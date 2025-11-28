ახალი ამბები

მეყანწიშვილის საქმიდან ამორიცხეს პაპუაშვილის პოსტი, რომლითაც ადვოკატებს “პოლიტიკური დაკვეთის” დადასტურება სურდათ

ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

პროკურორის მოთხოვნით, მოსამართლემ მარიამ მეყანწიშვილის საქმიდან ამორიცხა შალვა პაპუაშვილის პოსტის დათვალიერების ოქმი.

საუბარია პოსტზე, რომელიც “ქართული ოცნების” თავმჯდომარემ მეყანწიშვილის დაკავების დღეს გამოაქვეყნა და აქტივისტი “ექსტრემისტად” და “ძალადობრივი ჯგუფის ერთ-ერთ ორგანიზატორად” მოიხსენია.

მოგვიანებით, მეყანწიშვილს მართლაც წარუდგინეს ბრალი “ჯგუფური მოქმედების ორგანიზების” მუხლით. თუმცა, იმ დროისთვის, როცა პაპუაშვილმა ის საჯარო პოსტით დაადანაშაულა “ძალადობის ორგანიზებაში”, მეყანწიშვილისთვის ბრალდების დადგენილება არ იყო გამოცემული. აქტივისტის ადვოკატების აზრით, ეს ადასტურებს, რომ მეყანწიშვილის დაკავება და მისი სისხლისსამართლებრივი დევნა პოლიტიკურადაა მოტივირებული.

“ჩვენი, დაცვის მხარის სტრატეგიაზე არ მინდოდა ამ ეტაპზე, საუბარი, მაგრამ მიწევს – დაცვის მხარე მიიჩნევს, რომ ის, რომ მარიამ მეყანწიშვილი დღეს ბრალდებულის სკამზე ზის, არის პოლიტიკური დაკვეთა. ეს არის შალვა პაპუაშვილის პირდაპირი დაკვეთა”, – განაცხადა 27 ნოემბერს, მეყანწიშვილის წინასასამართლო სხდომაზე მისმა ადვოკატმა ანა ბერიამ და დაამატა, რომ შალვა პაპუაშვილმა ამ განცხადებით უდანაშაულობის პრეზუმფციაც დაარღვია.

რატომ დასჭიდა ადვოკატს დაცვის სტრატეგიაზე საუბარი წინასასამართლო სხდომაზე?

იმიტომ, რომ ბრალდების მხარემ დაცვის მხარის წარდგენილი მტკიცებულებათა ნუსხიდან პაპუაშვილის პოსტის დათვალიერების ოქმის ამორიცხვა მოითხოვა. პროკურორმა ლაშა ცხვიტარიამ განაცხადა, რომ სახელმწიფო თანამდებობის პირის შეფასება ამა თუ იმ საკითხზე, არ წარმოადგენს სისხლის სამართლის საქმის ფარგებში განსახილველ საკითხს.

საპასუხოდ, ადვოკატმა ანა ბერიამ განმარტა, რომ წინასასამართლო სხდომაზე მხარეთა მიერ წარდგენილი მტკიცებულებების მხოლოდ კანონიერება მოწმდება და არა მისი შინაარსი. მან მოსამართლეს მოუწოდა, განიხილოს მხოლოდ ის, კანონიერად არის თუ არა მოპოვებული და საქმეზე დამაგრებული აღნიშნული მტკიცებულება, ხოლო მის შემხებლობას საქმესთან არსებითი განხილვის ეტაპზე, უკვე სხვა მისამართლე შეამოწმებს.

“ეს პოსტი შალვა პაპუაშვილის მიერ განთავსდა 17 ოქტომბერს, 19:19 წუთზე. 17 ოქტომბერს, დილის საათებში იქნა დაკავებული მარიამ მეყანწიშვილი. ანუ, ეს არის ის პერიოდი, როცა ჩვენ არც კი ვიცოდით მარიამ მეყანწიშვილის მიმართ წარდგენილი მუხლის შესახებ. ბრალდების შესახებ დადგენილება არ იყო გამოცემული, მაშინ, როდესაც ძალადობრივი ჯგუფების ორგანიზატორად მოიხსეიებდა შალვა პაპუაშვილი თავის პოსტში მარიამ მეყანწიშვილს”, – განაცხადა ანა ბერიამ.

მეყანწიშვილის კიდევ ერთმა ადვოკატმა, აიჰან ჰასანლიმ მოსამართლეს მიმართა და უთხრა, რომ თუ ის კანონმდებლობის საწინააღმდეგოდ, წარმოდგენილი მტკიცებულებების შინაარსის განხილვას დაიწყებს, მოუწევს ბრალდების მხარის მტკიცებულებათა 99%-ის საქმიდან ამორიცხვა, რადგან ისინი პაპუაშვილის პოსტისგან განსხვავებით, ნამდვილად არ არის შემხებლობაში საქმესთან.

