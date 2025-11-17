ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

ერევანში აშშ-ის სახელმწიფო მდივნის მოადგილე იმყოფება

18 ნოემბერი, 2025 •
ერევანში აშშ-ის სახელმწიფო მდივნის მოადგილე იმყოფება
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა მიიღო აშშ-ის დელეგაცია, რომელსაც სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ელისონ ჰუკერი ხელმძღვანელობდა.

როგორც „არმენპრესი“ იუწყება სომხეთის პრემიერ-მინისტრის აპარატის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურზე დაყრდნობით, პრემიერი მიესალმა ჰუკერის ვიზიტს სომხეთში და აღნიშნა, რომ ბოლო პერიოდში ორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობა ახალ ეტაპზე გადავიდა.

ფაშინიანის თქმით, პარტნიორობა აშშ-თან ახალი კუთხით აღიქმება როგორც მთავრობის, ისე სომხური საზოგადოებისთვის.

ნიკოლ ფაშინიანმა შეხვედრაზე ასევე ისაუბრა აშშ-ისა და პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის პირად წვლილზე აზერბაიჯანთან მშვიდობის დამყარებაში.

ამასთან, როგორც გამოცემა წერს, აშშ-ის სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ მადლობა გადაუხადა მასპინძლობისთვის და აღნიშნა, რომ იგი ეწვია ერევანს იმისთვის, რომ ხელი შეეწყო იმ ხედვის წინსვლისთვის, რომელიც პრეზიდენტმა ტრამპმა და პრემიერმა ფაშინიანმა აგვისტოს შეხვედრებზე განსაზღვრეს.

ელისონ ჰუკერის თქმით, მისი ვიზიტის მიზანია თანამშრომლობის განსაზღვრა ვაჭრობის, ინვესტიციების, ინფრასტრუქტურის, რეგიონული ურთიერთკავშირებისა და უსაფრთხოების მიმართულებებით. მან ასევე აღნიშნა, რომ დაიწყო ორმხრივი სამუშაო ჯგუფების მუშაობა, რომლის მიზანია ისტორიულ სამიტზე მიღებული ორმხრივი შეთანხმებების შესრულება და „ტრამპის კურსის“ წინსვლა საერთაშორისო მშვიდობისა და კეთილდღეობისათვის.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

“ციხიდან ვაგრძელებ ბრძოლას თავისუფალი მედიისთვის” – აზერბაიჯანში დაპატიმრებული ჟურნალისტი 18.11.2025
ბაქოს სასამართლომ ბაჰრუზ სამადოვი კარცერში დატოვა 18.11.2025
ერევანში აშშ-ის სახელმწიფო მდივნის მოადგილე იმყოფება 18.11.2025
უწყვეტი პროტესტის 355-ე დღეს თბილისში აქცია და მარში ისევ მოეწყო 18.11.2025
საუბრები რიგგარეშე არჩევნებთან დაკავშირებით ცარიელი ფარსია – კობახიძე 17.11.2025
ჯერჯერობით აშშ-სგან ვხედავთ პასიურობას – კობახიძე 17.11.2025
სამხრეთ ოსეთის დე ფაქტო მთავრობა ეხმაურება „ოცნების“ გადაწყვეტილებას 17.11.2025
„ოცნება“ მმართველობის გასამყარებლად ემიგრანტებს ხმის მიცემის უფლებას ართმევს – მაკკლირი 17.11.2025
