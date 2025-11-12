ახალი ამბებირეკლამა

გადაიხადე Google Play-ზე სელფის ბალანსით და მიიღე ბონუს მეგაბაიტები

ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

სელფი მობაილის აბონენტებს შესაძლებლობა აქვთ სელფის ბალანსით გადაიხადონ Google Play-ზე და საჩუქრად მიიღონ მობილური ინტერნეტი. შეთავაზება ძალაშია 12 ნოემბრიდან 12 დეკემბრის ჩათვლით:

  • ₾0.01 – ₾4.99 ჩათვლით გადახდაზე → 500 MB
  • ₾5.00 – ₾9.99 ჩათვლით გადახდაზე → 1000 MB
  • ₾10.00 და მეტის გადახდაზე → 2000 MB

შეთავაზებით სარგებლობა მარტივია – Google Play-თ განხორციელებული ნებისმიერი ტრანზაქციისას გადახდის მეთოდად აირჩიე სელფის ბალანსით გადახდა. ბონუსი ავტომატურად დაირიცხება აბონენტის ბალანსზე, რომლის ნომრითაც ხორციელდება გადახდა. მნიშვნელოვანია, რომ ნომერი იყოს მიბმული Google Play-ს ანგარიშზე.

Google Play-ზე, სელფის მობილური ბალანსით, სხვა გადაწყვეტებს შორის, შეგიძლია შეიძინო პოპულარული აპლიკაციები, როგორებიცაა: PUBG MOBILE, Roblox, TikTok, Standoff 2, Google-ისა და Youtube-ს სხვადასხვა სერვისი და ა.შ.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

კობახიძემ ლერი ბარნაბიშვილი ფინანსთა მინისტრის მოადგილეობიდან გაათავისუფლა

ჩვენ ბრიუსელთან ვერ ვთანხმდებით მთავარ ღირებულებებზე – პაპუაშვილი

სად შეგიძლია მიიღო ოქროს სანაცვლოდ ყველაზე მაღალი შეფასება?

დააკავეს ხაშურის საკრებულოს თავმჯდომარის ყოფილი მოადგილე

„ოცნების“ პასუხი უვიზო რეჟიმის რეკომენდაციების შესრულებაზე დამაკმაყოფილებელი არაა — ელჩი 12.11.2025
„ქოცების სასამართლოში არ მივალ და არავის წინააღმდეგ ჩვენებას არ მივცემ“ — მაკო გომური გახარიაზე 12.11.2025
“სომხეთი რუსული ხორბლის ყიდვაზე უარს არ ამბობს, მაგრამ სხვა შემოთავაზებებსაც განიხილავს” 12.11.2025
მოულოდნელი არ იყო, ივანიშვილის ვენდეტაა – ბუჩუკური გახარიასთვის ბრალის წაყენებაზე 12.11.2025
აფხაზეთში უსაფრთხოების სისტემის კრიზისზე საუბრობენ 12.11.2025
ყვარლის მერის მოადგილეს, მის ძმასა და საკრებულოს თავმჯდომარეს ბრალდება წარედგინათ 12.11.2025
თურქული სამხედრო-სატვირთო თვითმფრინავის ჩამოვარდნის ადგილზე კიდევ ერთი ცხედარია ნაპოვნი 12.11.2025
სააპელაციომ საბა სხვიტარიძისთვის მისჯილი 2-წლიანი პატიმრობა უცვლელი დატოვა 12.11.2025
