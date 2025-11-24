ახალი ამბები

ტროტუარზე მიმდინარე საპროტესტო მსვლელობისას 5-ზე მეტი ადამიანი დააკავეს

24 ნოემბერი, 2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

24 ნოემბერს თბილისში ტროტუარზე მიმდინარე საპროტესტო მსვლელობისას პოლიციამ 5-ზე მეტი ადამიანი დააკავა.

უწყვეტი პროტესტის 362-ე დღეს,  მას შემდეგ დაიძაბა, რაც პარლამენტის წინ შეკრებილი მოქალაქეები თავისუფლების მოედნისკენ მშვიდობიანი მსვლელობით დაიძრნენ.

მსვლელობის დროს პოლიციამ 4 ადამიანი დააკავა.  დაკავებების შემდეგ მსვლელობის მონაწილეთა ნაწილმა პარლამენტთან დაბრუნება გადაწყვიტა, რა დროსაც პოლიციამ კიდევ რამდენიმე ადამიანი დააკავა.

არსებული ინფორმაციით, დაკავებულებს შორის არიან: ლუკა ხიზაძე, დათა ქაშიაშვილი, ლადო გამყრელიძე, გიორგი ყურუაშვილი, დათო ლომინაშვილი, ერეკლე კოპლატაძე და ირაკლი მოდებაძე.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ევროპული ალტერნატივა უკრაინის სამშვიდობო გეგმისთვის

ჟურნალისტის თქმით, იზოლატორში გააშიშვლეს და ბუქნები აკეთებინეს

ყაველაშვილმა გიორგობის დღესასწაულზე 49 ადამიანი შეიწყალა

რუბიომ უარყო სენატორების მტკიცება, თითქოს 28-პუნქტიანი გეგმის ავტორი რუსეთია

როგორ ინგრევა დემოკრატია ერთი შეხედვით უმნიშვნელო ნაბიჯებით | მოსაზრება 24.11.2025
22 ონლაინ მედია პროპაგანდისტულ “იმედს” თვითრეგულირებაში უჩივის 24.11.2025
საქართველოში მედიის წინააღმდეგ ერთ წელიწადში 600 თავდასხმა დაფიქსირდა – RSF 24.11.2025
ტროტუარზე მიმდინარე საპროტესტო მსვლელობისას 5-ზე მეტი ადამიანი დააკავეს 24.11.2025
“ეს გამოიწვევს მომავალი თაობის დაღუპვას და არა რეაბილიტაციას” – განცხადება “ოცნების” ახალ კანონპროექტზე 24.11.2025
ასეთი ბრალმდებლის გვერდში 1 ჰექტარზეც კი ვერ მნახავთ ვერასოდეს – მელია სააკაშვილზე 24.11.2025
“ტრამპის მარშრუტი” საქართველოსთვისაც სასარგებლოა – პაპუაშვილი 24.11.2025
ივანიშვილმა შვეიცარიულ ბანკს დავა ბოლო ინსტანციაშიც მოუგო 24.11.2025
