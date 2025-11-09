ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

დე ფაქტო აფხაზეთში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები გაიმართა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

აფხაზეთის დე ფაქტო რესპუბლიკაში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები დასრულდა. ადგილობრივი უწყებების ინფორმაციით, ამომრჩეველთა აქტივობა ყველა რაიონში დაფიქსირდა, თუმცა წამყვანი იყო გალის რაიონი, სადაც 18:00 საათისთვის სიაში მოცემული ამომრჩევლების 58%-მა უკვე მისცა ხმა, რაც სხვა რაიონებთან შედარებით ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია.

ადგილობრივი დეპუტატების ადგილებისთვის 280-ზე მეტი კანდიდატი იბრძოდა.

პროცესს წინ უძღოდა ხმაურიანი სკანდალი – 5 ნოემბერს დე ფაქტო უსაფრთხოების სამსახურმა სოხუმში რუსი პოლიტტექნოლოგები დააკავა, რომლებიც, ოფიციალური ცნობით, აფხაზეთის ტერიტორიაზე უკანონოდ საქმიანობდნენ. ისინი დაქირავებული იყვნენ არაკომერციული ორგანიზაციის – „აფხაზეთის გუნდის“ მიერ დე ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენელთა ინტერესებისთვის.

„აიაშარას“ Telegram-არხის ცნობით, რუსი სპეციალისტები სოხუმის ცენტრში, დე ფაქტო პრეზიდენტისა და დე ფაქტო ვიცე-პრეზიდენტის წინასაარჩევნო ბანერის უკან მდებარე ოფისში ამზადებდნენ გაზეთსა და პროპაგანდისტულ მასალებს აფხაზეთის კანონმდებლობის დარღვევით. წყაროს ინფორმაციით, მათ საქმიანობას დე ფაქტო პრეზიდენტის ადმინისტრაცია მფარველობდა.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ჩინეთი ერთადერთი მშვიდობიანი ზესახელმწიფოა, მასთან საერთო ღირებულებები გვაქვს – კობახიძე

„საირმეს რეკრეაციული ფერმა“ – 1 წელში ინვესტირებული 900 000 ლარი და სამომავლო გეგმები

დააკავეს პირი, რომელმაც არასრულწლოვანი 2 ბავშვის თანდასწრებით გააუპატიურა – პროკურატურა

დააკავეს 18 წლის ბიჭი, რომელსაც კრიმინალური ავტორიტეტის შეკვეთით, ლაგოდეხში მცხოვრები პირი უნდა მოეკლა – შსს

მერაბ ტურავას განმარტება KriPoZ-ის სარედაქციო კოლეგიის დატოვებაზე 09.11.2025
თეთრი სახლმა დააკონკრეტა, რომ უნგრეთს რუსული ნავთობის ყიდვის უფლება მხოლოდ ერთი წლით მისცა – Reuters 09.11.2025
ესროლეს ფერმერის შვილს, რომელსაც მანამდე “კრიმინალური ავტორიტეტი” ფულს სთხოვდა – შსს 09.11.2025
ერდოღანი მშვიდობისთვის გამბედავი ნაბიჯებისთვის ალიევს და ფაშინიანს აქებს 09.11.2025
დე ფაქტო აფხაზეთში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები გაიმართა 09.11.2025
ევროსასამართლომ დაკავებული აქტივისტის საქმეზე აზერბაიჯანს 1125 ევროს გადახდა დააკისრა 09.11.2025
მობილურებისთვის განკუთვნილი სათავსოები სასამართლოებში — რისთვის ემზადება „ოცნება“? 08.11.2025
„შეშფოთებულები ვართ“ — სახდეპი „ოცნების“ მიერ 8 ოპოზიციური ლიდერის წინააღმდეგ წარდგენილ ახალ ბრალზე 08.11.2025
