დღეს, 2 ნოემბერს, საღამოს საათებში, სავარაუდოდ, ისევ დააკავეს რუსთაველის აქციის რამდენიმე მონაწილე.
დღეს საღამოს პოლიციამ რუსთაველის აქციის 5 მონაწილე წაიყვანა, მათ შორისაა: აფხაზეთიდან დევნილი, 71 წლის აზა ჩილაჩავა, ლადო ბეროზაშვილი, ლევან საბიაშვილი, დათო ბასარია და მაია სულაბერიძე.
თუმცა მოგვიანებით მაია სულაბერიძე გამოუშვეს. ასევე ვრცელდება ცნობა, რომ პოლიციამ დათო ბასარიაც გაათავისუფლა.
ნეტგაზეთი ცდილობს 2 ნოემბერს დაკავებულების შესახებ ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროში გადაამოწმოს, თუმცა უწყებაში არ გვპასუხობენ.
ბოლო დღეებში, ახალი რეპრესიული კანონებით, რუსთაველის აქციის ათეულობით მონაწილე დააკავეს გზის გადაკეტვისა და პირბადის ტარების საბაბით.
ფოტო: MOSE