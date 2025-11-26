ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

“ფაქტობრივად, უკვე გამოვედით ОДКБ-დან” – სომხეთის პარლამენტის თავმჯდომარე

26 ნოემბერი, 2025 •
“ფაქტობრივად, უკვე გამოვედით ОДКБ-დან” – სომხეთის პარლამენტის თავმჯდომარე
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

სომხეთის ეროვნული ასამბლეის თავმჯდომარემ, ალენ სიმონიანმა, ისაუბრა სომხეთის მხრიდან კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციიდან (ОДКБ) გასვლის შესაძლებლობაზე.

„არმენპრესის“ ინფორმაციით, ჟურნალისტების მიერ გამოთქმულ მოსაზრებას, რომ ეს გადაწყვეტილება ანტირუსულ განწყობებთან არის დაკავშირებული, მან ასე უპასუხა:

„ОДКБ-დან გამოსვლა ნიშნავს ანტირუსულობას? ვთქვათ, ორგანიზაციის წევრი ხარ, მაგალითად, ჟურნალისტთა კავშირის, და თუ ეს ორგანიზაცია თავის ვალდებულებებს არ ასრულებს და შენ გინდა, რომ დატოვო, ესე იგი ჟურნალისტების წინააღმდეგი ხარ?“.

როდესაც მას ჰკითხეს, რატომ არ ტოვებს მაშინ სომხეთი ოფიციალურად ორგანიზაციას, სიმონიანმა უპასუხა:

„ფაქტობრივად, უკვე გამოვედით. რაც შეეხება დანარჩენს, ეს უკვე ჩვენი პოლიტიკური მიზანშეწონილობისა და მოლაპარაკებების საკითხია“.

იქამდე ცნობილი გახდა, რომ ხვალ, 27 ნოემბერს ბიშკეკში დაგეგმილ კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციის (ОДКБ) სამიტში სომხეთის წარმომადგენლები მონაწილეობას არ მიიღებენ.

ყარაბაღის მეორე ომის შემდეგ სომხეთმა კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციაში  (ОДКБ) მონაწილეობის გაყინვის გადაწყვეტილება მიიღო. მისი მთავარი არგუმენტია ის, რომ ორგანიზაციის წევრი ქვეყნები ომის დროს სათანადოდ არ დაეხმარნენ. ამავე დროს, სომხეთის მხრიდან ეს ნაბიჯი უკავშირდება იმ შეცვლილ გეოპოლიტიკურ და უსაფრთხოების გარემოს, რაც წარმოიშვა რეგიონში.

"ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

„[ემიგრანტების] ფული ბიუჯეტში ხომ არ ჩარიცხულა? ჩაერიცხა ოჯახის წევრებს“ — მათიკაშვილი

“სომხეთი და აზერბაიჯანი ბევრად უკეთეს მდგომარეობაში არიან, ვიდრე საქართველო” – რუტე

პაპუაშვილი ქართულ მედიებს სსკ დანაშაულებში სდებს ბრალს მტკიცებულებების გარეშე

“ყველაფერი შემიძლია მე ავიღო, რაში გჭირდებათ ამდენი პატიმარი” – ზოდელავა 4 ოქტომბრის საქმეზე დაკავებულებზე 26.11.2025
კობახიძის თანახმად, გადასახედია სოცდახმარების მიმღებთა ჭარბი რაოდენობა 26.11.2025
“მჯერა, ყველა ტყვე დაბრუნდება აზერბაიჯანიდან” – ალენ სიმონიანი 26.11.2025
“ფაქტობრივად, უკვე გამოვედით ОДКБ-დან” – სომხეთის პარლამენტის თავმჯდომარე 26.11.2025
PSP-ს კამპანიამ “ჩიტებს ფრენა არ ავიწყდებათ” ბარსელონაში წლევანდელი ADCE გრან პრი და ჯამში 5 ჯილდო მოიპოვა 26.11.2025
კობახიძე: Eagle Hills-თან პოტენციური დავები ბრიტანული სამართლით გადაწყდება ციურიხის არბიტრაჟში 26.11.2025
ევროსასამართლომ „აზადლიგის“ ჯარიმა უკანონოდ ცნო – აზერბაიჯანს 29 500 ევროს გადახდა დაეკისრა 26.11.2025
უიტკოფი რუსებს ტრამპთან მოსალაპარაკებლად რჩევებს აძლევდა – მედია 26.11.2025
