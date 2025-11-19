ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

“საღამოს რუსთაველზე შევხვდებით” – აფგან სადიგოვმა იზოლატორი დატოვა

19 ნოემბერი, 2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

“დიქტატორ ივანიშვილის მიერ ჩემთვის ამჯერად მოცემული 7-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობის ვადაც ამოიწურა და მე მცხეთას პოლიციის იზოლატორიდან გამოვედი. მხარდაჭერისთვის დიდ მადლობას ვუხდი ყველას, ვინც ჩემ გვერდით იდგა. თუ ვამპირულ რეჟიმს ჰგონია, რომ ამ რეპრესიებითა და დაკავებებით შეგვაშინებს, ძალიან ცდება.

მე, აფგან სადიგოვი, კიდევ ერთხელ და საბოლოოდ ვიმეორებ: დიდი საქართველოსთვის, მამაცი, ღირსეული, მებრძოლი და ჩემთვის მოძმე ქართველი ხალხისთვის ბრძოლას ბოლომდე, სიკვდილამდე გავაგრძელებ. თავისუფლება ყველა პოლიტპატიმარს და დაკავებულს! ამ საღამოს რუსთაველზე შევხვდებით”, – წერს სადიგოვი ფეისბუკის გვერდზე.

12 ნოემბერს აზერბაიჯანელი ჟურნალისტს, აფგან სადიგოვს 7- დღიანი პატიმრობა შეუფარდეს 2025 წლის 19-21 ოქტომბერს გზის გადაკეტვის საქმეზე . სადიგოვი გზის გადაკეტვის გამო სამი კვირით ადრეც ცნეს სამართალდამრღვევად და მას 14-დღიანი პატიმრობა განესაზღვრა.

ამასთან, სადიგოვი გზის გადაკეტვის გამო 55-ჯერ, ჯამში, 277,000 ლარით (თითო შემთხვევაზე 5,000 ლარით) არის დაჯარიმებული.

“ივანიშვილს 1 თეთრსაც არ გადავუხდი” – სადიგოვი 275- ათასიან ჯარიმაზე

ალიევის რეჟიმის დევნილმა ჟურნალისტმა აფგან სადიგოვმა საქართველოს ციხე, დაახლოებით, 9- თვიანი პატიმრობისა და შიმშილობის შემდეგ, 2025 წლის გაზაფხულზე დატოვა. აფგან სადიგოვი ციხის დატოვების შემდეგ ყოველდღე რუსთაველის გამზირზე დგას საქართველოს მოქალაქეებთან ერთად. საქართველოს ხელისუფლება მას ქვეყნის დატოვების უფლებას არ აძლევს.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

