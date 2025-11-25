ახალი ამბები

თბილისში ახალი სტადიონის ₾876-მილიონიანი ტენდერი შეწყდა

25 ნოემბერი, 2025 •
თბილისში ახალი სტადიონის ₾876-მილიონიანი ტენდერი შეწყდა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

თბილისის აეროპორტის მიმდებარე ტერიტორიაზე, 70 000 მაყურებელზე გათვლილი, ახალი სტადიონის მშენებლობის მშენებლობის 876 მილიონ ლარიანი ტენდერი შეწყდა.

ინფორმაცია თავდაპირველად bm.ge-მ გაავრცელა.

სტადიონის მშენებლობაზე წინადადებები წარადგინეს შემდეგმა კომპანიებმა:

  • ანაგმა (საქართველო) — 850 მილიონი ლარი;
  • მაქრო ქონსთრაქშენმა და შპს ინშაათჩმა 3 (საქართველო და აზერბაიჯანი) — 789.4 მილიონი ლარი;
  • YDA İNŞAAT-მა (თურქეთი) – 744.9 მილიონი ლარი.

სატენდერო დოკუმენტაციის თანახმად, „მაქრო ქონსთრაქშენმა“ და „ინშაათჩმა“ და  YDA İNŞAAT-მა დისკვალიფიკაცია მიიღეს, რადგან ვერ დააკმაყოფილეს სატენდერო დოკუმენტით მოთხოვნილი საკვალიფიკაციო პირობები. ერთადერთ მონაწილედ „ანაგი“ რჩებოდა, თუმცა ინფრასტრუქტურის სამინისტროს განმარტებით, იმის გამო, რომ მისი შეთავაზება, სხვა მონაწილეთა ფასებთან შედარებით, მნიშვნელოვნად მაღალი იყო, კომისიამ კანონით მინიჭებული უფლება გამოიყენა და საჭიროდ მიიჩნია პირობების ხელახალი შეფასება და შესაბამისი ცვლილებების განხორციელება.

„სატენდერო კომისიამ იმსჯელა და დაადგინა სატენდერო დოკუმენტის დამკვეთის მოთხოვნებისა და საკვალიფიკაციო კრიტერიუმების გადახედვის საჭიროება“, — ნათქვამია კომისიის დასკვნაში.

ახალი სტადიონის მშენებლობა „ქართული ოცნების“ პრემიერ-მინისტრმა, ირაკლი კობახიძემ დააანონსა. კობახიძის თქმით, მშენებლობა 2026 წლის აპრილში დაიწყება და 2028 წლის ბოლომდე მისი დასრულება „აბსოლუტურად რეალურია“.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

    “ეს გამოიწვევს მომავალი თაობის დაღუპვას და არა რეაბილიტაციას” – განცხადება “ოცნების” ახალ კანონპროექტზე

    ასეთი ბრალმდებლის გვერდში 1 ჰექტარზეც კი ვერ მნახავთ ვერასოდეს – მელია სააკაშვილზე

    “ტრამპის მარშრუტი” საქართველოსთვისაც სასარგებლოა – პაპუაშვილი

    ივანიშვილმა შვეიცარიულ ბანკს დავა ბოლო ინსტანციაშიც მოუგო

    პაპუაშვილი ქართულ მედიებს სსკ დანაშაულებში სდებს ბრალს მტკიცებულებების გარეშე 25.11.2025
    პაპუაშვილი ქართულ მედიებს სსკ დანაშაულებში სდებს ბრალს მტკიცებულებების გარეშე
    სომხეთი ОДКБ-ს სამიტში მონაწილეობას არ მიიღებს – კრემლი 25.11.2025
    სომხეთი ОДКБ-ს სამიტში მონაწილეობას არ მიიღებს – კრემლი
    რუსების ძარცვაზე აფხაზი ოპოზიციონერების მიმართ რუსეთმა გამოძიება დაიწყო 25.11.2025
    რუსების ძარცვაზე აფხაზი ოპოზიციონერების მიმართ რუსეთმა გამოძიება დაიწყო
    აშშ-ში მოქმედი ქართული დიასპორული ორგანიზაციები აკრიტიკებენ ემიგრანტებისთვის ხმის მიცემის უფლების შეზღუდვას 25.11.2025
    აშშ-ში მოქმედი ქართული დიასპორული ორგანიზაციები აკრიტიკებენ ემიგრანტებისთვის ხმის მიცემის უფლების შეზღუდვას
    თბილისში ახალი სტადიონის ₾876-მილიონიანი ტენდერი შეწყდა 25.11.2025
    თბილისში ახალი სტადიონის ₾876-მილიონიანი ტენდერი შეწყდა
    სინდისის პატიმრის, ნიკოლოზ ჯავახიშვილის ღია წერილი ციხიდან 25.11.2025
    სინდისის პატიმრის, ნიკოლოზ ჯავახიშვილის ღია წერილი ციხიდან
    40%-იანი ქეშბექი ყველა საავტომობილო პროდუქტზე – „თეგეტა მოტორსში“ Black Friday-ს კვირეული დაიწყო 25.11.2025
    40%-იანი ქეშბექი ყველა საავტომობილო პროდუქტზე – „თეგეტა მოტორსში“ Black Friday-ს კვირეული დაიწყო
    როცა გიჭერენ, თავს გესხმიან და გაჩუმებენ: ჟურნალისტების ბრძოლა სიმართლისთვის კიევიდან თბილისამდე 25.11.2025
    როცა გიჭერენ, თავს გესხმიან და გაჩუმებენ: ჟურნალისტების ბრძოლა სიმართლისთვის კიევიდან თბილისამდე