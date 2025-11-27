ახალი ამბებირეკლამა

27 ნოემბერი, 2025 •
მოემზადე 28 ნოემბრისთვის – შეიძინე უფრო მეტი, ვიდრე სხვა დროს ახალი თიბისი ბარათით
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

თიბისიმ Black Friday-სთვის ერთგულ მომხმარებლებს წელსაც მათ საჭიროებებზე და სურვილებზე მორგებული შეთავაზება მოუმზადა.

მხოლოდ 28 ნოემბერს, ახალი თიბისი ბარათის, ახალი თიბისი კონცეპტ ბარათებისა და ერთგული საკრედიტო ბარათების მფლობელები, საქართველოს მასშტაბით, 100-მდე შერჩეული ბრენდის ფიზიკურ მაღაზიებში, არსებულ ფასდაკლებებთან ერთად, დამატებით ქეშბექით ისარგებლებენ-ლოდინის გარეშე, მომენტალურად დაიბრუნებენ გადახდილი თანხის 30%-ს. ახალი თიბისი ბარათის და ერთგული საკრედიტო ბარათის შემთხვევაში ჯამში მაქსიმუმ 100 ლარს, ხოლო თიბისი კონცეპტის მომხმარებლები-ახალი თიბისი კონცეპტ ბარათებითა და ერთგული საკრედიტო ბარათით 150 ლარს.

ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, პარფიუმერია, თავის მოვლა, აქსესუარები – მნიშვნელობა არ აქვს რას შეიძენთ- ახალი თიბისის ბარათით დაზოგავთ უფრო მეტს, ვიდრე სხვა დროს.

გაეცანით მაღაზიების ჩამონათვალს და გაამზადეთ სურვილების სია:

ტანსაცმელი და ფეხსაცმელი

Mango, Mango kids, AW LAB, Factory, Adidas, Nike, Jeans Gallery, Skechers, Baldinini, Studio by Shoes Gallery, Laboratory Shoes Gallery, Crocs, Superdry, Scarpiera, Wortmann, Salamander, Bata, Bambino, Replay, Corso Italia, Ecco, GEOX, ICR Outlet, Mavi, Kid’s Gallery, Puma , Greyder, Giordano, Jack & Jones, Etam, Hummel, Principe, Ramsey, Matalan, Lee & Wrangler, Levi’s, Atrio, Gant, Lacoste, Guess, Tommy Jeans, Reebok, Tommy Hilfiger, Pier Cardin, Under Armor, Calvin Klein, Calvin Klein Jeans , Calvin Klein Underwear, Samsonite, Triumph, Factory Accessory, Gallery Jeans, Topsport, VERO MODA, Penti, Patrizia Pepe, Mark & Spenser, Aldo, US Polo, Zippy, Charles & Keith, Ipekyol, La vie en Rose, Espacho, Atelier Pirveli, The Diary Concept House, Women’ secret , Cortefiel, Okaidi, Jacadi, Sacoor Brothers, Pedro del Hierro

აქსესუარები

Toreli, Parfois, Carpisa, Sunglass Hut, Glasses Gallery, Opticon, Giggles, Giggles Concept, MessyWeekend

ტექნიკა

Dyson, Beko, iPlus

სახლი

English home, French House, Latt Liv, Manamo Home

თავის მოვლა

Lutecia, Voulez-Vous, ICI Paris, Kiko Milano, Flormar, Aden Cosmetics, Atelier Rebul, Artinscent

სათამაშოები

Piccola, Bugu, Familyso, Kiwo Toys

ონლაინ

28 ნოემბრის  შეთავაზება ონლაინ  მხოლოდ Dressup.ge-ზე და Iconic.ge-ზე იმოქმედებს.

შეთავაზების დამატებითი პირობები იხილეთ ბმულზე.

სასურველი ნივთების სიიდან გამომდინარე, თუ მიხვდებით, რომ ქეშბექის დაბრუნების მიუხედავად, თანხა ყველაფერზე არ გეყოფათ, რამდენიმე წუთში, დაიმტკიცეთ ერთგული საკრედიტო ბარათის ლიმიტი მობაილბანკიდან.

იმ შემთხვევაში კი, თუ ახალი თიბისი ბარათები არ გაქვთ, დრო ჯერ კიდევ არის-სულ რაღაც 30 წამში, აღეთ ონლაინ, მობაილბანკიდან.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

აშშ-ის ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი TRIPP-ის საკითხზე ლაშა ხუციშვილს შეხვდა

“ყველაფერი შემიძლია მე ავიღო, რაში გჭირდებათ ამდენი პატიმარი” – ზოდელავა 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებულებზე

კობახიძის თანახმად, გადასახედია სოცდახმარების მიმღებთა ჭარბი რაოდენობა

“მჯერა, ყველა ტყვე დაბრუნდება აზერბაიჯანიდან” – ალენ სიმონიანი

მოსამართლე ვალერიან ბუგიანიშვილმა 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებული 14 მოქალაქე პატიმრობაში დატოვა 27.11.2025
ჩვენ არ ვიქნებით არსად, სადაც იქნება „ნაცმოძრაობა“ – ფილფანი 28 ნოემბრის აქციაზე 27.11.2025
ბაქოში საბჭოთა სიმბოლიკით მსვლელობის მონაწილეები დააკავეს 27.11.2025
მოემზადე 28 ნოემბრისთვის – შეიძინე უფრო მეტი, ვიდრე სხვა დროს ახალი თიბისი ბარათით 27.11.2025
ვახუშტის ხიდიდან გიორგი სააკაძის მოედნის მიმართულებით BUS LANE მოეწყობა – კალაძე 27.11.2025
თბილისის 26-ე საერთაშორისო კინოფესტივალის პროგრამა  27.11.2025
სელფი საერთაშორისო ფესტივალის – DataFest Tbilisi 2025-ის პარტნიორია 27.11.2025
რა დაადგინა ევროკავშირის სასამართლომ ერთნაირსქესიანთა ქორწინების აღიარებაზე? 26.11.2025
