“თითქმის, ორი წელია სომხეთი და აზერბაიჯანი ერთმანეთს აღარ ვესვრით” – ალენ სიმონიანი

31 ოქტომბერი, 2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„ცხადია როგორც ჩვენთვის, ისე აზერბაიჯანელი პარტნიორებისთვის და საერთაშორისო საზოგადოებისთვისაც, რომ სომხეთმა გააკეთა ყველაფერი, რაც შესაძლებელი იყო, რათა რეგიონში მშვიდობა დამყარებულიყო. დღეს რეგიონში მშვიდობა ჯერ კიდევ მყიფეა, მაგრამ უკვე რეალობაა. ჩვენ ყველაფერი გავაკეთეთ და გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ეს მშვიდობა გადაიქცეს საბოლოო შეთანხმებად. რაც მთავარია, არსებობდეს ნამდვილი მშვიდობა ადგილზე. მაგალითად, საქართველოსთან ჩვენ არ გვაქვს ხელმოწერილი მშვიდობის შეთანხმება, მაგრამ მშვიდობაში ვცხოვრობთ“, – განაცხადა ალენ სიმონიანმა, სომხეთის პარლამენტის თავმჯდომარემ.

მისივე თქმით, სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის არსებული ყველა საკითხის მოსაგვარებლად დროა საჭირო.

„გაუგონარი რამაა, თითქმის ორი წელია ერთმანეთს აღარ ვესვრით. ასეთი რამ დამოუკიდებლობის მიღებიდან დღემდე არ მომხდარა“.

2025 წლის 8 აგვისტოს ვაშინგტონში სომხეთმა და აზერბაიჯანმა წინასწარ მოაწერეს ხელი მშვიდობის შეთანხმებას. წინასწარი სამშვიდიბო დოკუმენტის ხელმოწერის შემდეგ, როგორც სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა, ისე აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა განაცხადეს, რომ ორ ქვეყანას შორის მშვიდობა დამყარდა.

მშვიდობის ხელშეკრულების საბოლოო ხელმოწერისთვის აზერბაიჯანი კვლავ წინაპირობად აყენებს სომხეთის კონსტიტუციის შეცვლის საკითხს, რასაც სომხეთი მიუღებლად მიიჩნევს.

 

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.

მკვლევარ გოგა თუშურაშვილს 11-დღიანი პატიმრობა შეუფარდეს

„საქართველოს ევროპული პერსპექტივა მნიშვნელოვანია სომხეთისთვისაც“ – ფაშინიანი

დააკავეს კაცი, რომელიც 13 წლის ბავშვს ინტიმური შინაარსის ფოტო-ვიდეოების გავრცელებით ემუქრებოდა – პროკურატურა

EU საქართველოს სთხოვს ეკონომიკურად კრიტიკული საქონლის რუსეთში რეექსპორტის აკრძალვას

