3 ნოემბერი, 2025 •
კარგი იქნება, თუ ქართველი მაღალჩინოსნები სარკეში ჩაიხედავენ — EU-ის პრესპიკერი
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ევროკავშირი საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებს, თვალი გაუსწოროს რეალობას, რომ უდანაშაულო ადამიანების დაკავება რეპრესიული რეჟიმის გამყარებას წარმოადგენს.

ამის შესახებ ევროკომისიის პრესსპიკერმა, ანიტა ჰიპერმა საქართველოში ყოველდღიური დაკავებების და შალვა პაპუაშვილის ბრალდებების შესახებ „ევროსკოპის“ კითხვის პასუხად განაცხადა.

„საუკეთესო იქნება, თუ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები სარკეში ჩაიხედავენ და თვალს გაუსწორებენ რეალობას, რომელიც მდგომარეობს იმაში, რომ ისინი ამყარებენ ძალიან რეპრესიულ რეჟიმს, რომელიც მშვიდობიანი ხალხის, მედიის, ჟურნალისტების წინააღმდეგაა მიმართული. თუ თქვენ დარწმუნებული ხართ თქვენს დემოკრატიაში, თქვენი ქცევის წესში, არ გაქვთ თქვენი ოპონენტების, უდანაშაულო ადამიანების დაპატიმრების საჭიროება“, — განაცხადა ჰიპერმა.

მისი თქმით, ევროკავშირი წინააღმდეგია ძალადობის ყველა ფორმისა. ამასთან, მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას, დაუბრუნდეს დიალოგს საკუთარ საზოგადოებასთან და უზრუნველყოს, რომ ამ ძალადობის შემდგომი ესკალაცია არ მოხდეს.

„ქართული ოცნების“ პარლამენტის თავმჯდომარემ, შალვა პაპუაშვილმა 71 წლის აზა ჩილაჩავას დაკავებასთან დაკავშირებით პასუხისმგებლობა ევროკავშირის ელჩს და ფინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს დააკისრა.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

ბაქოში დასრულდა ყარაბაღის ყოფილი მაღალჩინოსნების სასამართლო საგამოძიებო პროცესები

სავარაუდოდ, ისევ დააკავეს რუსთაველის აქციის რამდენიმე მონაწილე

ყვარელში პირმა 2 დღეში 2 ძაღლი განსაკუთრებული სისასტიკით მოკლა – პროკურატურა

ვისკის საქმე: ბორის გოგიჩაიშვილს პატიმრობა გირაოთი შეეცვალა

ქალმა პოლიტიკოსებმა ანასტასია ზინოვკინასთან დაკავშირებით პენიტენციურს მიმართეს 03.11.2025
მოსამართლე ნატო ხუჯაძემ ელენე ხოშტარია პატიმრობაში დატოვა 03.11.2025
ზურაბ მენთეშაშვილს ბრალი სისხლის სამართლის წესით წარედგინა, პროკურატურა აღკვეთის სახით პატიმრობას ითხოვს 03.11.2025
დააკავეს პედაგოგი მანანა ჯავაშვილი, მის შვილებსა და დას კი სასამართლოში იბარებენ 03.11.2025
“უახლოეს დღეებში სომხეთს ვიზალიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმა გადაეცემა” – მინისტრი 03.11.2025
კარგი იქნება, თუ ქართველი მაღალჩინოსნები სარკეში ჩაიხედავენ — EU-ის პრესპიკერი 03.11.2025
ნარკოდანაშაულში ბრალდებული 19 წლის ბრიტანელი გოგო დარბაზიდან გათავისუფლდა – მას საპროცესო გაუფორმეს 03.11.2025
ჩეჩინის, ზინოვკინას და გრიბულის განაჩენით “ოცნებამ” მოსკოვს შეტყობინება გაუგზავნა, ან შეასრულა მისი დავალება – NGO-ები 03.11.2025
