ცხინვალი აცხადებს, რომ ლოგიკური იქნებოდა ჩორჩანაში პოლიციის პოსტის დემონტაჟი

19 ნოემბერი, 2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ცხინვალის განცხადებით, “სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე, უისტის სოფლის რაიონში მდებარე საქართველოს არასანქცირებული პოლიციის პოსტის დემონტაჟის საკითხი კვლავ გახდა ცენტრალური თემა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმების (IPRM) 128-ე შეხვედრაზე”.

ამის შესახებ ჟურნალისტებს აცნობა IPRM-ის ფორმატში დე ფაქტო სამხრეთ ოსეთის დელეგაციის ხელმძღვანელმა, ეგორ კოჩიევმა.

მისი თქმით, შეხვედრაზე მხარეებმა კიდევ ერთხელ მიუთითეს, რომ პოსტის ჩამოყალიბების ინიციატორი იყო საქართველოს ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი და შემდგომ პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია.

„ამჯერად მაგალითად მოვიყვანეთ, რომ პოსტის ინიციატორი იყო საქართველოს ყოფილი შს მინისტრი, შემდგომში პრემიერი გიორგი გახარია. დღეს გახარია, სავარაუდოდ, გერმანიაში მყოფი, საქართველოს პროკურატურამ დაუსწრებლად დააკავა. მის წინააღმდეგ წარდგენილ ბრალდებებს შორის ფიგურირებს ვითარების დესტაბილიზაციის მცდელობა უისტაში, სადაც საქართველოს პოლიციის პოსტია განთავსებული“, — აღნიშნა კოჩიევმა.

სამხრეთ ოსეთის მხარემ ასევე განმარტა, რომ თუ თბილისი პოსტის განთავსებას შეცდომად აღიარებს, „ლოგიკური ნაბიჯი იქნება მისი მოხსნა სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის ტერიტორიიდან“.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

„თავისუფლების მოედანი“ პარტიად დარეგისტრირდა

ბრიუსელის შეწყვეტილი დიალოგის განახლების შემდეგ განვიხილავთ EU-სთან სხვა ფორმატებში ჩართვას — თბილისი

STEM ოლიმპიადის საინფორმაციო ონლაინ შეხვედრა გაიმართება

რა იქნება შემდეგი, აფხაზეთის ა/რ მთავრობის გაუქმება? – უჩა ნანუაშვილი “ოცნების” ნაბიჯებზე

„რეგულაცია ეხება ყველას“ — გვრიტიშვილი სასამართლოში ტექნიკის შეტანაზე 19.11.2025
PACE-ს თანამომხსენებლები “ოცნებას” მოუწოდებენ, შეწყვიტოს ქმედებები, რომლებიც დიქტატურას აყალიბებს 19.11.2025
“ილუზიებზე იყო დაფუძნებული” – ცხინვალი “სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციის” შესახებ 19.11.2025
ბუტა რობაქიძის საქმეზე ირაკლი ოქრუაშვილს 7 წელი მიესაჯა 19.11.2025
ევროპის სახალხო პარტიამ საქართველოზე კრიტიკული რეზოლუცია მიიღო 19.11.2025
