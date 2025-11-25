დაელოდე და გაიგე, როგორ მოიგო 50 000 ლარი თიბისის მობაილბანკში

დეკემბრიდან, თიბისის მობაილბანკში საინტერესო და რაც მთავარია, მომგებიანი სიახლე გელოდებათ.
ჩაერთე დეკემბრის მარათონში, შეასრულე მისიები ყოველდღე, დააგროვე მონეტები და დასაჩუქრდი ფულადი პრიზით. კვირის განმავლობაში ყველაზე მეტი მონეტის მფლობელს 10 000 ლარი გადაეცემა.
მონეტების დასაგროვებლად, ისარგებლე ფინანსური სერვისებით თიბისის მობაილბანკში. მაგალითად, გადარიცხე ფული საკუთარ ანგარიშზე, მოიწვიე მეგობარი და სხვა.
მთავარი მისია კი, რომლითაც მონეტებს დააგროვებ, ე.წ. „კლიკების“ თამაშია. მობაილბანკში ყოველდღიურად 10-წამიანი სესია გაიხსნება – 1 „კლიკი“ 1 მონეტას უდრის. შესაბამისად, იმდენ მონეტას დააგროვებ, რამდენ „კლიკსაც“ განსაზღვრულ დროში მოასწრებ.
ასევე, ყოველი მე-1 000 000-ე მონეტის მფლობელი დასაჩუქრდება ფულადი პრიზით.
და რაც მთავარია, ლიდერი, რომელიც მთელი მარათონის განმავლობაში ყველაზე მეტ მონეტას დააგროვებს, მთავარ პრიზს – 50 000 ლარს მიიღებს.
თუ მარათონს მის დაწყებამდე, ლოდინის რეჟიმში შემოუერთდები, საჩუქრად დამატებით 500 მონეტას მიიღებ.
მთავარია გჯეროდეს – იქნებ, სწორედ შენ ხარ დეკემბრის მარათონის მომავალი გამარჯვებული.
ცნობისმოყვარეებო და მოუსვენრებო, თიბისის მობაილბანკში შევხვდებით!