“შესრულდა ივანიშვილის მუქარა” – გახარია ეხმაურება ბრალის წარდგენას

გიორგი გახარია გამოეხმაურა მისთვის დაუსწრებლად შეფარდებულ პატიმრობას და ბრალის წაყენებას 2 საქმესთან დაკავშირებით.
გიორგი გახარიას განცხადებით, ეს ფაქტი ასრულებს ბიძინა ივანიშვილის წინასაარჩევნო მუქარას მის დაკავებასთან დაკავშირებით.
x-ზე ინგლისურ ენაზე გავრცელებულ განცხადებაში გახარია აღნიშნავს, რომ ეს არის ახალი ეტაპი საქართველოს ევროპული მომავლისთვის ბრძოლაში, რაც მისი თქმით, მოითხოვს ყველა არსებული პლატფორმის გამოყენებას.
გახარიას განცხადებით, მათი გადაწყვეტილება მუნიციპალურ არჩევნებში მონაწილეობის მიღებისა და პარლამენტში შესვლის შესახებ იყო “ერთადერთი სწორი სტრატეგიული არჩევანი” მიზნის მისაღწევად.
“გუშინ „ქართული ოცნების“ რეჟიმმა ოფიციალურად ინსტიტუციონალიზაცია გაუკეთა ჩემ წინააღმდეგ პოლიტიკურ დევნას შეთითხნილი სისხლის სამართლის ბრალდებების წაყენებით. უკვე დღეს სასამართლომ ჩემი დაკავების ბრძანება გასცა. ამით შესრულდა ივანიშვილის წინასაარჩევნო მუქარა, რომელმაც საჯაროდ განაცხადა, რომ მან უკვე „სასამართლო დონეზე მოაწყო სისხლის სამართლის საქმეები“ ჩემ წინააღმდეგ. ბრალდებები ეხება ჩორჩანის საქმეს და 20 ივნისის მოვლენებს, დამატებითი ბრალდებების შეთითხნის აშკარა განზრახვით.
ჩვენი პოლიტიკური პარტიისთვის – და პირადად ჩემთვის, ემიგრაციიდან – ეს აღნიშნავს ახალ ეტაპს საქართველოს ევროპული მომავლის შენარჩუნებისთვის ბრძოლაში, რაც ახლა მოითხოვს ყველა არსებული პლატფორმის გამოყენებას. ეს უკანასკნელი ნაბიჯი კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ჩვენი გადაწყვეტილებები, როგორც მუნიციპალურ არჩევნებში მონაწილეობის შესახებ, ასევე პარლამენტში შესვლის შესახებ, იყო ერთადერთი სწორი სტრატეგიული არჩევანი ამ მიზნისკენ მიმავალ გზაზე.
სამწუხაროდ, როგორც საქართველოს დემოკრატიულმა ძალებმა, ასევე დასავლეთმა ერთობლივად წააგეს ბრძოლა პროპაგანდის წინააღმდეგ. თუმცა ჩვენ არ უნდა დავთმოთ გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი ბრძოლა საქართველოში ევროპული იდეის შესანარჩუნებლად. ამ ბრძოლის წაგებას სერიოზული და გრძელვადიანი შედეგები მოჰყვება არა მხოლოდ ჩვენი ქვეყნისთვის, არამედ მთელი რეგიონისთვის.
სულ უფრო რეპრესიული გარემოს მიუხედავად, თავისუფლება და დემოკრატია ღრმად არის ფესვგადგმული ქართულ საზოგადოებაში. ევროპის იდეა საქართველოში უნდა იყოს დაცული და საქართველო მტკიცედ უნდა დარჩეს დასავლურ დღის წესრიგში. კავშირების ან ურთიერთობების გაწყვეტა მხოლოდ დააჩქარებს ქვეყნის რუსეთის გავლენის სფეროში გადასვლას”, – წერს საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი X-ზე
ყოფილ პრემიერ-მინისტრს, გიორგი გახარიას 13 ნოემბერს ჩორჩანის საქმეზე პატიმრობა დაუსწრებლად შეუფარდეს. გადაწყვეტილება მოსამართლე დავით კურტანიძემ მიიღო. ამავე დღეს მას ბრალი წარედგინა 20 ივნისის საქმეზეც.
წარდგენილი ბრალდებების დამტკიცების შემთხვევაში გახარიას 13 წლამდე პატიმრობა ემუქრება.
გიორგი გახარია საქართველოში არ იმყოფება, ამიტომ მასზე ძებნა გამოცხადდება.
ავტორი: ნინა სიგუა