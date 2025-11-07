ბორჯღალოსნები ნოემბრის ტესტებს იწყებენ – ერთად გავიმარჯვებთ – თიბისისთან ერთად

საქართველოს მორაგბეთა ეროვნული ნაკრები ნოემბრის უმნიშვნელოვანესი ტესტ-მატჩებისთვის ემზადება. რიჩარდ ქოქრილის რჩეული მოთამაშეები ჯერ თბილისში შეიკრიბნენ; რამდენიმე დღეში კი, მზადება ბათუმში გააგრძელეს.
ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა გაფართოებულ შემადგენლობაში 25 მორაგბეს უხმო:
შერკინება: ნიკოლოზ ხატიაშვილი, დავით აბდუშელიშვილი, კახა დარბაიძე, ირაკლი ქვათაძე, შალვა მამუკაშვილი, მიხეილ ბაბუნაშვილი, დემურ ეფრემიძე, სანდრო მამამთავრიშვილი, გიორგი სინაურიძე (ყველა – შავი ლომი), გიორგი თეთრაშვილი (პერპინიანი), ირაკლი აფციაური, ბექა საღინაძე (ლიონი), ლუკა ჯაფარიძე (მონპელიე), ბექა გიგაშვილი (ტულონი), ვანო კარკაძე, თემურ წულუკიძე (ოიონა), ლადო ჩაჩანიძე (მონ დე მარსანი), ბექა გორგაძე (პო), ლუკა ივანიშვილი (ბრისტოლი), ილია სპანდერაშვილი (ვალანსი).
ხაზი: ვასილ ლობჟანიძე, ლუკა მატკავა (ოიონა), გელა აფრასიძე (პერპინიანი), აკაკი ტაბუცაძე, თენგიზ პერანიძე, დემე თაფლაძე, თორნიკე კახოიძე, ზაურ ლუტიძე, შალვა აფციაური, ლუკა ცირეკიძე, ალექსანდრე თოდუა (ყველა – შავი ლომი), თედო აბჟანდაძე (ორიაკი), გიორგი კვესელაძე (გრენობლი), გიორგი შველიძე (ბრივი), დავით ნინიაშვილი (ლა როშელი).
8 ნოემბერს, ბათუმის „აჭარაბეთ არენაზე“ ბორჯღალოსნები აშშ-ის ნაკრებს უმასპინძლებენ. 15 ნოემბერს კი, ამავე სტადიონზე კანადას დაუხვდებიან.
შემოდგომის ტესტების ბოლო მატჩს საქართველოს ნაკრები თბილისში, „მიხეილ მესხის“ სტადიონზე, 22 ნოემბერს ჩაატარებს, სადაც ჩვენი მეტოქე იაპონიის ნაკრები იქნება.
ამ ტესტებს ჩვენთვის უდიდესი მნიშვნელობა აქვს, რადგან მათი შედეგების გათვალისწინებით დაკომპლექტდება კალათები 2027 წლის მსოფლიო თასის წილისყრის წინ.
ახალი თაობის მორაგბეების, გამოცდილი მოთამაშეებისა და ტალანტების ერთ გუნდში ხილვა, გვაძლევს გამარჯვებისა და წინსვლის იმედს.
#ერთადგავიმარჯვებთ, თიბისისთან ერთად!