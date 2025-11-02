ახალი ამბები

ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

დღეს, 2 ნოემბერს, საღამოს საათებში, სავარაუდოდ, ისევ დააკავეს რუსთაველის აქციის რამდენიმე მონაწილე.

დღეს საღამოს პოლიციამ რუსთაველის აქციის 5 მონაწილე წაიყვანა, მათ შორისაა: აფხაზეთიდან დევნილი, 71 წლის აზა ჩილაჩავა, ლადო ბეროზაშვილი, ლევან საბიაშვილი, დათო ბასარია და მაია სულაბერიძე.

თუმცა მოგვიანებით მაია სულაბერიძე გამოუშვეს. ასევე ვრცელდება ცნობა, რომ პოლიციამ დათო ბასარიაც გაათავისუფლა.

ნეტგაზეთი ცდილობს 2 ნოემბერს დაკავებულების შესახებ ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროში გადაამოწმოს, თუმცა უწყებაში არ გვპასუხობენ.

ბოლო დღეებში, ახალი რეპრესიული კანონებით, რუსთაველის აქციის ათეულობით მონაწილე დააკავეს გზის გადაკეტვისა და პირბადის ტარების საბაბით.

ფოტო: MOSE

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

