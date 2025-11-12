ახალი ამბები

ჩვენ ბრიუსელთან ვერ ვთანხმდებით მთავარ ღირებულებებზე – პაპუაშვილი

12 ნოემბერი, 2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„ქართული ოცნების“ პარლამენტის თავმჯდომარის, შალვა პაპუაშვილის განცხადებით, „ოცნება“ ბრიუსელთან მთავარ ღირებულებებზე ვერ თანხმდება.

„სინამდვილეში ბრიუსელთან ჩვენს ურთიერთობებში მთავარი პრობლემა არის ის, რომ ჩვენ ვერ ვთანხმდებით მთავარ ღირებულებებზე. ჩვენი ღირებულებაა სუვერენიტეტის, ხალხის სუვერენიტეტის პატივისცემა, ჩვენი ღირებულებაა კანონის უზენაესობა, ჩვენი ღირებულებაა დემოკრატია და ადამიანების უფლებების პატივისცემა. ოთხივე ღირებულებასთან დაკავშირებით, სამწუხაროდ, ბრიუსელი აცდენილია ამ მთავარ პრინციპებს.

კერძოდ, არ აღიარებს ქართველი ხალხის სუვერენიტეტს თავად აირჩიოს საკუთარი ხელისუფლება, არ აღიარებს ქართველი ხალხის სუვერენიტეტს საკუთარი კანონმდებლობის მიღებისა და განხორციელებისა, არ აღიარებს იმ ძირითად პრინციპებს, რომელზეც დაფუძნებული უნდა იყოს ევროპული ღირებულებები.

ამიტომ, დღეს პრობლემა არის იმაში, რომ ბრიუსელმა გადაუხვია საერთო ევროპულ გზას საქართველოსთან მიმართებით და ცდილობს მეურვეობითი მიდგომებით, დირექტივებით დაგვისახოს გზა-კვალი და არა ქართველმა ხალხმა განსაზღვროს, ის თუ რა კანონი მიიღოს და რა მმართველობა ჰქონდეს, არამედ დაგვიდგინოს ბრიუსელმა.

როგორც კი ბრიუსელი დაუბრუნდება ევროპულ ღირებულებებს, იმ მომენტში მოიხსნება ყველა სირთულე ქართულ-ევროპულ ურთიერთობებში“, – განაცხადა შალვა პაპუაშვილმა.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

