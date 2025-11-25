იმპორტირებულ სიგარეტზე აქციზი იზრდება

ახალი ამბები

ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„ქართული ოცნების“ პარლამენტმა, პირველი მოსმენით, დაჩქარებული წესით, 77 ხმით ერთის წინააღმდეგ, მხარი დაუჭირა „საქართველოს საგადასახადო კოდექსში“ ცვლილების შეტანას, რომელიც სიგარეტზე აქციზის განაკვეთის ცვლილებას ითვალისწინებს.

კანონპროექტით, იმპორტირებულ სიგარეტზე აქციზის ფიქსირებული განაკვეთი 1.9-დან 2.75 ლარამდე იზრდება, ხოლო ადვალური განაკვეთი 30%-დან 20%-მდე მცირდება. ადვალური გადასახადი არის გადასახადი, რომელიც გამოიანგარიშება საქონლის, მომსახურების ან აქტივის ღირებულებიდან ფიქსირებული პროცენტით.

ადგილობრივი წარმოების 35 მილიონ კოლოფამდე სიგარეტზე წესდება ფიქსირებულად 1.3 ლარი აქციზი და 15%-იანი ადვალური აქციზის გადასახადი, თუმცა 35 მილიონ კოლოფზე მეტ ადგილობრივად წარმოებულ სიგარეტზე იმპორტირებულის ანალოგიური აქციზი წესდება.

მომხსენებელ შოთა ბერეკაშვილის განცხადებით, ცვლილების მთავარი მიზანია ადგილობრივი წარმოების ხელშეწყობა და დადებითი ფისკალური ეფექტის მიღწევა სახელმწიფო ბიუჯეტში შემოსავლების სახით.

კანონპროექტის მიხედვით, აქციზი 2026 წლის პირველი იანვრიდან გაიზრდება.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

