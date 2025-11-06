ნიკოლაი ბელიკოვის ქვეყნიდან გაძევების გადაწყვეტილება დროებით შეჩერებულია – ადვოკატი

რუსეთის მოქალაქე, ნიკოლაი ბელიკოვი, რომელიც 10 წელზე მეტია საქართველოში ცხოვრობს, თავისუფალია. მან ფოთის იზოლატორი, სადაც 14-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობის შეფარდების შემდეგ გადაიყვანეს, გუშინ, 5 ნოემბერს, გვიან ღამით დატოვა.
ბელიკოვი 22 ოქტომბერს რუსთაველის გამზირზე მიმდინარე პროევროპულ აქციაზე “პოლიციელის დაუმორჩილებლობის” საფუძვლით დააკავეს. თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მოსამართლემ, ლელა ცაგარეიშვილმა მას 14-დღიანი პატიმრობა შეუფარდა. გარდა ამისა, შსს-ს მოთხოვნით მას ქვეყნიდან დეპორტაცია მიესაჯა. თუმცა მისი გაძევების გადაწყვეტილება ამ ეტაპზე შეჩერებულია.
როგორც ბელიკოვის ადვოკატი, დავით მჟავანაძე განმარტავს, დეპორტაციის გადაწყვეტილების შეჩერებისთვის მიმართეს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს. გარდა ამისა, მჟავანაძის ინფორმაციით, ბელიკოვს ჯერ კიდევ დაკავებამდე ჰქონდა სასამართლო დავა საქართველოში მის სტატუსთან დაკავშირებით – ის ითხოვდა ბინადრობის უფლების გახანგრძლივებას. ეს საქმე ამჟამად სააპელაციო სასამართლოშია. როგორც ადვოკატი განმარტავს, მიმდინარე დავის ფონზე მიგრაციის დეპარტამენტს არ აქვს ადამიანის გაძევების უფლება.
დავით მჟავანაძე განმარტავს, რა საფრთხე შეიძლება დაემუქროს ნიკოლაი ბელიკოვს რუსეთში დეპორტაციის შემთხვევაში.
“არსებობს კონკრეტული მტკიცებულებები, რომლებიც უტყუარად ადასტურებს, რომ ნიკოლაი ბელიკოვის რუსეთში გაძევების შემთხვევაში მის სიცოცხლეს საფრთხე დაემუქრება. კონკრეტულ მტკიცებულებებზე საუბრისგან მე თავს შევიკავებ ნიკოლაის ინტერესებიდან გამომდინარე. მაგრამ არის ისეთი ფაქტები, რომლებზეც შემიძლია საჯაროდ ვისაუბრო. მაგალითად, ის იყო ნავალნის თანამოაზრე [ალექსეი ნავალნი – რუსი ოპოზიციონერი, რომელიც 2024 წლის 16 თებერვალს ციმბირის ციხეში დაიღუპა]; ის არის რუსეთში რეგისტრირებული ოპოზიციური პარტიის წევრი; იყო აქტიური მოქალაქე, რომელიც პუტინის რეჟიმს ებრძოდა რუსეთში; ის ღიად გმობს რუსეთის შეჭრას უკრაინის ტერიტორიაზე; ის არ ერიდება საჯაროდ, თავის სოციალურ ქსელში პუტინის რეჟიმის მოქმედებების კრიტიკას როგორც რუსეთში ადამიანის უფლებათა დარღვევებზე, ასევე უკრაინაში”, – ამბობს დავით მჟავანაძე.
ნიკოლაი ბელიკოვთან ერთად ერთი ღამე გაატარა ფოთის იზოლატორში დავით გაგრელმა (ჭკადუა) – პროევროპული ქციის კიდევ ერთმა მონაწილემ, რომელიც 24 ოქტომბერს გზის უკანონო გადაკეტვის საფუძვლით დააკავეს და 10-დღიანი პატიმრობა შეუფარდეს. ის ბელიკოვის შესახებ სოციალურ ქსელში წერს:
ავუკრძალე პესიმიზმი. დასახსნელია ეს კაცი დეპორტაციისგან. კაცი, რომლის ერთადერთი ცოდვაც ისაა, რომ უბრალოდ რუსეთში დაიბადა. […] ასე მითხრა ნიკოლაიმ, ბევრ ქვეყანაში მინდოდა ცხოვრება, მაგრამ აწი საქართველოში მინდა, მე რუსეთში მეგობარი არ მყავს, თუ ვინმე მყავს მსგავსი, ყველა აქ არისო”, – წერს გაგრელი.
