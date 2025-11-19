ახალი ამბები

IPI მზია ამაღლობელის საქმეზე სააპელაციო სასამართლოს განაჩენს გმობს

19 ნოემბერი, 2025 •
IPI მზია ამაღლობელის საქმეზე სააპელაციო სასამართლოს განაჩენს გმობს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

პრესის საერთაშორისო ინსტიტუტი (IPI) მკაცრად გმობს ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას მზია ამაღლობელის საქმეზე.

„დაცვის მხარე განაჩენის უზენაეს სასამართლოში გასაჩივრებას გეგმავს, თუმცა IPI კვლავ მოითხოვს მის გაუქმებას და მზიას დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას“, — ნათქვამია პრესის საერთაშორისო ინსტიტუტის განცხადებაში.

18 ნოემბერს ქუთაისის სააპელაციო სასამართლომ ძალაში დატოვა აჭარის საქალაქო სასამართლოს თავდაპირველი გადაწყვეტილება, რომლითაც მზია ამაღლობელს ორწლიანი პატიმრობა მიესაჯა.

„სააპელაციო განაჩენით ძალაში დარჩა 2025 წლის აგვისტოში გამოტანილი თავდაპირველი გამამტყუნებელი განაჩენი, რომელიც 200 დღეზე მეტი ხნის განმავლობაში უსამართლო წინასწარი პატიმრობისა და უაღრესად პოლიტიზებული სასამართლო პროცესის შემდეგ იქნა გამოტანილი, რა დროსაც ჟურნალისტის ჯანმრთელობა და მხედველობა სერიოზულად გაუარესდა. დაპატიმრებისა და პოლიტიკურად მოტივირებული დევნის შემდეგ, მზია, რომელიც საქართველოს ორი ყველაზე ცნობილი დამოუკიდებელი მედიასაშუალების, „ბათუმელების“ და „ნეტგაზეთისა“ თანადამფუძნებელი და დირექტორია, პრესის თავისუფლებისა და დემოკრატიისთვის ბრძოლის სიმბოლოდ იქცა საქართველოში, სადაც მმართველი პარტია „ქართული ოცნება“ დისიდენტების მიმართ ავტორიტარულ რეპრესიებს აღრმავებს“, — აცხადებს IPI.

პრესის საერთაშორისო ინსტიტუტი ამბობს, რომ სასამართლო პროცესის გაგრძელების პარალელურად გააგრძელებს სასამართლო პროცესის ყურადღებით მონიტორინგს, მზიას დაუყოვნებლივ გათავისუფლების მოთხოვნას და საქართველოში პრესის თავისუფლების დაცვას.

„თუ შიდასახელმწიფოებრივი საშუალებები ამოწურულია, IPI მხარს დაუჭერს საქმის ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში გატანას“, — ნათქვამია განცხადებაში.

ამ თემაზე:

სააპელაციო სასამართლომ მზია ამაღლობელისთვის მისჯილი 2-წლიანი პატიმრობა ძალაში დატოვა

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

    ყაველაშვილი სომხეთის პრეზიდენტს ხვდება

    კენჭისყრის შენობაში აუდიოს ჩაწერა აიკრძალება – “ოცნების” კანონპროექტი

    “საღამოს რუსთაველზე შევხვდებით” – აფგან სადიგოვმა იზოლატორი დატოვა

    „თავისუფლების მოედანი“ პარტიად დარეგისტრირდა

    ადვოკატთა ასოციაცია არ დაუშვებს არასწორი პრაქტიკის დანერგვას — ასათიანი სასამართლოს რეგულაციაზე 19.11.2025
    ადვოკატთა ასოციაცია არ დაუშვებს არასწორი პრაქტიკის დანერგვას — ასათიანი სასამართლოს რეგულაციაზე
    “კანონთან კონფლიქტში მყოფ” 14 წლამდე მოზარდებზე კანონპროექტი შემუშავდა 19.11.2025
    “კანონთან კონფლიქტში მყოფ” 14 წლამდე მოზარდებზე კანონპროექტი შემუშავდა
    IPI მზია ამაღლობელის საქმეზე სააპელაციო სასამართლოს განაჩენს გმობს 19.11.2025
    IPI მზია ამაღლობელის საქმეზე სააპელაციო სასამართლოს განაჩენს გმობს
    „რეგულაცია ეხება ყველას“ — გვრიტიშვილი სასამართლოში ტექნიკის შეტანაზე 19.11.2025
    „რეგულაცია ეხება ყველას“ — გვრიტიშვილი სასამართლოში ტექნიკის შეტანაზე
    ვუგულშემატკივროთ ბომბარდირს – ნოემბრის თამაშების განრიგი და შესაბამისი ინტერნეტ პაკეტები 19.11.2025
    ვუგულშემატკივროთ ბომბარდირს – ნოემბრის თამაშების განრიგი და შესაბამისი ინტერნეტ პაკეტები
    სელფი მობაილის ქსელის სიახლეები: ნოემბერი 19.11.2025
    სელფი მობაილის ქსელის სიახლეები: ნოემბერი
    PACE-ს თანამომხსენებლები “ოცნებას” მოუწოდებენ, შეწყვიტოს ქმედებები, რომლებიც დიქტატურას აყალიბებს 19.11.2025
    PACE-ს თანამომხსენებლები “ოცნებას” მოუწოდებენ, შეწყვიტოს ქმედებები, რომლებიც დიქტატურას აყალიბებს
    “ილუზიებზე იყო დაფუძნებული” – ცხინვალი “სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციის” შესახებ 19.11.2025
    “ილუზიებზე იყო დაფუძნებული” – ცხინვალი “სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციის” შესახებ