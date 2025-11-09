ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

ერდოღანი მშვიდობისთვის გამბედავი ნაბიჯებისთვის ალიევს და ფაშინიანს აქებს

ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეფ თაიფ ერდოღანმა აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევსა და სომხეთის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანს „მდგრადი მშვიდობის მიღწევისათვის გაწეული ძალისხმევა“ შეუქო. ინფორმაციას აზერბაიჯანული მედია ავრცელებს.

„ძალიან მაღალ შეფასებას ვაძლევ ჩემი ძმა ილჰამ ალიევის გულწრფელ ძალისხმევას მდგრადი მშვიდობის დამყარებისთვის. კმაყოფილებით ვაკვირდებით იმ გამბედავ ნაბიჯებს, რომლებსაც ამ მიმართულებით სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ნიკოლ ფაშინიანი დგამს. ღმერთმა ინებოს, ამ დიდებულმა გამარჯვებამ მიიყვანოს მდგრად შეთანხმებამდე, რომელიც რეგიონში მშვიდობასა და სტაბილურობას გააძლიერებს ორივე ლიდერის კონსტრუქციული პოზიციის წყალობით,“ – განაცხადა ერდოღანმა.

მისი თქმით, აზერბაიჯანის „გამარჯვებას“ ის სამხრეთ კავკასიაში მდგრადი მშვიდობისკენ მიმავალი გზის საძირკვლად აღიქვამს და არა დასასრულად.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

