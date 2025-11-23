ახალი ამბები

რუბიომ უარყო სენატორების მტკიცება, თითქოს 28-პუნქტიანი გეგმის ავტორი რუსეთია

23 ნოემბერი, 2025
აშშ-ის სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ განაცხადა, რომ უკრაინაში მშვიდობის დამყარების 28-პუნქტიანი წინადადების ავტორი შეერთებული შტატებია.

„ის შემოთავაზებულია, როგორც მიმდინარე მოლაპარაკებების მყარი ჩარჩო. ის ეფუძნება რუსული მხარის პოზიციას, თუმცა, ის ასევე ეფუძნება უკრაინის წინა და მიმდინარე პოზიციას“, – დაწერა რუბიომ X-ზე.

ეს მოხდა მას შემდეგ, რაც რამდენიმე ამერიკელმა სენატორმა განაცხადა, რომ უკრაინის კონფლიქტის დასრულების 28-პუნქტიანი სამშვიდობო გეგმა – არა შეერთებულმა შტატებმა, არამედ რუსეთმა შექმნა. მათ ასევე განაცხადეს, რომ აშშ-ის სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ წინადადებისგან დისტანცირება გადაწყვიტა.

„ეს ჩვენი რეკომენდაცია არ არის. ეს ჩვენი სამშვიდობო გეგმა არ არის“, – განაცხადა სენატორმა მაიკ რაუნდსმა, ხოლო მისმა კოლეგამ, ანგუს კინგმა, სამშვიდობო წინადადებას „არსებითად რუსების სურვილების სიას“ უწოდა.

სენატორების თქმით, რუბიომ მათ განუცხადა, რომ სამშვიდობო გეგმა აშშ-ის სპეციალურ წარმომადგენელ სტივ უიტკოფს რუსებმა გადასცეს.

სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ტომი პიგოტმა სენატორების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას მცდარი უწოდა.

„როგორც მდივანი რუბიო და მთელი ადმინისტრაცია განუწყვეტლივ ამტკიცებდნენ, ეს გეგმა შეიმუშავა შეერთებულმა შტატებმა, როგორც რუსების, ასევე უკრაინელების მონაწილეობით“, – განაცხადა მან.

პრეზიდენტ ტრამპის მხარდაჭერილი 28-პუნქტიანი სამშვიდობო გეგმა უკრაინას აიძულებს, დათმოს დამატებითი ტერიტორიები, შეამციროს თავისი შეიარაღებული ძალების ზომა და დასთანხმდეს, რომ არასდროს გაწევრიანდება ნატო-ში.

რას გულისხმობს აშშ-ის 28-პუნქტიანი სამშვიდობო გეგმა უკრაინისთვის

