პროპაგანდა კორუფციას მალავს – მოქალაქეების მარში

დღეს, პირველ ნოემბერს გაიმართა მარში კორუფციისა და პროპაგანდის წინააღმდეგ. მარში მონაწილეებმა მოაწყვეს საპროტესტო მსვლელობა საზოგადოებრივი მაუწყებლის შენობიდან რუსთავი 2-მდე.
“ამ ქვეყანაში ყველაზე მავნებლური საქმიანობით სხვა ინტიტუტებთან ერთად დაკავებულები არიან პროპაგანდისტული მედიები. ამ პროპაგანდისტული მედიებიდან ყველაზე ბოროტი არის ზუსტად ეს, ე.გ. “საზმაუ”,- განაცხადა აქციაზე ზურა ცეცხლაძე, ზვიად ცეცხლაძის მამამ.
მარში მონაწილეებს მიმართა “საზმაუს მარშის” ერთ-ერთმა მუდმივმა მონაწილე გოტა ჭანტურიამ: