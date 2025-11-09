ახალი ამბები

ესროლეს ფერმერის შვილს, რომელსაც მანამდე “კრიმინალური ავტორიტეტი” ფულს სთხოვდა – შსს

9 ნოემბერი, 2025 •
ესროლეს ფერმერის შვილს, რომელსაც მანამდე "კრიმინალური ავტორიტეტი" ფულს სთხოვდა – შსს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, განზრახ მკვლელობის მცდელობისა და ცეცხლსასროლი იარაღის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა-შენახვა-ტარების ბრალდებით, ორი პირი დააკავეს.

დანაშაული 15 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.

პოლიციის თანახმად, გამოძიებით დადგინდა, რომ მიმდინარე წლის ოქტომბერში, წარსულში სხვადასხვა დანაშაულისთვის ნასამართლევი, წითელი ცირკულარით ძებნილი, ამჟამად საზღვარგარეთ მყოფი კრიმინალური ავტორიტეტი ელმურაზ მამედოვი, გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ სოფელში მცხოვრებ ფერმერს – ს.ა.-ს სოციალური ქსელის საშუალებით დაუკავშირდა და ე.წ. “ქურდული სამყაროს” სახელით 200 000 აშშ დოლარის გადახდა მოსთხოვა. მამედოვმა ფერმერს თანხის გადასახდელად სამდღიანი ვადა განუსაზღვრა, წინააღმდეგ შემთხვევაში ოჯახის წევრების ფიზიკური ანგარიშსწორებითა და სიცოცხლის ხელყოფით დაემუქრა.

“სამდღიანი ვადის გასვლის შემდეგ, ამავე სოფელში, ს.ა.-ს შვილს, რომელიც ოჯახის კუთვნილი ავტომანქანით გადაადგილდებოდა, დაუდგენელმა პირებმა ცეცხლსასროლი იარაღიდან ესროლეს – შედეგად, არავინ დაშავებულა.

სამართალდამცველებმა ცხელ კვალზე დაადგინეს დანაშაულის ჩამდენი პირების ვინაობა – პოლიციამ 1994 წელს დაბადებული თ.ხ. და წარსულში ნასამართლევი, 2001 წელს დაბადებული ნ.ი. ბრალდებულების სახით დააკავა. ამასთან, ამავე დანაშაულთან კავშირში მყოფი კიდევ ერთი პირის – 1985 წელს დაბადებული შ.მ.-ს მიმართ ძებნა გამოცხადდება.

გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 19-108-ე და 236-ე მუხლებით მიმდინარეობს”, – აცხადებენ შსს-ში.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

მერაბ ტურავას განმარტება KriPoZ-ის სარედაქციო კოლეგიის დატოვებაზე
თეთრი სახლმა დააკონკრეტა, რომ უნგრეთს რუსული ნავთობის ყიდვის უფლება მხოლოდ ერთი წლით მისცა – Reuters
ესროლეს ფერმერის შვილს, რომელსაც მანამდე “კრიმინალური ავტორიტეტი” ფულს სთხოვდა – შსს
ერდოღანი მშვიდობისთვის გამბედავი ნაბიჯებისთვის ალიევს და ფაშინიანს აქებს
დე ფაქტო აფხაზეთში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები გაიმართა
ევროსასამართლომ დაკავებული აქტივისტის საქმეზე აზერბაიჯანს 1125 ევროს გადახდა დააკისრა
მობილურებისთვის განკუთვნილი სათავსოები სასამართლოებში — რისთვის ემზადება „ოცნება“?
„შეშფოთებულები ვართ“ — სახდეპი „ოცნების“ მიერ 8 ოპოზიციური ლიდერის წინააღმდეგ წარდგენილ ახალ ბრალზე