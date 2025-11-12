გადაიხადე Google Play-ზე სელფის ბალანსით და მიიღე ბონუს მეგაბაიტები

სელფი მობაილის აბონენტებს შესაძლებლობა აქვთ სელფის ბალანსით გადაიხადონ Google Play-ზე და საჩუქრად მიიღონ მობილური ინტერნეტი. შეთავაზება ძალაშია 12 ნოემბრიდან 12 დეკემბრის ჩათვლით:
- ₾0.01 – ₾4.99 ჩათვლით გადახდაზე → 500 MB
- ₾5.00 – ₾9.99 ჩათვლით გადახდაზე → 1000 MB
- ₾10.00 და მეტის გადახდაზე → 2000 MB
შეთავაზებით სარგებლობა მარტივია – Google Play-თ განხორციელებული ნებისმიერი ტრანზაქციისას გადახდის მეთოდად აირჩიე სელფის ბალანსით გადახდა. ბონუსი ავტომატურად დაირიცხება აბონენტის ბალანსზე, რომლის ნომრითაც ხორციელდება გადახდა. მნიშვნელოვანია, რომ ნომერი იყოს მიბმული Google Play-ს ანგარიშზე.
Google Play-ზე, სელფის მობილური ბალანსით, სხვა გადაწყვეტებს შორის, შეგიძლია შეიძინო პოპულარული აპლიკაციები, როგორებიცაა: PUBG MOBILE, Roblox, TikTok, Standoff 2, Google-ისა და Youtube-ს სხვადასხვა სერვისი და ა.შ.