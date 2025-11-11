ახალი ამბები

ფინანსურ დანაშაულში მსჯავრდადებულ მოხელეებს დეკლარაციების შევსება 30 წელი მოუწევთ

11 ნოემბერი, 2025
ფინანსურ დანაშაულში მსჯავრდადებულ მოხელეებს დეკლარაციების შევსება 30 წელი მოუწევთ
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„ქართულმა ოცნებამ“ 85 ხმით მიიღო „კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ“ კანონში ცვლილებები, რომლის მიხედვითაც კორუფციისთვის მსჯავრდადებულ საჯარო მოხელეებს 30 წლის განმავლობაში მოუწევთ ქონებრივი დეკლარაციების შევსება.

საკანონმდებლო ცვლილებები არჩილ გორდულაძემ წარადგინა.

მისი თქმით, ყოფილი თანამდებობის პირები, რომლებიც ფინანსურ ან სამოხელეო დანაშაულებში იქნებიან მსჯავრდადებული, ვალდებული იქნებიან, განაჩენის კანონიერ ძალაში შესვლის შემდეგ, 30 წლის განმავლობაში შეავსონ ფინანსური დეკლარაციები.

„ეს კიდევ ერთი მაგალითია კორუფციული დანაშაულების პრევენციისთვის“, — განაცხადა გორდულაძემ.

შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებები „ქართულმა ოცნებამ“ სექტემბერში, ყოფილი თანაგუნდელების კორუფციაში მხილებისა და დაკავებების პარალელურად მოამზადა.

კორუფციისთვის მსჯავრდადებული საჯარო მოხელეები 30 წლის განმავლობაში წარადგენენ ქონებრივ დეკლარაციებს – კანონპროექტი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

