დაელოდე და გაიგე, როგორ მოიგო 50 000 ლარი თიბისის მობაილბანკში

25 ნოემბერი, 2025 •
დაელოდე და გაიგე, როგორ მოიგო 50 000 ლარი თიბისის მობაილბანკში
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

დეკემბრიდან, თიბისის მობაილბანკში საინტერესო და რაც მთავარია, მომგებიანი სიახლე გელოდებათ.

ჩაერთე დეკემბრის მარათონში, შეასრულე მისიები ყოველდღე, დააგროვე მონეტები და დასაჩუქრდი ფულადი პრიზით. კვირის განმავლობაში ყველაზე მეტი მონეტის მფლობელს 10 000 ლარი გადაეცემა.

მონეტების დასაგროვებლად, ისარგებლე ფინანსური სერვისებით თიბისის მობაილბანკში. მაგალითად, გადარიცხე ფული საკუთარ ანგარიშზე, მოიწვიე მეგობარი და სხვა.

მთავარი მისია კი, რომლითაც მონეტებს დააგროვებ, ე.წ. „კლიკების“ თამაშია. მობაილბანკში ყოველდღიურად 10-წამიანი სესია გაიხსნება – 1 „კლიკი“ 1 მონეტას უდრის. შესაბამისად, იმდენ მონეტას დააგროვებ, რამდენ „კლიკსაც“ განსაზღვრულ დროში მოასწრებ.

ასევე, ყოველი მე-1 000 000-ე მონეტის მფლობელი დასაჩუქრდება ფულადი პრიზით.

და რაც მთავარია, ლიდერი, რომელიც მთელი მარათონის განმავლობაში ყველაზე მეტ მონეტას დააგროვებს, მთავარ პრიზს – 50 000 ლარს მიიღებს.

თუ მარათონს მის დაწყებამდე, ლოდინის რეჟიმში შემოუერთდები, საჩუქრად დამატებით 500 მონეტას მიიღებ.

მთავარია გჯეროდეს – იქნებ, სწორედ შენ ხარ დეკემბრის მარათონის მომავალი გამარჯვებული.

ცნობისმოყვარეებო და მოუსვენრებო, თიბისის მობაილბანკში შევხვდებით!

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

    კიდევ ერთი ახალი მოსამართლე და აქციებზე დაკავებული დემონსტრანტების საქმეები — ერთი დღის ქრონიკა

    როგორ ინგრევა დემოკრატია ერთი შეხედვით უმნიშვნელო ნაბიჯებით | მოსაზრება

    22 ონლაინ მედია პროპაგანდისტულ “იმედს” თვითრეგულირებაში უჩივის

    ტროტუარზე მიმდინარე საპროტესტო მსვლელობისას 5-ზე მეტი ადამიანი დააკავეს

    ჩემო ნიკა, 1 ჰექტარზე კი არა, ერთი საკნის დაშორებით ვიმყოფებით – სააკაშვილი მელიას 25.11.2025
    „[ემიგრანტების] ფული ბიუჯეტში ხომ არ ჩარიცხულა? ჩაერიცხა ოჯახის წევრებს“ — მათიკაშვილი 25.11.2025
    რატომ არ არის ბავშვის დასჯა დანაშაულის პრევენცია – ინტერვიუ ფსიქოლოგთან 25.11.2025
    Eagle Hills-ის სამშენებლო პროექტების ბედი ევროპის ქვეყნებში 25.11.2025
    “სომხეთი და აზერბაიჯანი ბევრად უკეთეს მდგომარეობაში არიან, ვიდრე საქართველო” – რუტე 25.11.2025
    დაელოდე და გაიგე, როგორ მოიგო 50 000 ლარი თიბისის მობაილბანკში 25.11.2025
    პაპუაშვილი ქართულ მედიებს სსკ დანაშაულებში სდებს ბრალს მტკიცებულებების გარეშე 25.11.2025
    სომხეთი ОДКБ-ს სამიტში მონაწილეობას არ მიიღებს – კრემლი 25.11.2025
