „მესამე სამყაროს ქვეყნებიდან“ აშშ-ში მიგრაციას სამუდამოდ შეაჩერებს

28 ნოემბერი, 2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ტრამპი აცხადებს, რომ ე.წ. „მესამე სამყაროს ყველა ქვეყნიდან“ მიგრაციას სამუდამოდ შეაჩერებს. ამის შესახებ ინფორმაციას BBC ავრცელებს ტრამპის სოციალურ ქსელ Truth-ზე გაკეთებულ განცხადებებზე დაყრდნობით.

ტრამპი Truth-ზე წერს, რომ ამ გზით „აშშ-ის სისტემა სრულად გაჯანსაღდება და გათავისუფლდება“ იმ პოლიტიკისგან, რომელმაც მრავალი ამერიკელის „მიღწევები და საცხოვრებელი პირობები“ შეარყია. აშშ-ის პრეზიდენტს არ დაუკონკრეტებია გეგმა და დეტალები, მაგალითად, იმის შესახებ, რომელ ქვეყნებს შეეხება მისი ინიციატივა.

ტრამპმა ეს კომენტარები მას შემდეგ გააკეთა, რაც წარმოშობით ავღანელმა პირმა, რომელიც აშშ-ში 2021 წელს ჩავიდა, ოთხშაბათს ვაშინგტონში ეროვნული გვარდიის ორი წევრს ესროლა და რომელთაგან ერთი გარდაიცვალა. ტრამპმა განაცხადა, რომ ეს ინციდენტი ეროვნული უსაფრთხოებისთვის არსებულ საფრთხეებს უსვამს ხაზს. თავდამსხმელი თავის დროზე  CIA-სთან თანამშრომლობდა.

ტრამპმა პირობა დადო, რომ შეერთებული შტატებიდან გააძევებენ უცხოელს „ნებისმიერი ქვეყნიდან, რომლის ადგილი ამერიკაში არ არის“. იმავე დღეს აშშ-მა შეაჩერა ავღანეთიდან შემოსული საიმიგრაციო წინადადების განხილვა, რის საფუძვლადაც უსაფრთხოებისა და შემოწმების პროტოკოლების გადახედვა დასახელდა.

ხუთშაბათს შესაბამისი ოფიციალური უწყებიდან ითქვა, რომ გადაიხედებოდა გაცემული მწვანე ბარათები იმ პირებისთვის, ვინც აშშ-ში 19 ქვეყნიდან ჩავიდა.  BBC-ის კითხვაზე, რომელი იყო ეს 19 ქვეყანა, უწყებამ მიუთითა თეთრი სახლის ივნისის განცხადებაზე, სადაც ჩამოთვლილია ავღანეთი, კუბა, ჰაიტი, ირანი, სომალი და ვენესუელა. დამატებითი დეტალები ამ დროისთვის უცნობი რჩება. სოციალურ ქსელში დადებულ კიდევ ერთ პოსტში კი ტრამპმა აღნიშნა, რომ აშშ შეწყვეტდა შეღავათებისა და სუბსიდიების გაცემას აშშ-ის არამოქალაქე პირებისთვის. მისი თქმით, ლტოლვილები „ამერიკის სოციალურ დისფუნქციას“ იწვევენ.

“პოსტი, რომელიც თითქოს მადლიერების დღესთან დაკავშირებული მილოცვა უნდა ყოფილიყო, გაჯერებულია აშშ-ში თავშესაფრის მაძიებელთა წინააღმდეგ მიმართული ენით”, — ასეთია  BBC-ის შეფასება.

ტერმინით „მესამე მსოფლიოს ქვეყნები“ წარსულში აღწერდნენ ქვეყნებს, რომლებიც განვითარების უფრო დაბალ საფეხურზე იმყოფებოდნენ და სიღარიბით გამოირჩეოდნენ.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ფაშინიანი აზერბაიჯანთან ურთიერთობების დარეგულირების პროცესში დიალოგის აუცილებლობას ხედავს

პუტინი ყირიმის და დონბასის საერთაშორისო აღიარებას ითხოვს

მოსამართლე მეია მელქაძემ 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებული 11 მოქალაქე პატიმრობაში დატოვა

“სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია ახალ კონცეფციას საჭიროებდა და არა დახურვას”

ლიეტუველი ევროპარლამენტარის წერილი ქართველების ერთწლიანი პროტესტისა და მზია ამაღლობელის შესახებ 28.11.2025
“სოხუმიდან თბილისში ავიარეისი არ შესრულებულა” – ავიაციის სააგენტო 28.11.2025
პოლიციის აკადემიას უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტატუსი მიენიჭება – კანონპროექტი 28.11.2025
მეყანწიშვილის საქმიდან ამორიცხეს პაპუაშვილის პოსტი, რომლითაც ადვოკატებს “პოლიტიკური დაკვეთის” დადასტურება სურდათ 28.11.2025
საქართველოს მოქალაქეები პოლონეთში სამუშაო ვიზას გამარტივებულად ვეღარ მიიღებენ 28.11.2025
თბილისში, 24-ე საჯარო სკოლის საკვებ ობიექტს, ჰიგიენური ნორმების დარღვევის გამო, საწარმოო პროცესი შეუჩერდა 28.11.2025
სოხუმის ცნობით, კოდორის ხეობამდე მისასვლელი გვირაბის მასშტაბური სამუშაოები დაიწყო 28.11.2025
