ჩვენ არ ვიქნებით არსად, სადაც იქნება „ნაცმოძრაობა“ – ფილფანი 28 ნოემბრის აქციაზე

27 ნოემბერი, 2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

პარტია „გახარია საქართველოსთვის“ 28 ნოემბერს დაგეგმილ აქციას არ შეუერთდება.

ამის შესახებ გახარიას პარტიის წევრმ,ა ვიკა ფილფანმა განაცხადა.

„ზუსტად 1 წლის წინ ეს აქციები დაიწყო გულწრფელი ხალხის გულწრფელი გაბრაზებით, რომელიც, სამწუხაროდ, გადაიზარდა გარკვეული პოლიტიკური ძალების მხრიდან ძალიან დამაზიანებელ ქმედებაში და გარკვეულმა პოლიტიკურმა ძალებმა ამ ადამიანების გულწრფელი პროტესტი მიწასთან გაასწორეს და გვირგვინი დაადგეს 4 ოქტომბრის პროვოკაციის სახით. ამიტომ, ჩვენ არ ვიქნებით არსად, სადაც იქნება „ნაცმოძრაობა“, – განაცხადა ვიკა ფილფანმა.

ხვალ, 28 ნოემბერს, 1 წელი ხდება მას შემდეგ, რაც „ქართულმა ოცნებამ“ განაცხადა, რომ ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესს 2028 წლამდე აჩერებს. ამ განცხადების შემდეგ, ბოლო 1 წელია ქვეყანაში უწყვეტი პროტესტი მიმდინარეობს. 28 ნოემბრის მოვლენებიდან 1 წლისთავზე კი თბილისში აქციაა დაგეგმილი.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

აშშ-ის ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი TRIPP-ის საკითხზე ლაშა ხუციშვილს შეხვდა

“ყველაფერი შემიძლია მე ავიღო, რაში გჭირდებათ ამდენი პატიმარი” – ზოდელავა 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებულებზე

კობახიძის თანახმად, გადასახედია სოცდახმარების მიმღებთა ჭარბი რაოდენობა

“მჯერა, ყველა ტყვე დაბრუნდება აზერბაიჯანიდან” – ალენ სიმონიანი

მოსამართლე ვალერიან ბუგიანიშვილმა 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებული 14 მოქალაქე პატიმრობაში დატოვა 27.11.2025
ჩვენ არ ვიქნებით არსად, სადაც იქნება „ნაცმოძრაობა“ – ფილფანი 28 ნოემბრის აქციაზე 27.11.2025
ბაქოში საბჭოთა სიმბოლიკით მსვლელობის მონაწილეები დააკავეს 27.11.2025
მოემზადე 28 ნოემბრისთვის – შეიძინე უფრო მეტი, ვიდრე სხვა დროს ახალი თიბისი ბარათით 27.11.2025
ვახუშტის ხიდიდან გიორგი სააკაძის მოედნის მიმართულებით BUS LANE მოეწყობა – კალაძე 27.11.2025
თბილისის 26-ე საერთაშორისო კინოფესტივალის პროგრამა  27.11.2025
სელფი საერთაშორისო ფესტივალის – DataFest Tbilisi 2025-ის პარტნიორია 27.11.2025
რა დაადგინა ევროკავშირის სასამართლომ ერთნაირსქესიანთა ქორწინების აღიარებაზე? 26.11.2025