მოსამართლე მეია მელქაძემ დააკმაყოფილა პროკურატურის შუამდგომლობა და მეყანწიშვილის საქმიდან ამორიცხა მტკიცებულება, რომლითაც ადვოკატები აქტივისტის დაკავების პოლიტიკურ მოტივების დასაბუთებას გეგმავენ. მოსამართლეს არ უთქვამს, რომ პრობლემურია მტკიცებულების მოპოვების კანონიერება, მაგრამ თქვა, რომ მას განიხილავს საქმის ფაქტობრივ გარემოებებთან შემხებლობის ასპექტში.

ჰასანლის თქმით, ისინი აპირებენ გაასაჩივრონ მეია მელქაძის ეს გადაწყვეტილება.

“მარიამ მეყანწიშვილის დაკავება არის პოლიტიკური დაკვეთა. ის რომ ესაუბრა ეუთოს თავმჯდომარეს, აღნიშნულის შემდეგ დააკავეს ზუსტად. ეს არის უდანაშაულობის პრეზუმფციის დარღვევა. ამავდროულად, აღნიშნული პოსტის შინაარსი პირდაპირ შემხებლობაშია საქმესთან”, – უთხრა ჰასანლიმ ნეტგაზეთს.

მისივე ინფორმაციით, შალვა პაპუაშვილს აღნიშნული პოსტი ფეისბუქზეც ჰქონდა გამოქვეყნებული. თუმცა, ამ დროისთვის ამ პლატფორმაზე ეს პოსტი აღარ იძებნება. სამაგიეროდ, იგივე პოსტის ინგლისური ვერსია კვლავ იძებნება პაპუაშვილის X-ის ანგარიშზე.

“ფინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა, რომელიც ეუთოს თავმჯდომარის მოვალეობას ასრულებს, გადაიღო ვიდეო, თუ როგორ არღვევს კანონს თბილისის ცენტრალური გამზირის გადაკეტვით, სადაც ის ესაუბრება ექსტრემისტული ჯგუფების ერთ-ერთ სამარცხვინო წარმომადგენელს”, – წერს პაპუაშვილი პოსტში, სადაც გარდა მეყანწიშვილის “ჯგუფური ძალადობის ორგანიზატორად” მოხსენიების გარდა აკრიტიკებს ეუთოს თავმჯდომარეს, ფინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ ელინა ვალტონენს პარლამენტთან, საპროტესტო აქციაზე მისვლისთვის.

ვალტონენს, რომელიც 15 ოქტომბერს რუსთაველზე, დემონსტრანტებთან გასასაუბრებლად მივიდა, შეხვდა მარიამ მეყანწიშვილი.

“ფინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის, ეუთოს მოქმედი თავმჯდომარის და მისი დელეგაციის “ტურისტულ ჯგუფად” შემოსაღება სცადა მათმა “თარჯიმანმა” რომელიც სავარაუდოდ ჩვენმა არალეგიტიმურმა საგარეო საქმეთა სამინისტრომ მიაწება მათ!😂

რატომ ვეგონეთ “ქოცგაუნათლებლები” არ ვიცი , მაგრამ დავუმსხვრიეთ სტერეოტიპები თარჯიმანს და ჩვენი კომუნიკაბელურობის წყალობით ყველა მესიჯი მივაწოდეთ. იქვე სანქციების დაჩქარებაც ვთხოვეთ!!”, – დაწერა მეყანწიშვილმა იმ დღე სოციალურ ქსელში.

მეორე დღეს, 16 ოქტომბერს, ცნობილი გახდა, რომ ელინა ვალტონენი 5000 ლარით დააჯარიმეს აქციაზე “გზის ხელოვნურად გადაკეტვის” საფუძვლით. მესამე დღეს, 17 ოქტომბერს, გამთენიისას დააკავეს მარიამ მეყანწიშვილი. შსს-მ ის 4 ოქტომბრის საქმის ფარგლებში დააკავა, პროკურატურამ კი ბრალი “ჯგუფური მოქმედების ორგანიზების” მუხლით წარუდგინა. გამომდინარე იქიდან, რომ მეყანწიშვილი მცირეწლოვანი ბავშვის მარტოხელა დედაა, დაკავებიდან ორი დღის შემდეგ, მას საპატიმრო გირაო შეუფარდეს. 5000 ლარი მას მხარდამჭერებმა 10 წუთში აუგროვეს, რის შემდეგაც იზოლატორი დატოვა.

გუშინ, 27 ნოემბერს გაიმართა ამ საქმის წინასასამართლო სხდომა, სადაც მეყანწიშვილის გარდა კიდევ 11 ბრალდებულია. მოსამართლე მეია მელქაძემ არცერთი მათგანი აღკვეთის ღონისძიების ფორმა არ შეცვალა – მეყანწიშვილის გარდა ყველა პატიმრობაში დატოვა.

საქმის არსებითი განხილვა 10 დეკემბერს, 14:00 საათზე განახლდება.

4 ოქტომბრის დაკავებული 64 ადამიანის საქმე ხუთ ნაწილადაა გაყოფილი. მათ დიდ ნაწილს პატიმრობა აქვს შეფარდებული.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

