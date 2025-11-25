ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

“სომხეთი და აზერბაიჯანი ბევრად უკეთეს მდგომარეობაში არიან, ვიდრე საქართველო” – რუტე

25 ნოემბერი, 2025 •
“სომხეთი და აზერბაიჯანი ბევრად უკეთეს მდგომარეობაში არიან, ვიდრე საქართველო” – რუტე
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

NATO-ს გენერალურმა მდივანმა, მარკ რუტემ „რადიო თავისუფლების“ ევროპულ სამსახურთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ სომხეთი და აზერბაიჯანი საქართველოსთან შედარებით ბევრად უკეთეს მდგომარეობაში არიან.

„ცხადია, მე გულუბრყვილო არ ვარ იმასთან დაკავშირებით, რაც საქართველოში ხდება. ჩვენ ძალიან შეშფოთებული ვართ და ეს მკაფიოდ განვუცხადე ქართველებს. ჩვენ ვთანამშრომლობთ მათთან. ვფიქრობ, თავად თანამშრომლობა უკვე იმის მიზანია, რომ არსებობდეს არხი, რომლის მეშვეობითაც ავუხსნით, რაც გვაშფოთებს.  მოდით, ყველაფერს ერთიან სურათში შევხედოთ, რადგან არის საქართველო, მაგრამ არის ისიც, რაც სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის ხდება, რომლებიც, როგორც ჩანს, ბევრად უკეთეს მდგომარეობაში არიან, მათ შორის იმ ნაბიჯების წყალობითაც, რასაც პრეზიდენტი ტრამპი აკეთებს. ამიტომ საქართველოც მთელ სამხრეთ კავკასიის კონტექსტში უნდა განვიხილოთ“, – განაცხადა რუტემ.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

კიდევ ერთი ახალი მოსამართლე და აქციებზე დაკავებული დემონსტრანტების საქმეები — ერთი დღის ქრონიკა

როგორ ინგრევა დემოკრატია ერთი შეხედვით უმნიშვნელო ნაბიჯებით | მოსაზრება

22 ონლაინ მედია პროპაგანდისტულ “იმედს” თვითრეგულირებაში უჩივის

ტროტუარზე მიმდინარე საპროტესტო მსვლელობისას 5-ზე მეტი ადამიანი დააკავეს

ჩემო ნიკა, 1 ჰექტარზე კი არა, ერთი საკნის დაშორებით ვიმყოფებით – სააკაშვილი მელიას 25.11.2025
ჩემო ნიკა, 1 ჰექტარზე კი არა, ერთი საკნის დაშორებით ვიმყოფებით – სააკაშვილი მელიას
„[ემიგრანტების] ფული ბიუჯეტში ხომ არ ჩარიცხულა? ჩაერიცხა ოჯახის წევრებს“ — მათიკაშვილი 25.11.2025
„[ემიგრანტების] ფული ბიუჯეტში ხომ არ ჩარიცხულა? ჩაერიცხა ოჯახის წევრებს“ — მათიკაშვილი
რატომ არ არის ბავშვის დასჯა დანაშაულის პრევენცია – ინტერვიუ ფსიქოლოგთან 25.11.2025
რატომ არ არის ბავშვის დასჯა დანაშაულის პრევენცია – ინტერვიუ ფსიქოლოგთან
Eagle Hills-ის სამშენებლო პროექტების ბედი ევროპის ქვეყნებში 25.11.2025
Eagle Hills-ის სამშენებლო პროექტების ბედი ევროპის ქვეყნებში
“სომხეთი და აზერბაიჯანი ბევრად უკეთეს მდგომარეობაში არიან, ვიდრე საქართველო” – რუტე 25.11.2025
“სომხეთი და აზერბაიჯანი ბევრად უკეთეს მდგომარეობაში არიან, ვიდრე საქართველო” – რუტე
დაელოდე და გაიგე, როგორ მოიგო 50 000 ლარი თიბისის მობაილბანკში 25.11.2025
დაელოდე და გაიგე, როგორ მოიგო 50 000 ლარი თიბისის მობაილბანკში
პაპუაშვილი ქართულ მედიებს სსკ დანაშაულებში სდებს ბრალს მტკიცებულებების გარეშე 25.11.2025
პაპუაშვილი ქართულ მედიებს სსკ დანაშაულებში სდებს ბრალს მტკიცებულებების გარეშე
სომხეთი ОДКБ-ს სამიტში მონაწილეობას არ მიიღებს – კრემლი 25.11.2025
სომხეთი ОДКБ-ს სამიტში მონაწილეობას არ მიიღებს – კრემლი