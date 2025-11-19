ახალი ამბები

ევროპის სახალხო პარტიამ საქართველოზე კრიტიკული რეზოლუცია მიიღო

19 ნოემბერი, 2025 •
ევროპის სახალხო პარტიამ საქართველოზე კრიტიკული რეზოლუცია მიიღო
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის ფარგლებში ევროპის სახალხო პარტიამ (EPP) თანამოაზრე დეპუტატებთან ერთად საქართველოს შესახებ კრიტიკული რეზოლუცია მიიღო.

რეზოლუციის ტექსტი გმობს „რეპრესიებს, უკანონო დაკავებას, წამებასა და არაადამიანურ მოპყრობას მშვიდობიანი მომიტინგეების მიმართ, რომლებიც 2024 წლის 28 ნოემბრიდან თითქმის ერთი წელია გრძელდება”, გმობს თავდასხმებს სამოქალაქო საზოგადოებაზე, თავისუფალ მედიასა და აკადემიურ წრეებზე. გმობს პოლიტიკურ რეპრესიებსა და პოლიტიკურად მოტივირებულ დაკავებებს პოლიტიკური ლიდერების, ჟურნალისტებისა და აქტივისტების წინააღმდეგ. გმობს ხელისუფლების მცდელობას, აკრძალოს ოპოზიციური პარტიები „დადგმული საკონსტიტუციო სასამართლო პროცესის“ გზით.

EPP  მოუწოდებს „ქართულ ოცნებას“, დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს ყველა პოლიტპატიმარი და შეწყვიტოს სასამართლოს გამოყენება პოლიტიკური ანგარიშსწორების ინსტრუმენტად.

მოუწოდებს ხელისუფლებას, შეწყვიტოს რეპრესიები და აღადგინოს შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლებების პატივისცემა.

EPP მოუწოდებს ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს, გამოიყენონ შესაბამისი ინსტრუმენტები (მაგ. GRECO, Moneyval) კორუფციისა და ფულის გათეთრების გახმაურებული საქმეების გამოსაძიებლად საქართველოში.

აცხადებს, რომ კრიზისის გადაწყვეტა მიღწეულ უნდა იქნას ახალი, თავისუფალი და გამჭვირვალე საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებით.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

„თავისუფლების მოედანი“ პარტიად დარეგისტრირდა

ბრიუსელის შეწყვეტილი დიალოგის განახლების შემდეგ განვიხილავთ EU-სთან სხვა ფორმატებში ჩართვას — თბილისი

STEM ოლიმპიადის საინფორმაციო ონლაინ შეხვედრა გაიმართება

რა იქნება შემდეგი, აფხაზეთის ა/რ მთავრობის გაუქმება? – უჩა ნანუაშვილი “ოცნების” ნაბიჯებზე

„რეგულაცია ეხება ყველას“ — გვრიტიშვილი სასამართლოში ტექნიკის შეტანაზე 19.11.2025
„რეგულაცია ეხება ყველას“ — გვრიტიშვილი სასამართლოში ტექნიკის შეტანაზე
ვუგულშემატკივროთ ბომბარდირს – ნოემბრის თამაშების განრიგი და შესაბამისი ინტერნეტ პაკეტები 19.11.2025
ვუგულშემატკივროთ ბომბარდირს – ნოემბრის თამაშების განრიგი და შესაბამისი ინტერნეტ პაკეტები
სელფი მობაილის ქსელის სიახლეები: ნოემბერი 19.11.2025
სელფი მობაილის ქსელის სიახლეები: ნოემბერი
PACE-ს თანამომხსენებლები “ოცნებას” მოუწოდებენ, შეწყვიტოს ქმედებები, რომლებიც დიქტატურას აყალიბებს 19.11.2025
PACE-ს თანამომხსენებლები “ოცნებას” მოუწოდებენ, შეწყვიტოს ქმედებები, რომლებიც დიქტატურას აყალიბებს
“ილუზიებზე იყო დაფუძნებული” – ცხინვალი “სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციის” შესახებ 19.11.2025
“ილუზიებზე იყო დაფუძნებული” – ცხინვალი “სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციის” შესახებ
ბუტა რობაქიძის საქმეზე ირაკლი ოქრუაშვილს 7 წელი მიესაჯა 19.11.2025
ბუტა რობაქიძის საქმეზე ირაკლი ოქრუაშვილს 7 წელი მიესაჯა
რატომ უნდა იქირაო ოფისი დ ბლოკის საერთო სამუშაო სივრცეში 19.11.2025
რატომ უნდა იქირაო ოფისი დ ბლოკის საერთო სამუშაო სივრცეში
ევროპის სახალხო პარტიამ საქართველოზე კრიტიკული რეზოლუცია მიიღო 19.11.2025
ევროპის სახალხო პარტიამ საქართველოზე კრიტიკული რეზოლუცია მიიღო