პროპაგანდა კორუფციას მალავს – მოქალაქეების მარში

1 ნოემბერი, 2025 •
პროპაგანდა კორუფციას მალავს – მოქალაქეების მარში
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

დღეს, პირველ ნოემბერს გაიმართა მარში კორუფციისა და პროპაგანდის წინააღმდეგ. მარში მონაწილეებმა მოაწყვეს საპროტესტო მსვლელობა საზოგადოებრივი მაუწყებლის შენობიდან რუსთავი 2-მდე.

“ამ ქვეყანაში ყველაზე მავნებლური საქმიანობით სხვა ინტიტუტებთან ერთად დაკავებულები არიან პროპაგანდისტული მედიები. ამ პროპაგანდისტული მედიებიდან ყველაზე ბოროტი არის ზუსტად ეს, ე.გ. “საზმაუ”,- განაცხადა აქციაზე ზურა ცეცხლაძე, ზვიად ცეცხლაძის მამამ.

მარში მონაწილეებს მიმართა “საზმაუს მარშის” ერთ-ერთმა მუდმივმა მონაწილე გოტა ჭანტურიამ:

საზმაუს მარში კორუფციის და პროპაგანდის წინააღმდეგ.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

30 ოქტომბერს რუსთაველის გამზირზე, სავარაუდოდ, კიდევ 4 ადამიანი დააკავეს

საქართველო უკრაინას 1,5 მლნ ლარის გენერატორებს გაუგზავნის

რომელ უნივერსიტეტებში შეგიძლია მიიღო საქართველოს ბანკის სტიპენდია? – საქართველოს ბანკი, განათლების მთავარი მხარდამჭერი ბანკი

მკვლევარ გოგა თუშურაშვილს 11-დღიანი პატიმრობა შეუფარდეს

თაღლითობის მცდელობის ბრალდებით თბილისის მერიის თანამშრომელი დააკავეს
პროპაგანდა კორუფციას მალავს – მოქალაქეების მარში
ინფრასტრუქტურის მინისტრის ყოფილ მოადგილე კობა გაბუნიას პატიმრობა შეუფარდეს
Amnesty International: საქართველოში ადმინისტრაციული დაკავებები საფრთხეს უქმნის პროტესტის უფლებას 
პოლიციამ ბოლო ხუთ დღეში 29 დემონსტრანტი დააკავა
საქართველო მონაწილეობას არ მიიღებს ევრონესტის შემდგომ სესიებში – პაპუაშვილი 
ქართველი დიპლომატები გიორგი წიქარიშვილის დაკავებაზე საერთაშორისო საზოგადოებას მიმართავენ
აფხაზეთში ელექტროენერგიის ტარიფების დაგეგმილ ზრდას აპროტესტებენ