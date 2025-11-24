ტროტუარზე მიმდინარე საპროტესტო მსვლელობისას 5-ზე მეტი ადამიანი დააკავეს

24 ნოემბერს თბილისში ტროტუარზე მიმდინარე საპროტესტო მსვლელობისას პოლიციამ 5-ზე მეტი ადამიანი დააკავა.
უწყვეტი პროტესტის 362-ე დღეს, მას შემდეგ დაიძაბა, რაც პარლამენტის წინ შეკრებილი მოქალაქეები თავისუფლების მოედნისკენ მშვიდობიანი მსვლელობით დაიძრნენ.
მსვლელობის დროს პოლიციამ 4 ადამიანი დააკავა. დაკავებების შემდეგ მსვლელობის მონაწილეთა ნაწილმა პარლამენტთან დაბრუნება გადაწყვიტა, რა დროსაც პოლიციამ კიდევ რამდენიმე ადამიანი დააკავა.
არსებული ინფორმაციით, დაკავებულებს შორის არიან: ლუკა ხიზაძე, დათა ქაშიაშვილი, ლადო გამყრელიძე, გიორგი ყურუაშვილი, დათო ლომინაშვილი, ერეკლე კოპლატაძე და ირაკლი მოდებაძე.