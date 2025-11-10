ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

რუსეთი: სომხეთში გახშირდა „ჰიბრიდული ომების“ შესახებ განცხადებები

10 ნოემბერი, 2025 •
რუსეთი: სომხეთში გახშირდა „ჰიბრიდული ომების“ შესახებ განცხადებები
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

სომხეთში 2026 წლის ივნისში დაგეგმილი საპარლამენტო არჩევნების მოახლოებასთან ერთად ქვეყანაში სულ უფრო ხშირად ისმის განცხადებები თითქოს ერევნის წინააღმდეგ „ჰიბრიდული ომი“ მიმდინარეობს. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი მარია ზახაროვა აცხადებს.

მოსკოვის განცხადებით, მსგავსი შეფასებები ბოლო პერიოდში არაერთმა სომეხმა ოფიციალურმა პირმა და ექსპერტმა გააჟღერა, მათ შორის პარლამენტის თავმჯდომარე ალენ სიმონიანმა.

მისი თქმით, „ჰიბრიდული ომის“ კონცეფცია ამერიკელმა სამხედრო თეორეტიკოსებმა შექმნეს და დღესაც აქტიურად იყენებენ. მოსკოვის განცხადებითვე, ბოლო დროს „კოლექტიურმა დასავლეთმა“ მეზობელ საქართველოში „ჰიბრიდული გავლენის სრული სპექტრი“ კვლავ გამოავლინა და პროცესებში უხეშად ჩაერია,

„მაიდნის სცენარებს“ უწყობდა ხელს, ზეწოლას ახორციელებდა და თბილისს განვითარების დამოუკიდებელი არჩევანის შესაძლებლობას უკრძალავდა”.

რუსეთის საგარეო უწყებაში ასევე აცხადებენ, რომ მსგავსი მიდგომა მიუღებელია და მოსკოვი ყოველთვის პატივს სცემს ნებისმიერი ქვეყნის სუვერენულ არჩევანს.

ზახაროვას თქმით, სომხეთში „ჰიბრიდული ომის“ თემა სწორედ იმ ფონზე ჩნდება, როცა ქვეყანაში იმ ადამიანების დევნა მიმდინარეობს, რომლებიც რუსეთთან ურთიერთობების განვითარებას უჭერენ მხარს.

“რუსეთი მზადაა სომეხ კოლეგებთან ნებისმიერი შეშფოთების საკითხზე იმსჯელოს როგორც პარლამენტთაშორისი დიალოგის, ისე უწყებათაშორისი კონსულტაციების ფორმატში. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია რუსეთ-სომხეთს შორის არსებულ საინფორმაციო ფონის დასტაბილურებლად.

მასალების გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

უკრაინაში რუსეთის მხარეს მებრძოლი აფხაზეთის ომის ვეტერანი დაიღუპა

მერაბ ტურავას განმარტება KriPoZ-ის სარედაქციო კოლეგიის დატოვებაზე

თეთრი სახლმა დააკონკრეტა, რომ უნგრეთს რუსული ნავთობის ყიდვის უფლება მხოლოდ ერთი წლით მისცა – Reuters

ესროლეს ფერმერის შვილს, რომელსაც მანამდე “კრიმინალური ავტორიტეტი” ფულს სთხოვდა – შსს

რუსეთი: სომხეთში გახშირდა „ჰიბრიდული ომების“ შესახებ განცხადებები 10.11.2025
რუსეთი: სომხეთში გახშირდა „ჰიბრიდული ომების“ შესახებ განცხადებები
ომბუდსმენმა სახის დაფარვაზე საქალაქო სასამართლოს მეგობრის მოსაზრებით მიმართა 10.11.2025
ომბუდსმენმა სახის დაფარვაზე საქალაქო სასამართლოს მეგობრის მოსაზრებით მიმართა
20-დღიანი პატიმრობის შემდეგ სარკოზიმ ციხე დატოვა 10.11.2025
20-დღიანი პატიმრობის შემდეგ სარკოზიმ ციხე დატოვა
„სფერო ჰოლდინგის“ დამფუძნებელი გივი წულეისკირი დააკავეს 10.11.2025
„სფერო ჰოლდინგის“ დამფუძნებელი გივი წულეისკირი დააკავეს
ზურაბ მენთეშაშვილი მე-10 დღეა შიმშილობს, გადაწყვეტილება შეურყეველია – ადვოკატი 10.11.2025
ზურაბ მენთეშაშვილი მე-10 დღეა შიმშილობს, გადაწყვეტილება შეურყეველია – ადვოკატი
არსად წასვლას ვაპირებ, დავრჩები ჩემს ქვეყანაში, რომლის ღალატსაც მაბრალებენ – ჯაფარიძე 10.11.2025
არსად წასვლას ვაპირებ, დავრჩები ჩემს ქვეყანაში, რომლის ღალატსაც მაბრალებენ – ჯაფარიძე
გრანტის მითვისების საქმეზე კიდევ 4 ადამიანი მიეცა პასუხისგებაში 10.11.2025
გრანტის მითვისების საქმეზე კიდევ 4 ადამიანი მიეცა პასუხისგებაში
ელექტრომოწყობილობების შეზღუდვა ადვოკატებისთვის არ არის დაგეგმილი — დავით ასათიანი 10.11.2025
ელექტრომოწყობილობების შეზღუდვა ადვოკატებისთვის არ არის დაგეგმილი — დავით ასათიანი