ტრამპი აცხადებს, რომ „მესამე სამყაროს ქვეყნებიდან“ აშშ-ში მიგრაციას სამუდამოდ შეაჩერებს

ტრამპი აცხადებს, რომ ე.წ. „მესამე სამყაროს ყველა ქვეყნიდან“ მიგრაციას სამუდამოდ შეაჩერებს. ამის შესახებ ინფორმაციას BBC ავრცელებს ტრამპის სოციალურ ქსელ Truth-ზე გაკეთებულ განცხადებებზე დაყრდნობით.
ტრამპი Truth-ზე წერს, რომ ამ გზით „აშშ-ის სისტემა სრულად გაჯანსაღდება და გათავისუფლდება“ იმ პოლიტიკისგან, რომელმაც მრავალი ამერიკელის „მიღწევები და საცხოვრებელი პირობები“ შეარყია. აშშ-ის პრეზიდენტს არ დაუკონკრეტებია გეგმა და დეტალები, მაგალითად, იმის შესახებ, რომელ ქვეყნებს შეეხება მისი ინიციატივა.
ტრამპმა ეს კომენტარები მას შემდეგ გააკეთა, რაც წარმოშობით ავღანელმა პირმა, რომელიც აშშ-ში 2021 წელს ჩავიდა, ოთხშაბათს ვაშინგტონში ეროვნული გვარდიის ორი წევრს ესროლა და რომელთაგან ერთი გარდაიცვალა. ტრამპმა განაცხადა, რომ ეს ინციდენტი ეროვნული უსაფრთხოებისთვის არსებულ საფრთხეებს უსვამს ხაზს. თავდამსხმელი თავის დროზე CIA-სთან თანამშრომლობდა.
ტრამპმა პირობა დადო, რომ შეერთებული შტატებიდან გააძევებენ უცხოელს „ნებისმიერი ქვეყნიდან, რომლის ადგილი ამერიკაში არ არის“. იმავე დღეს აშშ-მა შეაჩერა ავღანეთიდან შემოსული საიმიგრაციო წინადადების განხილვა, რის საფუძვლადაც უსაფრთხოებისა და შემოწმების პროტოკოლების გადახედვა დასახელდა.
ხუთშაბათს შესაბამისი ოფიციალური უწყებიდან ითქვა, რომ გადაიხედებოდა გაცემული მწვანე ბარათები იმ პირებისთვის, ვინც აშშ-ში 19 ქვეყნიდან ჩავიდა. BBC-ის კითხვაზე, რომელი იყო ეს 19 ქვეყანა, უწყებამ მიუთითა თეთრი სახლის ივნისის განცხადებაზე, სადაც ჩამოთვლილია ავღანეთი, კუბა, ჰაიტი, ირანი, სომალი და ვენესუელა. დამატებითი დეტალები ამ დროისთვის უცნობი რჩება. სოციალურ ქსელში დადებულ კიდევ ერთ პოსტში კი ტრამპმა აღნიშნა, რომ აშშ შეწყვეტდა შეღავათებისა და სუბსიდიების გაცემას აშშ-ის არამოქალაქე პირებისთვის. მისი თქმით, ლტოლვილები „ამერიკის სოციალურ დისფუნქციას“ იწვევენ.
“პოსტი, რომელიც თითქოს მადლიერების დღესთან დაკავშირებული მილოცვა უნდა ყოფილიყო, გაჯერებულია აშშ-ში თავშესაფრის მაძიებელთა წინააღმდეგ მიმართული ენით”, — ასეთია BBC-ის შეფასება.
ტერმინით „მესამე მსოფლიოს ქვეყნები“ წარსულში აღწერდნენ ქვეყნებს, რომლებიც განვითარების უფრო დაბალ საფეხურზე იმყოფებოდნენ და სიღარიბით გამოირჩეოდნენ.