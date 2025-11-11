ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

სოხუმში სროლის შედეგად რამდენიმე ადამიანი მძიმედ დაიჭრა – მედია

11 ნოემბერი, 2025 •
სოხუმში სროლის შედეგად რამდენიმე ადამიანი მძიმედ დაიჭრა – მედია
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

აფხაზური მედიის ტელეგრამ არხების ცნობით, სოხუმში სროლის შედეგად ხუთი ადამიანია დაჭრილი, ერთი კი- ჰოსპიტალიზებული.

ოფიციალური ცნობითვე, აფხაზეთის [დე ფაქტო – რედ.] შინაგან საქმეთა სამინისტრო ატარებს ოპერატიულ-სამძებრო ღონისძიებებს, რომლებიც მიმართულია 11 ნოემბერს სოხუმში მომხდარი სროლის გარემოების დადგენისა და სავარაუდო ეჭვმიტანილების დაკავებისკენ, ღონისძიებაში ჩართულია დე ფაქტო კრიმინალური პოლიციის სამმართველოს სპეციალური დანიშნულების რაზმ СОБР-ისა და სოხუმის ქალაქის УВД-ს ძალები.

არაოფიციალური ინფორმაციით, დაშავებულებს შორის შესაძლოა იყოს კრიმინალურ წრეებში ცნობილი ფიგურა რაულ ბარძბა (პიზა).

სოციალურ ქსელებში თავდაპირველად ვრცელდებოდა ინფორმაცია, თითქოს ერთი ადამიანი გარდაიცვალა, თუმცა МВД-მ ეს ცნობები ოფიციალურად უარყო.

ინციდენტის დეტალები კვლავ ზუსტდება.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

20-დღიანი პატიმრობის შემდეგ სარკოზიმ ციხე დატოვა

„სფერო ჰოლდინგის“ დამფუძნებელი გივი წულეისკირი დააკავეს

ზურაბ მენთეშაშვილი მე-10 დღეა შიმშილობს, გადაწყვეტილება შეურყეველია – ადვოკატი

არსად წასვლას ვაპირებ, დავრჩები ჩემს ქვეყანაში, რომლის ღალატსაც მაბრალებენ – ჯაფარიძე

ღრმა მწუხარებას გამოვთქვამთ ჩვენი სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოვარდნის გამო – ერდოღანი 11.11.2025
ღრმა მწუხარებას გამოვთქვამთ ჩვენი სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოვარდნის გამო – ერდოღანი
„რადარებიდან განგაშის სიგნალის გარეშე გაქრა“ — საქაერონავიგაცია საქართველოში ჩამოვარდნილ თურქულ თვითმფრინავზე 11.11.2025
„რადარებიდან განგაშის სიგნალის გარეშე გაქრა“ — საქაერონავიგაცია საქართველოში ჩამოვარდნილ თურქულ თვითმფრინავზე
შეძრულნი ვართ თურქეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოვარდნით – ალიევი 11.11.2025
შეძრულნი ვართ თურქეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოვარდნით – ალიევი
მოემზადე სეზონური ცვლილებებისთვის – შეცვალე საბურავები „თეგეტა მოტორსთან“ ერთად 11.11.2025
მოემზადე სეზონური ცვლილებებისთვის – შეცვალე საბურავები „თეგეტა მოტორსთან“ ერთად
მზია ამაღლობელი: არ მგონია, სასამართლოს ჩემგან საშიში კრიმინალის შექმნა გამოუვიდეს 11.11.2025
მზია ამაღლობელი: არ მგონია, სასამართლოს ჩემგან საშიში კრიმინალის შექმნა გამოუვიდეს
საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვართან თვითმფრინავი ჩამოვარდა 11.11.2025
საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვართან თვითმფრინავი ჩამოვარდა
სოხუმში სროლის შედეგად რამდენიმე ადამიანი მძიმედ დაიჭრა – მედია 11.11.2025
სოხუმში სროლის შედეგად რამდენიმე ადამიანი მძიმედ დაიჭრა – მედია
აშშ-ის სენატი თანახმაა „შათდაუნი“ დასრულდეს 11.11.2025
აშშ-ის სენატი თანახმაა „შათდაუნი“ დასრულდეს