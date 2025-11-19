ახალი ამბები

19 ნოემბერი, 2025
„თავისუფლების მოედანი" პარტიად დარეგისტრირდა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„თავისუფლების მოედანი“ რეგისტრირებული პოლიტიკური პარტიაა.

საჯარო რეესტრის მიერ „თავისუფლების მოედნის“ პარტიად რეგისტრაციის მოწმობა 17 ნოემბერს არის გამოცემული.

„თავისუფლების მოედანი“ აცხადებს, რომ საჯარო რეესტრმა ორჯერ უთხრა უარი რეგისტრაციაზე მიუხედავად იმისა, რომ მათ მიერ წარდგენილი დოკუმენტები „საუკეთესო იურისტებმა შეადგინეს“, ხოლო წესდება „საერთაშორისო გამოცდილების გათვალისწინებით“ შეიმუშავეს. რეესტრის თანახმად, „თავისუფლების მოედნის“ მიერ წარდგენილი დოკუმენტაცია არ შეესაბამებოდა რეგისტრაციის პირობებს.

„პარტიის რეგისტრაციის გზაზე მრავალი პრობლემა შეგვექმნა, ზოგი მოსალოდნელი, ზოგი სრულიად მოულოდნელი, მაგრამ გუნდში გადაწყვეტილი გვქონდა, ეს ბრძოლაც აუცილებლად ბოლომდე მიგვეყვანა. ათასგვარი ბიუროკრატიული ხრიკი და წინაღობა დავძლიეთ. თანაც, აუცილებლად გვინდოდა ისეთი წესდება და პროცედურები გვქონოდა, რომლებიც საუკეთესო ევროპულ ტრადიციებზე დაფუძნებით შევიმუშავეთ. ამ ბრძოლამ გამოიღო თავისი შედეგი, ვაჯობეთ სისტემას, რომელსაც მოუწია უკვე ფორმალურადაც ეღიარებინა უკვე არსებული რეალობა — „თავისუფლების მოედანი“ რეგისტრირებული პოლიტიკური პარტიაა. ხვალ რას მოიფიქრებს იგივე რეჟიმი, არავინ იცის, რადგანაც ის ახალი პარტიების სამომავლოდ აკრძალვასაც კი გვპირდება, მაგრამ ეს კიდევ ერთი ნიშანია იმისა, რომ ბრძოლა ყველგან საჭიროა და ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი“, — დაწერა პარტიის თავმჯდომარე ლევან ცუცქირიძემ სოციალურ ქსელში.

სამოქალაქო მოძრაობა „თავისუფლების მოედანი“ 2023 წელს შეიქმნა, 2024 წლის პირველ ივლისს კი მიიღო გადაწყვეტილება პოლიტიკურ პარტიად დაფუძნების შესახებ. 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებში „თავისუფლების მოედანი“ „ლელოს“ ირგვლივ შექმნილი კოალიცია „ძლიერი საქართველოს“ წევრი იყო, რომელიც მიმდინარე წლის მარტში დატოვა.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

