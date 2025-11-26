ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

ევროსასამართლომ „აზადლიგის“ ჯარიმა უკანონოდ ცნო – აზერბაიჯანს 29 500 ევროს გადახდა დაეკისრა

26 ნოემბერი, 2025 •
ევროსასამართლომ „აზადლიგის“ ჯარიმა უკანონოდ ცნო – აზერბაიჯანს 29 500 ევროს გადახდა დაეკისრა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ დაადგინა, რომ ოპოზიციურ გაზეთ „აზადლიგზე“ 2012 წლის პუბლიკაციის გამო დაკისრებული სანქციები იყო გადაჭარბებული და არღვევდა გამოხატვის თავისუფლებას. სასამართლოს გადაწყვეტილებით, აზერბაიჯანის მთავრობა გაზეთს 29 500 ევროს კომპენსაციას გადაუხდის.

ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ დღეს გამოაქვეყნა გადაწყვეტილება გაზეთ „აზადლიგის“ სარჩელზე და დაადგინა, რომ ეროვნული სასამართლოების მიერ 2012 წლის 8 აპრილს გამოქვეყნებული მასალის გამო გაზეთზე დაკისრებული სანქციები „გადაჭარბებული და გაუმართლებელი ჩარევა“ იყო გამოხატვის თავისუფლებაში (ევროპის კონვენციის მე-10 მუხლი).

დავა უკავშირდებოდა სტატიას, რომელშიც გაზეთი წერდა, რომ ბაქოს მეტროში მგზავრობის საფასურის ზრდის შემდეგ ბარათებზე დარჩენილი 0.05 მანათის ნაშთი ჩამოიწერა და ფაქტობრივად მიითვისა მეტროს ხელმძღვანელობამ. მასალაში ასევე ხაზგასმული იყო კონტროლისა და ზედამხედველობის არარსებობა მეტროს შემოსავლებსა და ხარჯებზე.

როგორც გამოცემა “კავკაზსკი უზელი” წერს, სტატიის გამო ბაქოს მეტროპოლიტენის მაშინდელმა ხელმძღვანელმა თაღი აჰმედოვმა უჩივლა გაზეთს და 200 000 მანათი მოითხოვა. 2012 წლის სექტემბერში იასამალის სასამართლომ „აზადლიგი“ 30 000 მანათით დააჯარიმა. ეს გადაწყვეტილება ძალაში დატოვა როგორც სააპელაციო, ისე უზენაესმა სასამართლომ. 2013 წელს გაზეთის საბანკო ანგარიშიც დაყადაღდა, რამაც მისი ფინანსური მდგომარეობა მკვეთრად დაამძიმა და საბოლოოდ 2016 წელს ბეჭდური გამოცემის დახურვა გამოიწვია.

სარჩელში გაზეთი აცხადებდა, რომ გადაწყვეტილებები პოლიტიკურად მოტივირებული იყო და მიზანმიმართულად ანგრევდა გამოცემის ეკონომიკურ საფუძველს. სტრასბურგმა ეს არგუმენტი გაიზიარა და დაადგინა, რომ სასამართლოებმა გაზეთის წინააღმდეგ არათუ არასაკმარისი, არამედ გადაჭარბებული ღონისძიებები გამოიყენეს.

სასამართლოს გადაწყვეტილებით, აზერბაიჯანის მთავრობა ვალდებულია „აზადლიგს“ გადაუხადოს

  • 25 000 ევრო მატერიალური ზარალისთვის,

  • 3 000 ევრო მორალური ზარალისთვის,

  • 1 500 ევრო სასამართლო ხარჯების ანაზღაურებისთვის.

ამჟამად „აზადლიგი“ მხოლოდ ელექტრონული ფორმით გამოდის და რედაქციის დიდი ნაწილი ქვეყნის გარეთ მუშაობს.

როგორც გამოცემა “კავკაზსკი უზელი” წერს, აზერბაიჯანის წარმომადგენელი ევროსასამართლოში, ჩინგიზ ასკეროვი, კომენტარისთვის ხელმისაწვდომი არ იყო.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

აშშ-ში მოქმედი ქართული დიასპორული ორგანიზაციები აკრიტიკებენ ემიგრანტებისთვის ხმის მიცემის უფლების შეზღუდვას

თბილისში ახალი სტადიონის ₾876-მილიონიანი ტენდერი შეწყდა

სინდისის პატიმრის, ნიკოლოზ ჯავახიშვილის ღია წერილი ციხიდან

40%-იანი ქეშბექი ყველა საავტომობილო პროდუქტზე – „თეგეტა მოტორსში“ Black Friday-ს კვირეული დაიწყო

ევროსასამართლომ „აზადლიგის“ ჯარიმა უკანონოდ ცნო – აზერბაიჯანს 29 500 ევროს გადახდა დაეკისრა 26.11.2025
ევროსასამართლომ „აზადლიგის“ ჯარიმა უკანონოდ ცნო – აზერბაიჯანს 29 500 ევროს გადახდა დაეკისრა
უიტკოფი რუსებს ტრამპთან მოსალაპარაკებლად რჩევებს აძლევდა – მედია 26.11.2025
უიტკოფი რუსებს ტრამპთან მოსალაპარაკებლად რჩევებს აძლევდა – მედია
ეს იქნება მცირე ზომის საოჯახო ტიპის დაწესებულება – იონათამიშვილი ბავშვთა “რეაბილიტაციის სახლზე” 25.11.2025
ეს იქნება მცირე ზომის საოჯახო ტიპის დაწესებულება – იონათამიშვილი ბავშვთა “რეაბილიტაციის სახლზე”
მოვუწოდებთ “ოცნებას”, დასჯის ნაცვლად, ბავშვთა მხარდაჭერასა და ოჯახების გაძლიერებაზე ორიენტირდეს – SJC 25.11.2025
მოვუწოდებთ “ოცნებას”, დასჯის ნაცვლად, ბავშვთა მხარდაჭერასა და ოჯახების გაძლიერებაზე ორიენტირდეს – SJC
უკრაინა ამერიკელებთან სამშვიდობო გეგმაზე შეთანხმდა, რუსეთის პასუხი ჯერ უცნობია – მედია 25.11.2025
უკრაინა ამერიკელებთან სამშვიდობო გეგმაზე შეთანხმდა, რუსეთის პასუხი ჯერ უცნობია – მედია
იმპორტირებულ სიგარეტზე აქციზი იზრდება 25.11.2025
იმპორტირებულ სიგარეტზე აქციზი იზრდება
ჩემო ნიკა, 1 ჰექტარზე კი არა, ერთი საკნის დაშორებით ვიმყოფებით – სააკაშვილი მელიას 25.11.2025
ჩემო ნიკა, 1 ჰექტარზე კი არა, ერთი საკნის დაშორებით ვიმყოფებით – სააკაშვილი მელიას
„[ემიგრანტების] ფული ბიუჯეტში ხომ არ ჩარიცხულა? ჩაერიცხა ოჯახის წევრებს“ — მათიკაშვილი 25.11.2025
„[ემიგრანტების] ფული ბიუჯეტში ხომ არ ჩარიცხულა? ჩაერიცხა ოჯახის წევრებს“ — მათიკაშვილი