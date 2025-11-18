ახალი ამბები

აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის მრჩევლს კობახიძის ადმინისტრაციის უფროსი შეხვდა

18 ნოემბერი, 2025
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციას, რომელსაც სახელმწიფო დეპარტამენტის უფროსი მრჩევლი, ჯონათან ასკონასი ხელმძღვანელობს, ,„ქართული ოცნების“ პრემიერ-მინისტრის, ირაკლი კობახიძის ადმინისტრაციის უფროსი, ლევან ჟორჟოლიანი შეხვდა.

კობახიძის ადმინისტრაცის ცნობით, შეხვედრაზე ლევან ჟორჟოლიანმა აღნიშნა, რომ „ქართული ოცნების“ მთავრობა აშშ-თან ურთიერთობების დღეს არსებული დონით კმაყოფილი არ არის.

„შეხვედრისას ყურადღება დაეთმო საქართველოს ხელისუფლების მიერ ქვეყნის სატრანზიტო და ე.წ. დაკავშირებადობის ფუნქციის გაძლიერების კუთხით გადადგმულ ნაბიჯებს. ლევან ჟორჟოლიანმა აშშ-ის მხარეს ინფორმაცია მიაწოდა იმ მნიშვნელოვანი ინვესტიციების შესახებ, რომელსაც საქართველოს მთავრობა, აღნიშნული ფუნქციის განვითარების მიზნით, სარკინიგზო, საგზაო და საპორტო ინფრასტრუქტურაში ახორციელებს.

მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსმა აღნიშნა, რომ საქართველოს მთავრობა აშშ-თან ურთიერთობების დღეს არსებული დონით კმაყოფილი არ არის და კიდევ ერთხელ ადასტურებს მზაობას სტრატეგიული პარტნიორობის სუფთა ფურცლიდან, კონკრეტული გზამკვლევით განახლებისთვის.

შეხვედრაზე განიხილეს საქართველოს პოზიცია ე.წ. „ტრამპის მარშრუტთან“ დაკავშირებით. აღინიშნა „საერთაშორისო მშვიდობისა და კეთილდღეობისათვის ტრამპის მარშრუტის“ (TRIPP) შესაძლო პოზიტიურ ეფექტიანობაზე აშშ-ის მხარის მიერ ტვირთების მოძრაობის უსაფრთხოების გარანტიების შექმნის თვალსაზრისით.

შეხვედრისას ყურადღება დაეთმო ტრამპის ადმინისტრაციის ძალისხმევის მნიშვნელობას რეგიონში მშვიდობის დამყარების კუთხით. აგრეთვე, დადებითად შეფასდა საქართველოს როლი სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის ურთიერთობების ნორმალიზების თვალსაზრისით“, – ნათქვამია კობახიძის ადმინისტრაციის მიერ გავრცელებულ რელიზში.

შეხვედრას ასევე ესწრებოდნენ „ქართული ოცნების“საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ალექსანდრე ხვთისიაშვილი და აშშ-ის ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი საქართველოში ალან პერსელი.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ევროკავშირმა საბოლოოდ დაამტკიცა უვიზოს შეჩერების ახალი წესი

3 წლის წინ შექმნილ ანტიკორუფციულ ბიუროს კალაძე “გარედან თავსმოხვეულ” ორგანოს უწოდებს

აფხაზეთში მცხოვრები კუბელი მოხალისე უკრაინის ომში დაიღუპა

ცხინვალის ცნობით, ხვალ თბილისთან ისევ დააყენებს პოლიციის საგუშაგოს აღების საკითხს

EU ადასტურებს, რომ ქართულ მხარესთან ბრიუსელში დაგეგმილი შეხვედრა გადაიდო 18.11.2025
მზია ამაღლობელის 2-წლიანი პატიმრობა სააპელაციომ ძალაში დატოვა 18.11.2025
„პატიმრობა კი არა, მაშინებს ის, რა დამხვდება გარეთ“ – მზია ამაღლობელის სიტყვა 18.11.2025
საქართველოს შესახებ, „ოცნების“ მთავრობის გარეშე ისაუბრეს EU-ის გაფართოების ფორუმზე 18.11.2025
აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის მრჩევლს კობახიძის ადმინისტრაციის უფროსი შეხვდა 18.11.2025
სუს-ის მაღალჩინოსანი: წარმოუდგენელია, რომ ჩორჩანის საგუშაგო ვინმესთვის საფრთხეს წარმოადგენდეს 18.11.2025
ლიტერატურული პრემია „საბას“ 2025 წლის გამარჯვებულები გამოვლინდნენ 18.11.2025
აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის უფროსი მრჩეველი საქართველოს სტუმრობს 18.11.2025
