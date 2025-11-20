ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

სოხუმი: აფხაზეთის მოხსენიება„ოკუპირებულ ტერიტორიად“ არ შეესაბამება სინამდვილეს

ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„საქართველო აგრძელებს  აფხაზური საზოგადოების საერთაშორისო იზოლაციის კურსს“.

აფხაზეთის დე ფაქტო საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ, ოდისევს ბიგვავამ განაცხადა, რომ „აფხაზეთის რესპუბლიკა არ არის ევროპის საბჭოს წევრი და, შესაბამისად, არ აკეთებს კომენტარს მის შიდა დოკუმენტებზე“. მისივე თქმით, ამის მიუხედავად, ოფიციალური თბილისი „ცდილობს გამოიყენოს ნებისმიერი საერთაშორისო პლატფორმა აშკარად რუსოფობიური და ანტიაფხაზური დღის წესრიგის გასავრცელებლად“, რაც, მისი შეფასებით, აისახა ევროპის საბჭოს გენერალური მდივნის 32-ე კონსოლიდირებულ ანგარიშში.

ბიგვავას თქმით, აფხაზეთის მოხსენიება „ოკუპირებულ ტერიტორიად“ „არ შეესაბამება სინამდვილეს და უგულებელყოფს ისტორიულ და პოლიტიკურ რეალიებს“.

მისი თქმით, აფხაზეთი არის „სუვერენული და დამოუკიდებელი სახელმწიფო“, რომლის თვითგამორკვევის ნება „მრავალჯერ იქნა დადასტურებული რეფერენდუმებზე, ხოლო 2008 წლის აგვისტოს მოვლენებმა „საბოლოო პოლიტიკური და სამართლებრივი წერტილი დასვა აფხაზეთის სტატუსის საკითხზე“.

დე ფაქტო უწყების ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ საქართველო „აგრძელებს კურსს აფხაზური საზოგადოების საერთაშორისო იზოლაციისკენ და ბლოკავს მის წარმომადგენლობას საერთაშორისო ასპარეზზე“. მისი თქმით, აფხაზური მხარე კვლავ უჭერს მხარს დეესკალაციას, სთავაზობს თბილისს პრაქტიკულ თანამშრომლობას ისეთ სფეროებში, როგორიცაა სამხედრო მოქმედებების განახლებისგან თავის შეკავების გარანტიები და ჰუმანიტარული საკითხები.

ბიგვავას შეფასებით, „კონტრპროდუქტიულია მცდელობა, ნეგატიურ კონტექსტში წარმოჩენილ იქნას რუსეთი – რეგიონში მშვიდობისა და სტაბილურობის მთავარი გარანტი“.

მისი თქმით, რუსეთის ფედერაციასთან სტრატეგიული პარტნიორობა უზრუნველყოფს აფხაზეთის „სტაბილურ სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებას, უსაფრთხოებას და წინსვლას“, რასაც განამტკიცებს მიმდინარე და მომავალში დაგეგმილი ერთობლივი პროგრამები.

უწყება ასევე მოუწოდებს საერთაშორისო საზოგადოებას, ყურადღება მიაქციოს „აფხაზური მხარის რეალურ ძალისხმევას კეთილდღეობისა და დემოკრატიული სახელმწიფოს ჩამოყალიბებისთვის, რომელიც მზად არის თანასწორი და პატივისცემაზე დაფუძნებული დიალოგისთვის ნებისმიერ საერთაშორისო პარტნიორთან“.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

საერთაშორისო მედიის განდევნის ფონზე, ბაქოში EuroNews-ის ოფისი გაიხსნა

ლექტორი ქეთევან ხუსკივაძე აცხადებს, რომ პოლიციის უფროსმა შეურაცხყოფა მიაყენა

კობახიძე EU-ზე: საბჭოური მიდგომაც კი ბევრად უფრო პრაგმატული იყო

აქციაზე 13 ადამიანი დააკავეს

„ტვ პირველის“ ინფორმაციით, ლუკა ძაძამია საკრებულოს ტოვებს 20.11.2025
დაესწარი ონლაინ საინფორმაციო შეხვედრას ქალებისათვის სპეციალური სასწავლო კონკურსის – AI სტიპენდიის შესახებ 20.11.2025
გაეროს სპეციალური წარმომადგენელი საქართველოში  უფლებათა დამცველების შევიწროებაზე განცხადებას ავრცელებს 20.11.2025
ჯაფარიძემ პირობით ვადაზე ადრე გათავისუფლებაზე უარი თქვა – განცხადება 20.11.2025
რუსეთში პოლონეთის ელჩს თავს დაესხნენ 20.11.2025
“ვაშინგტონის შეთანხმებით გაჩნდება ახალი შესაძლებლობები საქართველოსთვისაც” – ერევანი 20.11.2025
სოხუმი: აფხაზეთის მოხსენიება„ოკუპირებულ ტერიტორიად“ არ შეესაბამება სინამდვილეს 20.11.2025
“სანიტარიული ნორმების დარღვევა, გაურკვეველი საღებავის გამოყენება” – სურსათის სააგენტო თევზის საწარმოები შეამოწმა 20.11.2025
