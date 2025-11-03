ახალი ამბებისამხრეთ კავკასიის ამბები

სომხეთში კათოლიკოსის, გარეგინ II-ის ძმა და ძმისშვილი დააკავეს

3 ნოემბერი, 2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

სომხეთში სამართალდამცავებმა დააკავეს სომეხთა კათოლიკოსის, გარეგინ II-ის ძმა გევორქ ნერსისიანი და მისი ძმისშვილი, ამბარცუმ ნერსისიანი. ოფიციალური ცნობით, დაკავების საფუძველი გახდა განცხადება, რომელიც საგამოძიებო ორგანოში 2 ნოემბერს პარტია „რესპუბლიკის“ წევრმა და ეჩმიაძინის მერობის კანდიდატმა, არუთიუნ მკრტჩიანმა შეიტანა. მისი მტკიცებით, ნერსისიანები წინასაარჩევნო აგიტაციის ჩატარებაში ხელს უშლიდნენ.

ადვოკატის, არა ზოგრაბიანის განცცხადებით, ბრალდებები არარეალურია და საქმეში „დანაშაულის მინიშნებაც კი არ არსებობს“.

ზოგრაბიანის ინფორმაციით, ინციდენტი 1 ნოემბერს მოხდა: ამბარცუმ ნერსისიანი საკუთარ სახლთან იდგა, როცა ის მამაკაცმა გააჩერა და პარტია „რესპუბლიკის“ შეკრებაში მონაწილეობა შესთავაზა. ნერსისიანმა უარი განაცხადა. ადვოკატის თქმით, საუბარი მშვიდობიანად დასრულდა და ინციდენტის ამსახველი ვიდეოჩანაწერიც არსებობს.

ხელისუფლებასა და სომხეთის სამოციქულო ეკლესიას შორის ურთიერთობა ბოლო თვეებში რამდენჯერმე დაიძაბა. 29 მაისს პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა მთავრობის სხდომაზე ეკლესია მკაცრად გააკრიტიკა, ხოლო არქიეპისკოპოს არშაკ ხაჩატრიანის პასუხს სოციალურ ქსელებში შეურაცხყოფით უპასუხა. პოლიტიკოსებმა და სასულიერო პირებმა ფაშინიანისგან ბოდიში მოითხოვეს.

27 ივნისს შირაკის ეპარქიის წინამძღვარი, მიკაელ აჯაპაიანი, რომელიც საკუთარი ნებით მივიდა გამოძიებაში, ძალოვნებმა დააკავეს. მას ხელისუფლების ხელში ჩაგდებისკენ მოწოდება ედებოდა ბრალად, რისთვისაც ორიდან ხუთ წლამდე პატიმრობაა გათვალისწინებული. მისი დაკავების მცდელობამ დაცვის ძალებსა და მორწმუნეებს შორის დაძაბულობა გამოიწვია. აჯაპაიანს საბოლოოდ ორი წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს.

ოქტომბერში სომხეთში ასევე დააკავეს ეპისკოპოსი მკრტიჩ პროშიანი, რომელიც კათოლიკოს გარეგინ II-ის სხვა ძმისშვილია, ექვსი სასულიერო პირი და რამდენიმე მოქალაქე ბრალდებით, რომ ისინი სამსახურებრივი მდგომარეობის ბოროტად გამოყენებით მასობრივ აქციებს აორგანიზებდნენ.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

პროპაგანდა კორუფციას მალავს – მოქალაქეების მარში

ინფრასტრუქტურის მინისტრის ყოფილ მოადგილე კობა გაბუნიას პატიმრობა შეუფარდეს

პოლიციამ ბოლო ხუთ დღეში 29 დემონსტრანტი დააკავა

აფხაზეთში ელექტროენერგიის ტარიფების დაგეგმილ ზრდას აპროტესტებენ

არასრულწლოვანის გამოსახულებიანი პორნოგრაფიული მასალის შეძენა-შენახვისთვის თბილისში რუსეთის მოქალაქე დააკავეს – შსს 03.11.2025
რუსთავი 2-ის ყოფილი დირექტორი კობახიძემ კატარის ელჩად ინიშნება 03.11.2025
მომავლის აკადემიის ცნობით, სტრასბურგმა დაარეგისტრირა მათი სარჩელი “ოცნების” რეპრესიული კანონების წინააღმდეგ 03.11.2025
სომხეთში კათოლიკოსის, გარეგინ II-ის ძმა და ძმისშვილი დააკავეს 03.11.2025
ბაქოში დასრულდა ყარაბაღის ყოფილი მაღალჩინოსნების სასამართლო საგამოძიებო პროცესები 03.11.2025
სავარაუდოდ, ისევ დააკავეს რუსთაველის აქციის რამდენიმე მონაწილე 02.11.2025
ყვარელში პირმა 2 დღეში 2 ძაღლი განსაკუთრებული სისასტიკით მოკლა – პროკურატურა 02.11.2025
ვისკის საქმე: ბორის გოგიჩაიშვილს პატიმრობა გირაოთი შეეცვალა 02.11.2025
